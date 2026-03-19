Sebastián Villa sería la gran “sorpresa” de Néstor Lorenzo en la convocatoria de la selección Colombia en la fecha FIFA

El colombiano se coronó como campeón de la Copa Argentina en 2025 tras derrotar a Argentinos Juniors-crédito @sebastian14villa/Instagram

Con la expectativa en su máximo punto por conocer a los 26 convocados que llevará Néstor Lorenzo para los amistosos de la fecha FIFA ante Croacia y Francia, el 19 de marzo de 2026 se conoció por parte de la prensa deportiva lo que podría ser una sorpresa en la lista: la inclusión de Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia.

Villa viene de ser una de las grandes figuras para el cuadro de la ciudad de Mendoza (Argentina), ya que con la “Lepra” (apodo por el cual se conoce a Independiente Rivadavia) logró ganar la Copa Argentina en 2025 al derrotar el 5 de noviembre a Argentinos Juniors en la final de dicho torneo.

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El exatacante del Deportes Tolima y Boca Juniors podría ser considerado en la lista de 26 jugadores del técnico Néstor Lorenzo -crédito @ESPNColombia/X

La información sobre el posible llamado de Villa la entregó el 19 de marzo de 2026 en el noticiero Sportscenter AM, Andrés Marocco y que hace junto a Antonio Casale sobre la presencia del atacante en la convocatoria.

Es importante recordar que periodistas deportivos como Sheyla García de Win Sports, Germán García Grova de TyC Sports, entre otros, también entregaron la novedad sobre el llamado del exatacante del Deportes Tolima y Boca Juniors a la Tricolor.

“Es muy probable que Sebastián Villa sea convocado a la selección Colombia para estos amistosos”, dijo.

La "Lepra" mendocina cuenta con Sebastián Villa, gran figura en la conquista del título de la Copa Argentina en 2025-crédito @CSIRoficial/X

En medio del programa Despierta Win, el 19 de marzo de 2026, Sheyla García entregó detalles sobre un posible contacto entre el cuerpo técnico de la selección Colombia con el entorno de Sebastián Villa. Así lo informó en el espacio matutino, en medio de una entrevista que le hacía a Marlon Piedrahita, exjugador de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

“Desde su entorno cercano han estado hablando con él, es lo que sé desde el entorno del jugador, que es la información que me pasan, integrantes del cuerpo técnico y Néstor Lorenzo, con el jugador", explicó.

El periodista argentino Daniel Fiochetta de la emisora Radio Nihuil AM 680 FM 98.9 entregó la exclusiva del llamado de Villa a la selección Colombia, junto a uno de sus compañeros, el paraguayo Álex Arce.

“Sebastián Villa ha sido convocado para la Selección Colombia para los próximos dos amistosos. 26 y 29 de marzo. Se suma a Arce que va la de Paraguay”.

Estadísticas de Sebastián Villa en la temporada 2026

Sebastian Villa. en un partido entre Lanús vs Independiente Rivadavia por la fecha 8 Torneo Clausura Liga Profesional Argentina-crédito Xavi Barreiro/Infobae Argentina

Sebastián Villa lleva un total de 8 partidos en 720 minutos, y por el momento no anotó, aunque realizó dos asistencias de gol para sus compañeros.

21 de febrero de 2026 - Liga Profesional de Argentina: 90 minutos y asistencia en Independiente Rivadavia 3-2 Independiente de Avellaneda

15 de marzo de 2026 - Liga Profesional de Argentina: 90 minutos y asistencia en Gimnasia de La Plata 2-3 Independiente Rivadavia

Cuando saldría la convocatoria de la selección Colombia

La selección Colombia daría a conocer el listado de 26 convocados para el 20 de marzo de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

La convocatoria oficial de la Selección Colombia para la última doble fecha de amistosos internacionales previos al Mundial 2026 será publicada, como máximo, el viernes 20 de marzo, de acuerdo con información del entorno de la Federación Colombiana de Fútbol citada por el periodista Juan David Londoño, de 365Scores, el 19 de marzo de 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará en Europa a Croacia y a Francia con el objetivo de consolidar la nómina que disputará la cita mundialista.

Antes de difundir la lista, el cuerpo técnico esperará el cierre de las competiciones continentales en Europa, como la Liga de Campeones y la Liga Europa, para verificar el estado físico de los futbolistas que militan en ese continente y definir su disponibilidad para el viaje, según detalla 365Scores.

La base que ha liderado las Eliminatorias Sudamericanas estaría prácticamente asegurada, aunque existen reportes de la prensa argentina que indican la posible inclusión de Sebastián Villa, extremo del club Independiente Rivadavia, quien habría recibido la notificación de su reserva para estos encuentros.

Cada uno de los convocados será relevante para definir los cupos definitivos en el grupo que viajará al Mundial, en medio de un seguimiento exhaustivo de la prensa especializada y la afición colombiana.