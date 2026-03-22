América de Cali anuncia los precios para la Copa Sudamericana: hinchas alistan el bolsillo

América de Cali quiere hacer una buena campaña en la Copa Sudamericana, en la que ya accedió a fase de grupos - crédito América de Cali

El América de Cali comunicó los precios oficiales de la boletería para sus encuentros en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, detallando las tarifas según tipo de abonado y ubicación en el estadio Pascual Guerrero, para que sus aficionados los acompañen en los tres encuentros de local.

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El anuncio fue realizado el sábado 21 de marzo a través de las redes sociales del club, tras conocerse los rivales del grupo que son Deportivo Macará de Ecuador, Alianza Atlético de Perú y Tigre de Argentina, este último es considerado el rival más complicado para acceder a octavos de final.

Precios para la Copa Sudamericana

América de Cali avanzó a la fase de grupos del torneo continental después de eliminar al Atlético Bucaramanga en el Estadio Pascual Guerrero y fue cabeza de serie en el sorteo. El anuncio de la boletería responde a la expectativa que generó la clasificación y la inminente llegada de la fase internacional a la ciudad.

La venta de entradas contempla tres categorías principales. Los abonados antiguos (Liga I-2026) pueden adquirir un paquete para los tres encuentros de local con valores que van desde 126.000 pesos en tribuna sur, $138.000 en norte, $210.000 en oriental primer piso, $234.000 en oriental segundo piso, $330.000 en occidental primer y tercer piso, hasta $345.000 en occidental segundo piso.

Así quedaron los precios de los abonos de la Copa Sudamericana para los hinchas del América - crédito América de Cali

Para los nuevos abonados, los precios del paquete de tres partidos son: $150.000 sur, $165.000 norte, $240.000 oriental primer piso, $255.000 oriental segundo piso, $360.000 occidental primer y tercer piso, y $390.000 occidental en el segundo piso.

Respecto a la compra de boletas individuales, para quienes no se abonaron, la tribuna sur cuesta $60.000, norte $63.000, oriental primer piso $95.000, oriental segundo piso $100.000, occidental primer y tercer piso $140.000, y occidental segundo piso $155.000.

Los hinchas de América también tendrán la opción de comprar la boleta para cada encuentro - crédito América de Cali

Los que tienen abonos antiguos que opten por boleta suelta pagarán desde $42.000 (sur) hasta $115.000 (occidental segundo piso), mientras que los nuevos abonados cancelarán precios entre $50.000 (sur) y 130.000 pesos (occidental segundo piso).

América de Cali y sus rivales en la Copa Sudamericana

El sorteo oficial realizado el jueves 19 de marzo, determinó que el América de Cali integrará el grupo A junto a Tigre de Argentina, Maracá de Ambato de Ecuador y Alianza Atlético del Perú, siendo para muchos hinchas y medios en el país, una zona accesible para los rojos.

El conjunto de Victoria es llamado el rival a vencer en la fase de grupos, dada su historia y que tiene una plantilla más costosa, sumado a figuras como Ignacio Russo, hijo del recordado entrenador Miguel Ángel Russo, además de que a los escarlatas les costó vencer a otro argentino como Huracán en 2025, igualando 0-0 en ambas presentaciones.

Así quedó la fase de grupos para la Copa Sudamericana 2026, a empezar en abril - crédito Conmebol

Se espera que el cuadro vallecaucano quede primero de la zona, que da cupo directo a los octavos de final, pues el segundo lugar da paso a los playoffs de octavos, enfrentando a uno de los terceros de la Copa Libertadores.

Programación de los partidos

Fecha 1: Macará vs. América de Cali (Estadio Bella Vista de Ambato): 9 de abril, 9:00 p. m.

Fecha 2: América de Cali vs. Alianza Atlético (Estadio Pascual Guerrero): 15 de abril, 9:00 p. m.

Fecha 3: Tigre vs. América de Cali (Estadio Coliseo de Victoria): 30 de abril, 7:00 p. m.

Fecha 4: Alianza Atlético vs. América de Cali (Estadio Municipal Campeones del 36 de Sullana): 6 de mayo, 9:00 p. m.

Fecha 5: América de Cali vs. Tigre (Estadio Pascual Guerrero): 19 de mayo, 9:00 p. m.

Fecha 6: América de Cali vs. Macará (Estadio Pascual Guerrero): 28 de mayo, 7:30 p. m.