Así calificó la prensa portuguesa a Luis Suárez tras la clasificación del Sporting Lisboa a los cuartos de final de la Champions League: “Personificó la actitud del equipo”

Luis Javier Suárez fue el gran protagonista del del partido tras empatar la serie ante Bodø/Glimt-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El 17 de marzo de 2026, el Sporting de Lisboa selló su clasificación a los cuartos de final de la Champions League tras derrotar por 5-0 al Bodø/Glimt de Noruega en el estadio José Alvalade.

Por la parte de Colombia, Luis Javier Suárez fue el principal protagonista del equipo dirigido por Rui Borges durante todo el partido, siendo uno de los más destacados en el frente de ataque, y al anotar el empate parcial en la serie al minuto 78 de tiro penal.

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El colombiano sufrió durante el primer tiempo en la victoria del Sporting de Lisboa-crédito Pedro Nunes/REUTERS

En medio de este contexto, y tras la alegría que representó el buen partido que hizo Sporting de Lisboa en el tiempo extra, los diarios portugueses calificaron al atacante samario.

Uno de los diarios que destacó la labor del exatacante del Almería de España, fue el diario Record de Portugal, que en un rango de una calificación de 1a a 5, le dieron la calificación más alta a Suárez, y explicaron que fue clave en la remontada del equipo dirigido por Rui Borges.

“Fue increíblemente inteligente al asistir a Pote en el gol del 2-0. Falló en el minuto 10, pero mantuvo la calma suficiente para convertir el penalti“, explicaron.

Por otra parte, el diario deportivo A Bola de Portugal, con una calificación máxima de 10 puntos, le colocó a Luis Javier Suárez una puntuación de 8, destacando su actividad en la remontada ante el Bodø/Glimt de Noruega, además de resaltar sus goles con el equipo portugués durante la temporada 2025-2026

“León. Sí, es oficial: 33 goles esta temporada, el mejor registro de la carrera del colombiano. Otro gol, de penalti, y una asistencia para el gol de Pedro Gonçalves. Personificó la actitud de todo el equipo in límites, incluso sin mucha posesión, ya que el Sporting siempre buscó jugar por las bandas. Terminó de rodillas y necesitará mucho hielo en las próximas horas. Es fuego en todo lo que hace…“, detallaron.

Estadísticas de Luis Javier Suárez en la temporada 2025-2026

Luis Javier Suárez fue uno de los principales protagonistas en la clasificación del Sporting de Lisboa a los cuartos de final de la Champions League - crédito Pedro Nunes / REUTERS

En la temporada 2025-2026, el colombiano Luis Javier Suárez ha disputado 41 partidos, suma 3.328 minutos en cancha y ha marcado 32 goles en todas las competencias.

En la Copa de Portugal jugó en 5 oportunidades en 396 minutos, y anotó en 3 ocasiones, en la UEFA Champions League lleva 10 partidos en 776 minutos, anotando 5 goles y asistiendo dos veces, mientras que en la Copa de la Liga Portugal jugó las semifinales, y marcó gol en la derrota por 2-1 ante Vitória de Guimarães, el 6 de enero de 2026.

A continuación, estos son los detalles de los goles que anotó el colombiano en la competición europea:

17 de marzo de 2026 - Champions League: 116 minutos y gol en el Sporting Lisboa 5-0 Bodø/Glimt

20 de enero de 2026 - Champions League: 90 minutos y doblete en el Sporting Lisboa 2-1 París Saint Germain

26 de noviembre de 2025 - Champions League: 86 minutos y gol en el Sporting Lisboa 3-0 Brujas de Bélgica

1 de octubre de 2025 - Champions League: 45 minutos y gol en el Napoli 2-1 Sporting Lisboa

Así van los duelos de vuelta de los octavos de final de la Champions League

17 de marzo de 2026

Arsenal (Inglaterra) 2-0 Bayer Leverkusen (Alemania)

Estadio: Emirates de Londres

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Marcador global: 3-1 a favor del Arsenal con los goles de Robert Andrich al minuto 46 para Bayer Leverkusen y de Kai Havertz al 89 de tiro penal en la ida. En la vuelta Eberechi Eze anotó al minuto 36 y Declan Rice al 63 para los ingleses

Chelsea (Inglaterra) 0-3 PSG (Francia)

Estadio : Stamford Bridge de Londres

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Marcador global: 8-2 a favor del París Saint Germain con los goles de Bradley Barcola al minuto 10, de Ousmane Dembéle al minuto 40, de Vitinha al 74 y doblete de Khvicha Kvaratskhelia al minuto 86 y 90+4. Para Chelsea marcaron Malo Gusto al minuto 28 y Enzo Fernández al 57. En la vuelta jugada en Londres anotaron Khvicha Kvaratskhelia al minuto 6, Bradley Barcola al 14 y Senny Mayulu al 62 para PSG

Manchester City (Inglaterra) 1-2 Real Madrid (España)

Estadio: Etihad de Manchester

Árbitro: Clement Turpin (Francia)

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Marcador global: 5-1 a favor del Real Madrid con el triplete de Federico Valverde al minuto 20, 27 y 42 de partido en la ida. En el juego de vuelta, Vinicius Junior anotó doblete al minuto 22 y 90+3 para Real Madrid, y Erling Halaand al 41 empató parcialmente el partido de vuelta para Manchester City.

18 de marzo de 2026

Barcelona FC (España) vs. Newcastle (Inglaterra)

Estadio: Camp Nou de Barcelona

Hora: 12:45 p. m.

Árbitro: Francois Letexier (Francia)

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Marcador global: 1-1 con los goles de Harvey Barnes al minuto 86 para Newcastle y de Lamine Yamal al 90+6 de tiro penal para Barcelona

Bayern Múnich (Alemania) vs. Atalanta (Italia)

Estadio: Allianz Arena de Múnich

Hora : 3:00 p. m.

Árbitro: Francois Letexier (Francia)

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Marcador global: 6-1 a favor del Bayern Múnich con los goles de Josip Stanišić al minuto 12, doblete de Michael Olise al 22 y 64, de Serge Gnabry al 25, de Nicolás Jackson al 64 y de Jamal Musiala al 67. Descontó para Atalanta Mario Pašalić al 90+3

Liverpool (Inglaterra) vs. Galatasaray (Turquía)

Estadio: Anfield Road de Liverpool

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Marcador global: 1-0 a favor del Galatasaray con gol de Mario Lemina al minuto 7

Tottenham (Inglaterra) vs. Atlético Madrid (España)

Estadio: Tottenham de Londres

Hora: 3:00 p. m.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania)

Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

Marcador global: 5-2 a favor del Atlético de Madrid con los goles de Marcos Llorente al minuto 6, de Antoine Griezmann al minuto 14, doblete de Julián Álvarez al minuto 15 y 55 de partido, y anotación de Robin Le Normand al 22 de partido, descontó Pedro Porro al minuto 26 y de Dominik Solanke al 76 de partido para Tottenham