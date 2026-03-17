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Luiz Felipe Scolari, extécnico de Portugal y rival de Colombia en el Mundial, descartó que la selección lusa gané el Mundial de Fútbol: “No los considero”

El último técnico campeón del mundo con Brasil en 2002 y responsable del equipo portugués en el Mundial de Alemania 2006 se refirió al presente de la selección lusa de cara al torneo de selecciones más importante del fútbol

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Felipão habló sobre lo que
Felipão habló sobre lo que ve de la selección Portugal, rival de Colombia, en el Mundial de 2026 - crédito Rodolfo Buhrer / REUTERS

Faltan 86 días para el inicio del Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 y 92 días para el debut de Colombia en Ciudad de México ante Uzbekistán, poniendo fin a ocho años de ausencia en torneos de selecciones.

Además de Uzbekistán y un rival aún por definirse en el repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo, el principal desafío para la selección dirigida por Néstor Lorenzo será el encuentro ante Portugal, programado para el 27 de junio de 2026 en Miami.

En este contexto, mientras se aguardan las dos últimas fechas FIFA de preparación para el equipo colombiano, el extécnico Luiz Felipe Scolari se refirió al futuro de la selección lusa, a la que condujo hasta las semifinales del Mundial de Alemania 2006.

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Scolari pasó por Portugal desde
Scolari pasó por Portugal desde 2003 hasta 2008-crédito Diego Vara/REUTERS

El 10 de marzo de 2026, en entrevista exclusiva con el periodista Antonio Carlos de Récord Portugal, Felipão (apodo por el cual es llamado cariñosamente Luiz Felipe Scolari) le preguntó sobre si considera a Portugal con Cristiano Ronaldo como una de las favoritas para ganar el Mundial de 2026, y allí Scolari no eludió el tema y fue tajante en no considerarlos como candidatos a llevarse el Mundial.

“Creo que todos deberían y pueden pensar en el título: si no es así, no vale la pena competir en un Mundial. Portugal tiene un grupo de jugadores muy fuerte, pero sigo creyendo que el grupo más fuerte que Portugal ha tenido fue el que yo dirigí de 2003 a 2008. El nuestro era un grupo muy bueno. Hoy en día, Portugal tiene un equipo orientado al ataque, un grupo con muchos jugadores jóvenes, con mucha energía física y mucha movilidad. Pero creo que podrían tener algunas dificultades en el Mundial. Ojalá tengan la posibilidad de luchar por el título, pero no consideraría a Portugal uno de los favoritos para ganar el Mundial", explicó.

El reencuentro con Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores que hizo debutar en la selección de Portugal y la cual es estrella de los lusos

En 2024, el goleador y
En 2024, el goleador y el técnico brasileño se vieron en Arabia Saudita-crédito @TheNassrZone/X

Por otra parte, en la misma charla con Récord Portugal, Scolari explicó lo que habló con Cristiano Ronaldo en su último encuentro con el goleador del Al-Nassr, y allí Scolari detalló que la ambición que siempre caracterizó al portugués sigue intacta pese al paso de los años.

“Cristiano sigue siendo el mismo. Hablamos del récord, del gol número 901, del 902. Le dije: ‘Cristiano, deja de decir tonterías’. Y él me respondió: ‘Señor, marcaré mis goles cuando tenga que marcarlos. No me preocupa. Vendrán otros 10, 20. No me preocupa tener que marcar 1000’. Me dijo que estaba muy contento, que su familia estaba muy contenta. Hablamos de Roberto Martínez, a quien Cristiano menciona mucho. Me alegró. Fue bueno haber hablado con todos ellos. Arabia Saudí está muy bien organizada, hay un excelente trabajo físico y técnico. Espero que siga así“, recordó.

Además se mostró feliz por el reencuentro con los otros jugadores portugueses que hasta ese momento se encontraban en el Al-Nassr junto a la gran figura de la selección de Portugal:

“Fue espectacular. Me alegré mucho porque también me reencontré con Bento, que fue mi jugador y estuvo conmigo en el Athletico Paranaense. Charlamos mucho con Talisca, Otávio y Ângelo. Fue una conversación muy buena. Pero lo principal es que todos los jugadores expresaron su alegría. Juegan en un club muy bien organizado. Vi un trabajo excelente”, completó.

Jorge Jesús, técnico del Al-Nassr explicó cuándo podría volver Cristiano Ronaldo: esto se sabe

Jorge Jesús explicó que después
Jorge Jesús explicó que después de la fecha FIFA, Cristiano Ronaldo estaría disponible con el Al-Nassr-crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

El técnico Jorge Jesus confirmó que Cristiano Ronaldo sufrió una lesión y anticipó su regreso tras el parón internacional, en declaraciones realizadas luego de la victoria del Al Nassr por 5-0 ante el Al Khaleej, según detalló Glorioso 1904.

El entrenador señaló que la liga saudí detendrá la competencia desde el 23 de marzo hasta el 3 de abril, periodo que, a su juicio, permitirá la recuperación de los jugadores clave, incluido el capitán portugués. Jesus remarcó que la edad incrementa el riesgo de fatiga y lesiones, apuntando también que Sadio Mané quedó fuera del encuentro debido a molestias musculares.

Con 67 puntos, el Al Nassr se encuentra al frente de la clasificación de la liga, informó Glorioso 1904. Consultado sobre otros protagonistas del partido, Jesus destacó el desempeño de João Félix, resaltando que el internacional portugués logró cifras inéditas que no había alcanzado en sus experiencias anteriores en clubes, mérito que atribuyó tanto a su esfuerzo personal como al trabajo colectivo del equipo.

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