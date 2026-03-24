Néstor Lorenzo dio la razón para convocar a James Rodríguez a la selección Colombia: así encontró al volante

James Rodríguez ha sido determinante para la selección Colombia, pese a sus malos momentos a nivel de clubes - crédito FCF

La selección Colombia ya trabaja con equipo completo para sus dos partidos amistosos frente a Croacia y Francia, el 26 y 29 de marzo en Estados Unidos, donde el cuerpo técnico hará la última prueba antes de elegir a los 26 futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA.

James Rodríguez es uno de los jugadores que Néstor Lorenzo analizará con mucha atención, debido a que es de los deportistas en la convocatoria con la menor cantidad de minutos sumados a lo largo de 2026, lo que preocupa a los aficionados con respecto a su nivel actual.

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El técnico Néstor Lorenzo explicó la razón para llamar al mediocampista de 34 años, pues pese a su poca participación con Minnesota United, el argentino lo tuvo en cuenta para disputar estos encuentros de preparación y, posiblemente, irá al mundial.

La explicación de Lorenzo sobre James

En los últimos 10 años, se ha presentado un hecho en particular con el volante, que siempre rinde a nivel de selección nacional, pero cuando juega en clubes, es irregular y no supera el año de contrato.

Hablando con los medios, el técnico Néstor Lorenzo explicó que James Rodríguez llegó en buenas condiciones a la selección Colombia, pese a que no tiene ritmo de competencia en la MLS, liga a la que arribó apenas a comienzos de febrero y demoró un tiempo en adaptarse al clima y condiciones de Minnesota.

James Rodríguez fue uno de los primeros jugadores en llegar a la concentración de la selección Colombia - crédito FCF

“Él se siente bien físicamente, ha jugado poco, pero ha entrenado bastante. Vamos a verlo en estos días", fueron las palabras del entrenador argentino, que espera ver la mejor versión del creativo en los próximos compromisos frente a Francia y Croacia, para definir si está listo para el mundial.

Durante los dos partidos disputados con Minnesota United, James Rodríguez acumuló 39 minutos, ingresando desde el banco y sin aportar nada al equipo, recordando que las primeras tres jornadas no actuó porque en dos de ellas quedó afuera de convocatoria y en la otra fecha lo dejaron en el banquillo.

James Rodríguez solo tiene dos partidos con Minnesota United en la MLS, desde que llegó al club en 2026 - crédito Anne-Marie Sorvin/Imagn Images

En cambio, el volante lleva dos goles y cuatro asistencias en los últimos seis compromisos, dos por eliminatorias y cuatro amistosos en 2025, además de que cinco de esos juegos los inició como titular, solo uno fue suplente y fue frente a Canadá, en el empate 0-0 en el estadio Commonwealth de Alberta, donde ingresó en el entretiempo.

Las ausencias de Villa y Durán

De otro lado, se habló mucho sobre las posibilidades de convocatoria para Sebastián Villa y Jhon Jáder Durán, jugadores que, más allá de la polémica que provocaron en el combinado nacional con situaciones diferentes, en los últimos días sonaron mucho para entrar en la Tricolor.

Con respecto a Villa, atacante de Independiente Rivadavia, Néstor Lorenzo explicó que “estuvo bloqueado por primera vez en todo mi proceso. En el bloqueo están más de 50 o 60 jugadores para que el club no tenga el derecho de negarlo. No tenía visa y se le hizo hacer la visa porque no podría ser convocado eventualmente, pero después se hizo el análisis de la competencia que tiene y se decidió no convocarlo”.

Sebastián Villa fue incluido en la prelista de convocados, mientras que Jhon Jader Durán ha estado alejado desde el partido contra Perú en Barranquilla por Eliminatorias Sudamericanas - crédito Independiente Rivadavia y Zenit FC

“Es un jugador que volvió a estar en el espectro de la Selección. Tenemos entendido que toda su parte legal está solucionado y no soy quién para juzgarlo, ahí no me meto”, resaltó el entrenador argentino, recordando el juicio por violencia de género.

Finalmente, Lorenzo aclaró si Durán está vetado de los cafeteros por su supuesta pelea en el camerino durante el encuentro frente a Perú: “Las puertas de la Selección están abiertas para todos. Jhon Jáder nunca tuvo un problema conmigo, como se dijo; todo eso es mentira y lo aclaramos en su momento”.