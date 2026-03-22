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Histórica medalla de Natalia Linares en el Mundial de Atletismo Indoor 2026 en Polonia: así le fue a la colombiana en la prueba de salto largo

La colombiana registró su mejor marca de la temporada en la prueba de salto largo durante el campeonato que se realizó en Torun, Polonia, y al que clasificaron otras dos atletas colombianas

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La colombiana compartió podio con la portuguesa Agate de Sousa y la italiana Larissa Iapichino - crédito @elcanaldelolimpico/Instagram

La atleta colombiana Natalia Linares obtuvo la medalla de bronce en el salto de longitud durante el Mundial de Atletismo 2026, tras lograr una marca de 6,80 metros, su mejor resultado de la temporada. El podio quedó completo con la portuguesa Agate de Sousa, que se llevó el oro con 6,92 metros, y la italiana Larissa Iapichino, que alcanzó la plata tras superar los 6,87 metros.

Linares encabezó la competencia en las dos primeras rondas con saltos de 6,79 metros y 6,80 metros, respectivamente. La ventaja cambió cuando De Sousa se colocó en el primer puesto durante el tercer turno con 6,82 metros. En la quinta ronda, Iapichino logró una marca de 6,84 metros para ascender al segundo lugar, mientras que De Sousa sentenció su triunfo con su mejor salto de la jornada.

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Este nuevo logro se suma al bronce conseguido por Linares en el Campeonato del Mundo de Atletismo al aire libre en septiembre de 2025 en Tokio, consolidando su presencia entre las principales especialistas del salto de longitud. En ediciones anteriores, la colombiana ya venía de conquistar el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, así como en el Campeonato Iberoamericano de Cuiaba 2024.

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Natalia Linares había conquistado la medalla de bronce en el campeonato mundial al aire libre en Tokio 2025 - crédito Aleksandra Szmigiel/REUTERS

La actuación de Linares marcó un hito para Colombia, al obtener el primer metal para su país en la historia de los mundiales en pista cubierta. En diálogo con World Athletics, Linares afirmó: “Estoy feliz de haber podido emparejarlo con el bronce del Mundial de 2025. La experiencia de Tokio me dio mucha más confianza”. Reconoció además a la referente del atletismo colombiano: “La leyenda del triple salto Caterine Ibargüen sigue siendo mi ídolo y ella nos abrió el camino. Ahora estamos aquí en el salto largo y espero que mi ejemplo también inspire a otras colombianas”.

Con este triunfo, la atleta portuguesa suma el oro mundial bajo techo a dos logros recientes en campeonatos internacionales: el título obtenido en los Juegos Mundiales Universitarios en 2025 y el bronce europeo conquistado tras Iapichino en Roma durante 2024, según World Athletics.

Natalia Linares registró su mejor
Natalia Linares registró su mejor marca de la temporada en el Mundial de 2026 - crédito Aleksandra Szmigiel/REUTERS

De Sousa expresó tras la prueba: “Hoy no pensé en mis rivales, solo competí conmigo misma y con nadie más”, afirmó la atleta nacida en São Tomé y Príncipe, donde vivió antes de representar a Portugal y donde sus padres continúan residiendo. En conversación con World Athletics, De Sousa detalló su meta inicial: “Vine aquí a saltar siete metros y eso era lo único en mi mente. No se dio hoy, pero sé que volverá a ocurrir”, y resaltó el valor del oro: “Estoy segura de que va a cambiar mi vida de forma positiva”.

El oro de De Sousa tiene además un significado simbólico para el atletismo portugués. La atleta sigue los pasos de Naide Gomes, campeona mundial bajo techo en 2008, que al igual que De Sousa, creció en São Tomé y Príncipe antes de establecerse en Portugal y obtener el máximo galardón en salto largo.

Natalia Linares es una de
Natalia Linares es una de las opciones para ser medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 - crédito Bernadett Szabo/Reuters

Las otras dos colombianas en competencia son Maria Fernanda Murillo, que clasificó a las semifinales de la prueba de 60 metros vallas con un tiempo de 7.95 segundos, récord nacional, siendo tercera en su serie. Junto a ella avanzaron la representante de Barbados, Devynne Charlton (7.82 segundos) y la danesa Ida Beiter Bomme (7.89 segundos).

De las 18 clasificadas a las finales, Murillo tiene el decimoprimer mejor tiempo. Su Heat será el tercero de las semifinales, programado para la 1:05 p. m.

Entretanto, Martha Valeria Araujo compite en el pentatlón femenino, donde acumula 2665 puntos tras participar en los 60 metros vallas, el salto alto y la prueba de tiro. Las dos últimas pruebas para aspirar a medalla serán salto largo y 800 metros. En el medallero, Colombia está en el puesto 21 con una medalla, superada por Venezuela, México y Estados Unidos, otros países de la región Panamericana.

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