Kylian Mbappé jugará con Francia ante Colombia: esta es la lista de convocados a la selección gala

El combinado francés jugará la fecha FIFA en Estados Unidos-crédito Stephane Mahe/REUTERS

El 19 de marzo de 2026, la selección de Francia dio a conocer a sus jugadores que estarán para los partidos amistosos en la fecha FIFA ante Brasil y Colombia en Estados Unidos.

Entre las principales novedades presentadas por el técnico Didier Deschamps, se confirmó la presencia del delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, luego de que se especulara sobre su posible ausencia como la baja más relevante.

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Estos son los convocados por parte de Didier Deschamps para los partidos ante Brasil y Colombia-crédito @equipedefrance/X

Por otra parte, dentro de las principales novedades con las que contará Francia se caracteriza la presencia de experiencia y juventud en el ataque galo con la presencia de jugadores como Kylian Mbappé y Marcus Thuram, junto a la presencia de Maghnes Akliouche y de Desire Doué.

Por otra parte, la presencia de los volantes del Real Madrid como Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouaméni se convierte en una constante del técnico Didier Deschamps a la hora de consolidar el mediocampo de cara al Mundial de 2026.

A continuación, estos son los 26 jugadores que tendrá Francia para los amistosos ante Brasil y Colombia.

Arqueros

Lucas Chevalier

Mike Maignan

Brice Samba

Defensores

Lucas Digne

Malo Gusto

Lucas Hernández

Theo Hernández

Pierre Kalulu

Ibrahima Konaté

William Saliba

Dayot Upamecano

Volantes

Eduardo Camavinga

N’golo Kanté

Manu Koné

Adrien Rabiot

Aurelien Tchouameni

Warren Zaïre-Emery

Delanteros

Maghnes Akliouche

Rayan Cherki

Desire Doué

Hugo Ekitiké

Randal Kolo Muani

Kylian Mbappé

Michael Olise

Marcus Thuram

Así viene la selección de Francia a los amistosos ante Brasil y Colombia

Kylian Mbappé en el Francia vs. Ucrania disputado en el Parque de los Príncipes-crédito Stephane Mahe/REUTERS

El subcampeón del mundo en Qatar 2022 jugó en las eliminatorias de la UEFA en el grupo D, y no tuvo complicaciones para clasificar a la cita mundialista tras terminar invicto frente a Azerbaiyán, Islandia y Ucrania.

Justamente en su zona, los galos terminaron invictos con cinco victorias y un empate, siendo el único partido complicado que pasaron los europeos para conseguir su participación 17 en las Copas del Mundo.

Para hablar del último partido que jugaron, fue en la victoria por 3-1 ante Azerbaiyán en el estadio Tofiq Bəhramov de Bakú (capital de dicho país), el 16 de noviembre de 2025.

Allí, con los goles de Jean Phillipe-Mateta al minuto 17, de Maghnes Akliouche al 30 y con autogol del defensor azerí Shahrudin Mahammadaliyev al 45, el equipo francés no tuvo dificultad para sellar su pase al Mundial de Norteamérica 2026.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones del grupo D de las Eliminatorias UEFA:

Francia: 16 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +12) Ucrania: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Islandia: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Azerbaiyán: 1 punto - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -13)

Este también fue el camino de Francia a la clasificación al Mundial de 2026:

16 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Azerbaiyán 1-3 Francia

13 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Francia 4-0 Ucrania

13 de octubre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Islandia 2-2 Francia

10 de octubre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Francia 3-0 Azerbaiyán

9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Francia 2-1 Islandia

5 de septiembre de 2025 - Eliminatorias: UEFA: Ucrania 0-2 Francia

Así fue el último duelo entre Francia y Colombia: este es el historial

La Tricolor se prepara en Estados Unidos para su primer amistoso del 2026. - crédito Reuters

El duelo entre “Cafeteros” y “Les Bleus” será el quinto en la historia, con un balance de tres victorias para los europeos y una victoria para la Tricolor.

El primero de los enfrentamientos se dio el 18 de junio de 1972, en Salvador de Bahía, durante la Copa Independencia Brasil, donde los franceses se impusieron 3-2. Los tantos colombianos fueron obra de Hernando Piñeros y Orlando Mesa.

En la Copa Confederaciones 2003, tras ganar la Copa América 2001, Colombia volvió a medir fuerzas ante Francia, que se llevó la victoria 1-0 gracias a Thierry Henry.

El cuarto duelo entre entre ambas selecciones ocurrió en 2008 en París, con un triunfo francés por 1-0 tras un gol de penal de Franck Ribery.

Mientras que el último duelo se dio el 23 de marzo de 2018, y allí Colombia en el stade de France, comenzó con el control del equipo dirigido por Didier Deschamps. Francia se puso en ventaja temprano gracias a un gol de Olivier Giroud a los 11 minutos, seguido por otro tanto de Lemar a los 26, después de una jugada iniciada por Mbappé. Colombia, superada en el arranque, logró reaccionar. Un error del arquero Lloris permitió a Muriel descontar casi de inmediato.

En la segunda mitad, Colombia mostró otra actitud y controló el juego. Falcao empató a los 62 minutos tras una combinación con James Rodríguez. Hacia el final, Samuel Umtiti cometió una falta en el área sobre Izquierdo y Quintero, desde el punto penal, selló la remontada a cinco minutos del cierre. Así, la selección dirigida por José Pekerman obtuvo su primera victoria frente a Francia, revertiendo un 2-0 en contra y dejando una imagen alentadora antes del Mundial.

18 de junio de 1972 - Amistoso internacional: Colombia 2-3 Francia

18 de junio de 2003 - Copa Confederaciones: Francia 1-0 Colombia

3 de junio de 2008 - Amistoso internacional: Francia 1-0 Colombia

23 de marzo de 2018 - Amistoso internacional: Francia 3-2 Colombia

Ahora, el amistoso entre Colombia y Francia se jugará el 29 de marzo de 2026, a partir de las 2:00 p. m. en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland (Washington), y será la segunda salida de la Tricolor en la fecha FIFA de marzo de 2026.