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“Hoy el fútbol se detiene”: Millonarios confirma muerte de Santiago Castrillón tras colapso en partido en Bogotá

Millonarios confirmó la muerte del joven futbolista Santiago Castrillón tras sufrir un colapso en un partido en Bogotá, pese a recibir atención médica inmediata y ser trasladado a un centro hospitalario

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El club Millonarios FC confirmó
El club Millonarios FC confirmó la muerte del joven futbolista Santiago Castrillón, quien había sufrido un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 el pasado sábado 21 de marzo

Millonarios FC confirmó la muerte del joven futbolista Santiago Castrillón, quien sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 en Bogotá, según información obtenida por Blu Radio. El hecho ocurrió el 21 de marzo y generó conmoción en el entorno deportivo.

El jugador recibió atención inmediata por parte del cuerpo médico en el campo de juego y fue trasladado a un centro hospitalario de alta complejidad, donde permaneció bajo supervisión especializada, según información obtenida por Blu Radio. Su estado de salud fue crítico desde el momento del incidente.

El club informó que el deportista estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero no logró recuperarse pese a los esfuerzos médicos realizados, lo que finalmente derivó en su fallecimiento en compañía de sus familiares y allegados.

Jugadores de Millonarios - crédito
Jugadores de Millonarios - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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Emergencia en el partido y atención médica

El incidente ocurrió durante un partido del Torneo Nacional Sub-20, cuando el jugador presentó un colapso en plena competencia. Según el club, “sufrió un colapso durante un partido”, citado por Blu Radio, lo que activó de inmediato los protocolos de atención médica en el terreno de juego.

El cuerpo médico del equipo intervino rápidamente para estabilizar al futbolista antes de su traslado a un centro hospitalario en el norte de Bogotá. Allí fue atendido por especialistas en el área cardiovascular, quienes asumieron su tratamiento en condiciones críticas.

Durante su permanencia en el hospital, el jugador fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció bajo observación constante. A pesar de la atención especializada y de los esfuerzos médicos, su estado no mostró mejoría.

Monitores médicos en cuidados intensivos
Monitores médicos en cuidados intensivos - VisualesIA ScribNews

“a pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”, informó el club, citado por Blu Radio, confirmando la noticia que generó impacto en el fútbol colombiano.

Reacciones y mensaje del club

Tras conocerse el fallecimiento, Millonarios FC expresó su dolor a través de un mensaje institucional. “Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto”, manifestó el club, citado por Blu Radio, en una publicación difundida en sus redes sociales.

La institución también rindió homenaje al jugador. “Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo”, señaló, citado por ese medio de comunicación, en un mensaje dirigido a la comunidad deportiva.

Además, el equipo resaltó su huella personal. “Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”, expresó el club, citado por Blu Radio, al recordar su impacto dentro del grupo.

Hinchas de Millonarios -
Hinchas de Millonarios - crédito Colprensa

Como señal de duelo, Millonarios modificó su imagen institucional en redes sociales, publicando su escudo en blanco y negro, reflejando el luto del equipo y la solidaridad con la familia del jugador.

Impacto en el entorno deportivo

El fallecimiento de Santiago Castrillón generó conmoción en el fútbol colombiano, especialmente en las categorías juveniles, donde el jugador desarrollaba su proceso deportivo. Su muerte ha impactado a compañeros, entrenadores y al entorno cercano del club.

El hecho también ha puesto sobre la mesa la importancia de los protocolos médicos en escenarios deportivos, así como la necesidad de contar con atención especializada ante emergencias en el campo de juego.

En municipios y espacios deportivos donde se conocía su proceso, han surgido mensajes de solidaridad hacia la familia y hacia el equipo, en medio de un ambiente de duelo y reflexión.

Mientras tanto, el club y la comunidad futbolística continúan expresando mensajes de apoyo, recordando a Santiago Castrillón como un joven que dejó una huella en su entorno deportivo y humano.

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