Millonarios llega a la fase de grupos de la Copa Sudamericana con el pie en el acelerador en la Liga BetPlay: así va su campaña

Millonarios tiene dos retos complicados en la Copa Sudamericana y la Liga BetPlay en 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Millonarios está creciendo y mejorando en lo que va de la temporada 2026, gracias a la llegada del técnico Fabián Bustos y aumentando el rendimiento de jugadores como Rodrigo Contreras, que lleva siete anotaciones en todas las competencias, al igual que el otro goleador, que es Leonardo Castro.

Los azules ahora se enfrentan a la fase de grupos de Copa Sudamericana y la Liga BetPlay, dos competencias que deberá jugar al mismo tiempo y con la obligación de pasar de ronda, dada su historia y la deuda con los aficionados por lo que ocurrió en la campaña de 2025.

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Hasta el momento, los azules confían en la mano de su entrenador argentino, que sabe afrontar torneos internacionales, además de la experiencia de hombres como Falcao García, ya recuperado para iniciar la ronda principal del certamen de la Conmebol y soñando con levantar un título.

Dos competencias, obligación enorme

En los últimos 14 años, uno de los problemas de los azules ha sido rendir a nivel local e internacional al mismo tiempo, siendo la última vez en 2012, cuando fue semifinalista de la Copa Sudamericana y campeón de la entonces llamada Liga Postobón, con una plantilla muy recordada por figuras como Wason Rentería, Mayer Candelo y Luis Delgado.

Millonarios viene creciendo en la Liga BetPlay, después de un pésimo inicio con tres derrotas y dos empates en sus primeros cinco encuentros, lo que provocó la salida del entrenador Hernán Torres y la llegada de Fabián Bustos, todo eso un mes antes del debut en la Sudamericana.

Millonarios jugó sin Falcao y venció a Nacional por 3-1 en la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

Desde la llegada del timonel argentino, los azules mejoraron en su juego, cambiaron su táctica y lograron resultados importantes, dos de ellos fue vencer a Nacional a nivel internacional, con 3-1 en Medellín, y la reciente goleada por 3-0 en El Campín por el campeonato colombiano.

Los embajadores suman 17 puntos en 12 fechas de la Liga BetPlay, es noveno y muy cerca de entrar al grupo de los ocho primeros clubes, pues el objetivo es entrar a los playoffs para pelear el título en junio, que es la exigencia de los aficionados por la inversión en la plantilla.

Así quedó la fase de grupos para la Copa Sudamericana 2026, a empezar en abril - crédito Conmebol

Pensando en la fase de grupos, Millonarios se encuentra en curva ascendente y el plan es sacar la mayor cantidad de puntos posible frente a Boston River y O’Higgins de Chile, para hacerle frente al favorito Sao Paulo y aspirar al primer puesto, que da cupo a octavos, o al segundo lugar para entrar a los playoffs del torneo de la Conmebol.

El efecto Bustos

No cabe duda de que uno de los grandes aciertos de las directivas de los azules en 2026 fue el cambio de entrenador, pues Hernán Torres no logró los resultados esperados desde agosto de 2025 y todo se terminó por las tres caídas seguidas en el inicio de la temporada.

Fabián Bustos llegó a Millonarios para darle un salto de calidad y lo consiguió, pues sus números avalan no solo su gestión, sino la manera como subió el nivel de varios jugadores que antes no rendían y renovar la imagen de la plantilla, que ya se ve fuerte para la Copa Sudamericana.

Fabián Bustos, por ahora, no piensa en rotar la nómina de Millonarios para lo que queda de la Liga BetPlay, previo a la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

El argentino lleva seis victorias, un empate y dos derrotas en nueve partidos, con 19 goles a favor y ocho en contra, logrando 16 de los 17 puntos obtenidos en la Liga BetPlay en 12 fechas, además de eliminar a Atlético Nacional en fase previa del torneo de la Conmebol, siendo su principal logro por ahora.

Bustos quiere ser protagonista en la Copa Sudamericana y cuenta con la experiencia para eso, pues en 2021 logró las semifinales de la Copa Libertadores con el Barcelona de Guayaquil, toda una proeza para los ecuatorianos.