Estos son los jugadores convocados por Escocia para los amistosos previos al Mundial 2026

Escocia enfrentará a Haití, Marruecos y Brasil en el grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Lee Smith/Reuters

Steve Clarke presentó su primer listado de convocados de 2026 para la selección masculina de Escocia, con un grupo de 26 jugadores que iniciarán la preparación para la Copa Mundial de la FIFA.

Este regreso a la acción ocurre luego del triunfo sobre Dinamarca en noviembre, marcando una nueva etapa antes de los amistosos frente a Japón el sábado 28 de marzo en el Barclays Hampden y contra Costa de Marfil el martes 31 de marzo en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool, según informó la Asociación Escocesa de Fútbol.

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La lista incorpora a Billy Gilmour y Lennon Miller, quienes estuvieron ausentes en la última convocatoria por lesión, así como el regreso de John McGinn y Scott McTominay tras reintegrarse a sus clubes, de acuerdo con la Scottish FA.

También destaca la integración de Findlay Curtis, procedente de la selección sub-21, y las inclusiones de Tommy Conway, Nathan Patterson y Ross McCrorie, este último convocado previamente en junio de 2024. En el arco, la novedad es Angus Gunn en reemplazo de Craig Gordon. Por otro lado, Aaron Hickey queda fuera por lesión, mientras que Ben Gannon-Doak y Lawrence Shankland aún no están totalmente recuperados.

La presentación oficial de la convocatoria se realizó en la escuela Kirklandneuk Primary School, durante un encuentro con alumnos beneficiarios del programa Extra Time, una iniciativa conjunta del Gobierno de Escocia y la Scottish FA que apoya a más de 50 clubes locales, facilitando acceso gratuito a actividades extracurriculares y de vacaciones para niños de familias de bajos ingresos.

Estos son los jugadores convocados a la selección de Escocia para los amistosos de la fecha FIFA de marzo

Nómina de jugadores convocados por Escocia para los partidos amistosos contra Japón y Costa de Marfil - crédito Asociación Escocesa de Fútbol

Arqueros

Scott Bain (Falkirk).

Angus Gunn (Nottingham Forest).

Liam Kelly (Rangers).

Defensas

Grant Hanley (Hibernian).

Jack Hendry (Al-Etiffaq).

Dominic Hyam (Wrexham).

Ross McCrorie (Bristol City).

Scott McKenna (Dinamo Zagreb).

Nathan Patterson (Everton).

Anthony Ralston (Celtic).

Andy Robertson (Liverpool).

John Souttar (Rangers).

Kieran Tierney (Celtic).

Volantes

Ryan Christie AFC (Bournemouth).

Lewis Ferguson (Bologna).

Billy Gilmour (Napoli).

Andrew Irving (Sparta Prague).

John McGinn (Aston Villa).

Kenny McLean (Norwich City).

Scott McTominay (Napoli).

Lennon Miller (Udinese).

Delanteros

Ché Adams (Torino)

Tommy Conway (Middlesbrough).

Findlay Curtis Kilmarnock (Rangers).

Lyndon Dykes (Charlton Athletic).

George Hirst (Ipswich Town).

Esta será la base de entrenamientos de la selección de Escocia durante el Mundial 2026

La sede cuenta con 4.800 metros cuadrados y varios espacios de - crédito Charlotte FC

La selección de Escocia ha definido a Charlotte como su ciudad base para la Copa Mundial de 2026, apostando por el moderno complejo Atrium Health Performance Park como centro de operaciones para afrontar la fase de grupos que disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La decisión, informada por la Asociación Escocesa de Fútbol, se enmarca en la estrategia del equipo dirigido por Steve Clarke para prepararse de la mejor manera ante el desafío de compartir grupo con Brasil, Marruecos y Haití, y buscar superar una primera ronda que se anticipa exigente.

El Atrium Health Performance Park —inaugurado recientemente como sede central del Charlotte FC— cubre una superficie de 4.830 metros cuadrados y permite reunir bajo un mismo techo a aproximadamente 200 empleados, técnicos y jugadores entre el plantel profesional, la franquicia Crown Legacy FC y todas las categorías de la academia. Esta infraestructura incluye ocho campos de fútbol, centro de pesas de 260 metros cuadrados, cafetería especializada en nutrición deportiva y espacios diseñados para optimizar el rendimiento físico y la cohesión de los equipos.

Estos son los partidos de Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el grupo C

Así quedaron sorteados los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Haití vs. Escocia

Fecha : sábado 13 de junio

Hora local: 9:00 p. m.

Estadio: Gillette Stadium de Boston

Escocia vs. Marruecos

Fecha: viernes 19 de junio

Hora local: 6:00 p. m.

Estadio: Gillette Stadium de Boston

Escocia vs. Brasil

Fecha: miércoles 24 de junio

Hora local: 6:00 p. m.

Estadio: Hard Rock de Miami.