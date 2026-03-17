La República Democrática del Congo, posible rival de Colombia en el Mundial de 2026, fue sancionada por la FIFA por este insólito motivo

La selección de República Democrática del Congo fue sancionada tras el partido de repechaje ante Nigeria-crédito Abdelmjid Rizkou/REUTERS

A pocos días de que se lleven a cabo los partidos del torneo de repechaje de la FIFA, camino al Mundial de 2026, se conoció una dura sanción que recibió una de las protagonistas de dicho evento: República Democrática del Congo.

Tras lo que fue el apasionante partido que jugaron los dirigidos por el francés Sébastian Desabre, se conoció el 17 de marzo de 2026 la sanción que recibió la Federación de Fútbol de su país por el mal comportamiento de algunos de sus hinchas en dicho encuentro que se jugó el 16 de noviembre de 2025 en territorio marroquí.

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Tanto las Federaciones de República Democrática del Congo, como de Nigeria recibieron una multa económica-crédito Abdelmjid Rizkou/ REUTERS

La FIFA impuso sanciones económicas a la Federación Nigeriana de Fútbol y a la Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo tras determinar irregularidades disciplinarias durante su enfrentamiento en la eliminatoria africana para la Copa del Mundo 2026, encuentro decisivo que se disputó en Rabat, Marruecos.

Esta decisión coincide con la expectativa global por la inminente serie de repechajes intercontinentales en México, donde se definirán los últimos boletos para el torneo mundialista, según informó el medio BBC África.

Una de las multas, fijada en 1.000 francos suizos (1.270 dólares, que en pesos colombianos sería una cifra cercana a los 4.700.000 pesos coloombianos), recayó sobre la NFF —siglas de la Federación Nigeriana de Fútbol— por su responsabilidad en incidentes de lanzamiento de objetos por parte del público, en incumplimiento con el deber de garantizar “el orden y la seguridad”, infracción tipificada en los artículos 17.2.b y 17 del Código Disciplinario de la FIFA, de acuerdo con el informe divulgado por la instancia judicial de ese organismo y citado por BBC África.

La federación congoleña, por su parte, fue sancionada con 5.000 francos suizos (6.368 dólares, equivalente a 23.500.000 pesos colombianos) al confirmarse el uso de “punteros láser o dispositivos electrónicos similares” por parte de sus aficionados, vulnerando el artículo 17.2.d.

La controversia por alineaciones y la espera de una resolución FIFA

Nigeria interpuso un recurso en contra de República Democrática del Congo sobre la doble nacionalidad de varios de sus futbolistas, que según las reglas del país congoleño, no son reconocidas - crédito Abdelmjid Rizkou / REUTERS

A apenas dos semanas de los repechajes intercontinentales programados en México, la expectativa crece debido al recurso formal presentado por la Federación Nigeriana de Fútbol ante la FIFA, que pone en entredicho la elegibilidad de varios jugadores que defendieron los colores de la República Democrática del Congo en el encuentro que definió el pase a la siguiente fase.

La reclamación, que sigue sin respuesta pública, se fundamenta en que la legislación local del Congo no reconocería la doble nacionalidad, condición que podría afectar a futbolistas como Aaron Wan-Bissaka y Axel Tuanzebe, pertenecientes a clubes de la Premier League y quienes participaron en la victoria congoleña, según detalló el medio BBC.

El duelo, jugado el 16 de noviembre de 2025, se resolvió en una serie de penaltis tras 120 minutos, con un marcador final de 4-3 a favor del Congo, en medio de tensión y alegatos inusuales. El entrenador de la selección nigeriana, Eric Chelle, llegó a acusar al equipo rival de intentar emplear ritos de vudú minutos antes del penal decisivo efectuado por el capitán congoleño Chancel Mbemba. El resultado puso fin a la aspiración de Nigeria de regresar al máximo torneo desde su última participación en 2018.

Convocados por parte de República Democrática del Congo para los partidos de repechaje Mundial 2026

Lista de convocados de la República Democrática del Congo para el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026 - crédito X/@FecofaRdc

Las sedes seleccionadas para estos enfrentamientos son Monterrey y Guadalajara, ciudades que alojarán los partidos decisivos conforme al nuevo formato determinado por la FIFA. Esta decisión marca el fin de las clásicas series de ida y vuelta, reemplazándolas por un sistema en el que, en cada llave, los cuatro equipos con el peor puesto en el ranking FIFA deben superar una semifinal para medirse luego contra uno de los dos mejores posicionados, Irak y República Democrática del Congo.

El desarrollo del repechaje comenzará con dos semifinales el jueves 26 de marzo de 2026. En Monterrey, Bolivia enfrentará a Surinam desde las 5:00 p. m. (hora de Colombia), mientras que en Guadalajara, Nueva Caledonia se medirá con Jamaica a partir de las 10:00 p. m. (hora de Colombia).Los vencedores disputarán el siguiente y último partido de sus cuadros el martes 31 de marzo. En esa jornada, Irak recibirá al ganador de Bolivia-Surinam en Monterrey, mientras que RD Congo se enfrentará al triunfador de Nueva Caledonia-Jamaica en Guadalajara.

Porteros

Timothy Fayulu (FC Noah / Francia).

Lionel Mpasi-Nzau (Le Havre / Francia).

Matthieu Epolo (Standard de Lieja / Bélgica).

Defensas

Aaron Wan Bissaka (West Ham United / Inglaterra).

Jeremy Ngakia (Watford / Inglaterra).

Joris Kayembe (Genk / Bélgica).

Arthur Masuaku (RC Lens / Francia).

Steve Kapuadi (Widzew Lodz / Polonia).

Rocky Bushiri (Hibernian FC / Escocia).

Axel Tuanzebe (Burnley / Inglaterra).

Chancel Mbemba (Lille / Francia).

Dylan Batubinsika (Larissa / Grecia).

Volantes

Noah Sadiki (Sunderland / Inglaterra).

Samuel Moutoussamy (Atromitos / Grecia).

Edo Kayembe (Watford / Inglaterra).

Ngal’ayel Mukau (Lille / Francia).

Charles Pickel (Espanyol / España).

NNathanaël Mbuku (Montpellier / Francia).

Brian Cipenga (Castellón / España).

Grady Diangana (Elche / España).

Meshack Elia (Alanyaspor / Turquía).

Théo Bongonda (Spartak de Moscú / Rusia).

Delanteros

Fitson Mayele (Pyramids / Egipto).

Cédric Bakambu (Real Betis / España).

Simón Banza (Al Jazira / EAU).

Yoanne Wissa (Newcastle United / Inglaterra).

Partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Colombia volverá a una cita mundialista después de 8 años de ausencia - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 d e junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.