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‘Lucho’ Díaz se mete en la historia de Europa y se corona como el máximo goleador colombiano en la Champions League

El extremo colombiano alcanzó un nuevo hito en Europa y reafirmó su protagonismo en el torneo más importante de clubes

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Luis Díaz se convierte en
Luis Díaz se convierte en el máximo goleador colombiano de la UEFA Champions League con 14 goles en 42 partidos - crédito EFE

Luis Díaz sigue escribiendo su nombre en la historia del fútbol en Europa. Con su última anotación, el extremo guajiro alcanzó los 14 goles en la UEFA Champions League, cifra que lo posiciona como el máximo goleador colombiano en el torneo. El registro no solo destaca por el volumen, sino por su consistencia a lo largo del tiempo: inició con el FC Porto, la potenció en el Liverpool FC y la consolida ahora con el FC Bayern Múnich.

Detrás suyo aparecen nombres de peso en la historia reciente del país, y el podio de goleadores está así: Luis Díaz, con 14 goles en 42 partidos; Jackson Martínez, con 13 en 26; y Radamel Falcao, con 12 en 29, lo que dimensiona aún más el alcance del logro.

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El delantero guajiro ha marcado
El delantero guajiro ha marcado goles con el FC Porto, Liverpool FC y actualmente con el FC Bayern Múnich en la Liga de Campeones - crédito Michaela Stache/REUTERS

El camino goleador de Díaz en la UEFA Champions League es una muestra de su adaptación y crecimiento en la élite europea, abrió su cuenta con cuatro anotaciones en el Porto, dio un salto de impacto con seis tantos durante su etapa en el Liverpool y mantiene su aporte ofensivo con otras cuatro celebraciones desde su llegada al FC Bayern Múnich. De esta manera consolida un recorrido firme en tres de las ligas más competitivas del continente europeo y tiene la posibilidad de seguir extendiendo dicho logro personal.

La crónica de “Lucho” como protagonista

La noche en Múnich tuvo poco de incertidumbre y mucho de trámite. Con la serie prácticamente definida desde el partido de ida, el Bayern volvió a imponerse con autoridad y selló su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Desde el inicio, el equipo alemán dejó claro que no estaba dispuesto a ceder protagonismo. La diferencia en el marcador global le permitió jugar con soltura, controlar el ritmo y reducir al mínimo las opciones de reacción de Atalanta, que nunca encontró la manera de incomodar. El Allianz Arena fue escenario de un partido que se inclinó rápidamente hacia un solo lado. Más allá del resultado, lo que marcó la diferencia fue la forma en que los dirigidos por Vincent Kompany gestionaron cada tramo del encuentro.

El Bayern Múnich aseguró su
El Bayern Múnich aseguró su clasificación a cuartos de final tras imponerse con contundencia a Atalanta y cerrar la eliminatoria con un contundente 10-2 global - crédito Michaela Stache/REUTERS

El primer golpe llegó al minuto 25. Harry Kane abrió el marcador desde el punto penalti tras una mano de Giorgio Scalvini. Aunque Marco Sportiello logró detener el primer cobro, la jugada se repitió por adelantamiento y, en la segunda oportunidad, el delantero inglés no falló. Con el paso de los minutos, el dominio se hizo más evidente. El equipo bávaro manejó la posesión, ocupó los espacios y mantuvo a su rival lejos del arco. Atalanta, por su parte, mostró dificultades para construir juego y generar peligro.

En la segunda mitad, Kane volvió a aparecer. Al minuto 55, firmó su doblete con una media vuelta dentro del área que terminó en un remate cruzado imposible de atajar. Ese gol terminó de cerrar cualquier intento de reacción italiana.

Luis Díaz también tuvo una actuación destacada. El oriundo de Barrancas fue determinante en el frente de ataque, aportando claridad y precisión en los momentos clave. Primero asistió a Lennart Karl para el tercer gol, con una jugada que combinó pausa y visión. Más adelante, al minuto 70, el propio Díaz se encargó de ampliar la ventaja.

La actuación de Luis Díaz
La actuación de Luis Díaz fue clave, al aportar una asistencia y marcar un gol que amplió la diferencia a favor del Bayern ante Atalanta - crédito Michaela Stache/REUTERS

El 4-1 final fue apenas una confirmación de lo que ya mostraba la serie. El conjunto alemán cerró la eliminatoria con un global abultado, en una de las llaves más desiguales de estos octavos de final (10-2). En el horizonte aparece un reto mayor, el cruce ante el Real Madrid, un enfrentamiento cargado de historia que promete ser uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final, por un cupo entre los cuatro mejores de Europa.

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