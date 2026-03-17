Radamel Falcao estaría con la selección Colombia en el Mundial 2026: este sería su rol en la delegación

El jugador de Millonarios en 2026 solo ha jugado cinco partidos y marcado un gol - crédito @MillosFCoficial/X

El directivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Álvaro González Alzate, plantea que Radamel Falcao García podría integrar la delegación de Colombia en el Mundial 2026, pero no como futbolista en la plantilla. La información fue entregada el lunes 16 de marzo de 2026 por el periodista Javier Hernández Bonnet en el programa Jugada maestra de Ditu.

Durante una conversación con Hernández Bonnet y Esteban Jaramillo, González Alzate habría descartado que el delantero de Millonarios sea considerado para competir en el terreno de juego, pero reconoció que existe la propuesta —admitida dentro del Comité Ejecutivo— de que el máximo goleador colombiano asista al campeonato para ejercer un rol de liderazgo y acompañamiento emocional, similar al que cumplió Sergio Agüero con Argentina en la edición anterior.

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El comentarista opinó sobre el posible regreso del goleador histórico de la selección Colombia a un llamado para jugar el Mundial de Norteamérica 2026-crédito Jesús Aviles/Infobae

Para González Alzate, designar a Falcao como “canciller” o encargado de relaciones institucionales aportaría experiencia y serviría de referente al equipo nacional. La Copa Mundial de la FIFA 2026, que iniciará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, con el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo ubicado en el grupo K junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre Congo, Nueva Caledonia o Jamaica.

En su momento, el parte médico del Tigre apuntaba a una lesión en los isquiotibiales: “Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha”.

Falcao se ha perdido por su última lesión, los partidos contra Internacional de Bogotá, Deportivo Pereira, Nacional en Copa Sudamericana, Cúcuta, Boyacá Chicó y Atlético Nacionalpor Liga BetPlay.

David Mackalister Silva pidió a Falcao y a otros dos jugadores para la selección Colombia en el Mundial 2026

Radamel Falcao se perdió el Mundial de Brasil 2014 por una lesión de ligamento cruzado anterior - crédito Colprensa

El mediocampista y capitán de Millonarios, David Mackalister Silva, defendió la inclusión de Radamel Falcao, James Rodríguez y David Ospina en la Selección Colombia para el próximo Mundial 2026, argumentando que sus aportes anímicos y de experiencia resultan imprescindibles para el grupo.

Silva presentó su postura durante una entrevista en el VBar de As, señalando que estos tres veteranos “tienen que estar” en la cita mundialista porque, en su criterio, la presencia de figuras con ese recorrido ayuda a consolidar el ambiente y maximizar el rendimiento en instancias decisivas.

Silva descartó la visión de que la utilidad de Falcao dependa solo de su tiempo en el campo: “Es impresionante y hasta indescriptible todo lo que él aporta. Desde que esté ahí, la presencia. Se está recuperando bien, nos está dando una mano importantísima y esperamos aprovecharlo al máximo”, afirmó Silva a As.

El único gol de Falcao en el 2026 fue de penalti contra Águilas Doradas - crédito Catalina Olaya / Colprensa

La recuperación de Falcao García, máximo goleador histórico de Colombia, tras una lesión muscular sufrida el 14 de febrero, mantiene en vilo su inclusión en la prelista de Néstor Lorenzo, director técnico de la selección, según información proporcionada por el entrenador de Millonarios, Fabián Bustos, al mismo medio. Se estima que su retorno a la actividad podría concretarse después del 17 de marzo.

La valoración de Mackalister Silva no se restringió a Falcao. En la conversación con As, subrayó que tanto Ospina como James han sido “determinantes en los mejores momentos del equipo”, resaltando el compromiso y el “amor por la camiseta” demostrado por James Rodríguez en las instancias decisivas del fútbol de selecciones.

Silva enfatizó que, de contar con la posibilidad de elegir la lista definitiva, “si fuera yo quien pudiera decidir, seguro que sí” incluiría a estos tres referentes. Esta postura refuerza la percepción de que el peso del vestuario no solo descansa en las capacidades deportivas actuales, sino también en la estabilidad y la confianza que pueden aportar quienes han capitaneado procesos previos de la selección nacional.