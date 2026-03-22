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Richard Ríos es la portada de todos los diarios deportivos de Portugal previo a los partidos con la selección Colombia

El volante colombiano dio dos asistencias en la goleada del Benfica contra Vitoria Guimaraes, por lo que fue elegido como el mejor jugador del partido en la fecha previa al parón internacional

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Richard Ríos fue convocado a
Richard Ríos fue convocado a la selección Colombia para los partidos contra Croacia y Francia - crédito Benfica

Richard Ríos fue clave en la victoria del Benfica por 3-0 ante el Vitória de Guimarães en la 27.ª jornada de la Liga portuguesa, al aportar dos asistencias decisivas que permitieron a su equipo consolidar el triunfo. El mediocampista colombiano de 25 años destacó que el tiempo adicional de trabajo durante la semana facilitó la ejecución de las estrategias planteadas por el entrenador, José Mourinho, según sus declaraciones a la transmisión oficial del club, BTV.

Gracias a la dinámica generada tras recuperar el balón a los 15 minutos, Ríos habilitó a Prestianni para abrir el marcador. Más tarde, aprovechó un error defensivo y asistió a Pavlidis, que anotó el segundo gol, demostrando su capacidad para liderar el mediocampo y servir oportunidades ofensivas a sus compañeros, de acuerdo con el análisis publicado por A Bola.

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Portadas de medios portugueses sobre
Portadas de medios portugueses sobre Richard Ríos - crédito Record, O Jogo y A Bola

El futbolista expresó su satisfacción no solo por las asistencias, sino principalmente por haber alcanzado el objetivo de los tres puntos: “Una victoria muy importante, hemos trabajado bastante. La semana ha sido larga para trabajar y eso da resultados. Feliz por las dos asistencias, pero más por la victoria. Merecíamos los tres puntos”, afirmó Ríos en diálogo con BTV y reproducido por Record. Además, resaltó el proceso colectivo: “Cuando tenemos más tiempo para trabajar, todo es más fácil. Podemos entrenar mejor y cumplir lo que el entrenador pide y lo que queríamos, que era salir con la victoria”.

El análisis de A Bola remarcó que la influencia de Richard Ríos se extendió también al plano defensivo, donde colaboró recuperando balones que dieron inicio a jugadas clave para el resultado final.

Estos son los convocados a la selección Colombia para los partidos contra Francia y Croacia

La "Tricolor" cerró el 2025
La "Tricolor" cerró el 2025 con una goleada destacada ante los "Socceroos" en Nueva York - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia presentó el 19 de marzo de 2026 la nómina de 26 futbolistas que disputarán los partidos amistosos frente a Francia y Croacia en Estados Unidos, según informó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Este grupo conformará la base del plantel que buscará un lugar en el Mundial de la FIFA 2026.

Tras finalizar los últimos encuentros ante Nueva Zelanda y Australia en noviembre de 2025, la prioridad del técnico Néstor Lorenzo es consolidar la estructura que utilizó durante las eliminatorias y la Copa América 2024, sumando figuras destacadas y nuevos regresos. De acuerdo con la FCF, el equipo se concentrará del 21 al 26 de marzo en Orlando (Florida), donde enfrentará primero a Croacia en el Camping World Stadium; luego se trasladará a Washington D. C. para medirse ante Francia en la segunda fecha FIFA.

En contraste con la lista anterior, se incorporan cuatro jugadores: Deiver Machado, Jaminton Campaz, Juan Fernando Quintero y Juan David Cabal, que vuelve al combinado nacional tras superar una lesión de ligamento cruzado sufrida luego de su última participación, el 15 de octubre de 2024, en la victoria 4-0 sobre Chile en Barranquilla. Cabal ha retomado minutos esta temporada con la Juventus, lo que facilitó su retorno.

Entre las ausencias en la convocatoria se encuentran Álvaro Angulo, Juan Camilo Portilla, Yaser Asprilla y Yerry Mina. Por otro lado, Daniel Muñoz fue incluido tras recuperarse de una lesión con el Crystal Palace que lo mantuvo en duda a finales de febrero.

Convocados a la selección Colombia
Convocados a la selección Colombia para los partidos contra Croacia y Francia - crédito FCF
  • Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  • Camilo Vargas – Atlas (MÉX)
  • Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)
  • Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)
  • David Ospina – Atlético Nacional
  • Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  • Déiver Machado – FC Nantes (FRA)
  • Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)
  • James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)
  • Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
  • Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)
  • Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)
  • Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)
  • Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)
  • Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)
  • Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
  • Juan David Cabal – Juventus (ITA)
  • Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  • Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  • Luis Díaz – Bayern Múnich (GER)
  • Luis Suárez – Sporting Club (POR)
  • Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)
  • Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  • Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)
  • Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

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