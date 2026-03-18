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Los mejores memes que dejó la derrota de Atlético Nacional ante Millonarios en el Campín de Bogotá

Con goles de Rodrigo Contreras, Mateo García y Leonardo Castro, el equipo dirigido por Fabián Bustos derrotó a Nacional y se metió entre el grupo de los 8

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Rodrigo Contreras volvió a ser
Rodrigo Contreras volvió a ser figura en la victoria de Millonarios- crédito Millonarios FC/@Julian15M/X

Millonarios y Atlético Nacional se enfrentaron en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

El equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos venció 3-0 al conjunto de Medellín. Rodrigo Contreras abrió el marcador y fue la gran figura. Mateo García y Leonardo Castro completaron la goleada para el equipo capitalino.

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Tras el partido, las redes sociales cobraron protagonismo con una amplia variedad de memes sobre la derrota de Atlético Nacional.

Divertidos memes se compartieron en redes sociales

Memes derrota de Atlético Nacional
Memes derrota de Atlético Nacional frente Millonarios - crédito @_bobohpta/@Julian15M/X
Memes derrota de Atlético Nacional
Memes derrota de Atlético Nacional frente Millonarios - crédito @ivantejedor/@llinaszn/X
Memes derrota de Atlético Nacional
Memes derrota de Atlético Nacional frente Millonarios - crédito @JavierHoyosB/@Edwarlopez07/X
Memes derrota de Atlético Nacional
Memes derrota de Atlético Nacional frente Millonarios - crédito @ElkinVargasC/seba40942/X
Memes derrota de Atlético Nacional
Memes derrota de Atlético Nacional frente Millonarios - crédito @david_matiiip/@Sincomentari05/X

Detalles del partido

Millonarios logró una victoria por 3-0 frente a Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho el Campín, resultado que le permite mantenerse en la pelea por la clasificación a los 8 en el primer semestre de la temporada del Fútbol Profesional Colombiano.

El encuentro tuvo como protagonista a Rodrigo Contreras, autor de dos goles en el partido anterior ante Nacional por la Copa Sudamericana, uno de ellos desde mitad de cancha.

El argentino abrió el marcador con un gol de cabeza. Además, provocó la expulsión de los jugadores William Tesillo y Jorman Campuzano.

Fabián Bustos, director técnico de Millonarios, destacó la disposición ofensiva de sus dirigidos.

“Fue de los partidos que más situaciones de gol creamos, obviamente tiene que ver con la ambición que teníamos por ganar y luego cuando se quedaron con un jugador menos empiezan a aparecer más espacios. Hicimos un buen trabajo, estoy muy agradecido con la entrega, el compromiso“, indicó Bustos.

Fabián Bustos, director técnico de
Fabián Bustos, director técnico de Millonarios, destacó la disposición ofensiva de sus dirigidos - crédito Millonarios FC

Indicó que, al asumir la dirección del equipo, la clasificación a los 8 resultaba complicada, pero afirmó que ahora están cerca de lograrla. Añadió que no han conseguido nada y que continuarán en busca del objetivo.

“Estoy muy contento. Cuando llegamos hace 45 días estábamos complicadísimos y hoy vemos que estamos más cerca, pero todavía no hemos conseguido nada. Estamos más cerca de estar donde queremos”, aseveró.

Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, reconoció la derrota y señaló que deben tener autocrítica para revertir la situación.

“Es un resultado que nos duele mucho. Es una pena lo que pasó. Perdimos todos y hay que hacer autocrítica para saber en qué trabajar”, afirmó.

El entrenador señaló que habían preparado el partido a detalle, pero las cosas no salieron como estaban planeador para Atlético Nacional.

“Preparamos el partido con la intención de superar a un buen rival y no pudimos hacerlo. El primer tiempo fue muy parecido a lo que vimos en Medellín, tratamos de cerrar espacios por dentro, pero después nos costó mucho”, señaló.

Diego Arias señaló que los goles y las expulsiones terminaron afectando el rendimiento del plantel.

“Ellos concretaron en el primer tiempo y eso los hizo sentir más cerca y eso a nosotros nos hizo sufrir más el partido”, aseveró.

Diego Arias señaló que los
Diego Arias señaló que los goles y las expulsiones terminaron afectando el rendimiento de los jugadores del plantel - crédito Atlético Nacional

Desde la derrota de Nacional ante Millonarios por la Copa Sudamericana, la permanencia de Diego Arias al frente del equipo se mantiene en duda. Los hinchas han expresado su inconformidad en redes sociales y han llegado a pedir su salida.

Tabla de posiciones

  1. Atlético Nacional: 24 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +14).
  2. Once Caldas: 22 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +10).
  3. Deportivo Pasto: 21 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
  4. Internacional de Bogotá: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
  5. Junior: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
  6. Atlético Bucaramanga: 18 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +10).
  7. América de Cali: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  8. Millonarios: 17 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +6).
  9. Deportes Tolima: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  10. Deportivo Cali: 15 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  11. Llaneros: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
  12. Águilas Doradas: 15 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
  13. Fortaleza: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -3).
  14. Santa Fe: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2).
  15. Independiente Medellín: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2).
  16. Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -11).
  17. Boyacá Chicó: 7 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -8).
  18. Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -9).
  19. Alianza FC: 5 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -14).
  20. Deportivo Pereira: 4 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -12).

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