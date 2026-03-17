Deportes

Estos son los jugadores convocados por Escocia para los amistosos previos al Mundial 2026

El equipo que integra el grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 jugará contra Japón y Costa de Marfil en la fecha de amistosos habilitada en la última semana de marzo

Guardar
Escocia enfrentará a Haití, Marruecos
Escocia enfrentará a Haití, Marruecos y Brasil en el grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Lee Smith/Reuters

Steve Clarke presentó su primer listado de convocados de 2026 para la selección masculina de Escocia, con un grupo de 26 jugadores que iniciarán la preparación para la Copa Mundial de la FIFA.

Este regreso a la acción ocurre luego del triunfo sobre Dinamarca en noviembre, marcando una nueva etapa antes de los amistosos frente a Japón el sábado 28 de marzo en el Barclays Hampden y contra Costa de Marfil el martes 31 de marzo en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool, según informó la Asociación Escocesa de Fútbol.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La lista incorpora a Billy Gilmour y Lennon Miller, quienes estuvieron ausentes en la última convocatoria por lesión, así como el regreso de John McGinn y Scott McTominay tras reintegrarse a sus clubes, de acuerdo con la Scottish FA.

También destaca la integración de Findlay Curtis, procedente de la selección sub-21, y las inclusiones de Tommy Conway, Nathan Patterson y Ross McCrorie, este último convocado previamente en junio de 2024. En el arco, la novedad es Angus Gunn en reemplazo de Craig Gordon. Por otro lado, Aaron Hickey queda fuera por lesión, mientras que Ben Gannon-Doak y Lawrence Shankland aún no están totalmente recuperados.

La presentación oficial de la convocatoria se realizó en la escuela Kirklandneuk Primary School, durante un encuentro con alumnos beneficiarios del programa Extra Time, una iniciativa conjunta del Gobierno de Escocia y la Scottish FA que apoya a más de 50 clubes locales, facilitando acceso gratuito a actividades extracurriculares y de vacaciones para niños de familias de bajos ingresos.

Estos son los jugadores convocados a la selección de Escocia para los amistosos de la fecha FIFA de marzo

Nómina de jugadores convocados por
Nómina de jugadores convocados por Escocia para los partidos amistosos contra Japón y Costa de Marfil - crédito Asociación Escocesa de Fútbol

Arqueros

  • Scott Bain (Falkirk).
  • Angus Gunn (Nottingham Forest).
  • Liam Kelly (Rangers).

Defensas

  • Grant Hanley (Hibernian).
  • Jack Hendry (Al-Etiffaq).
  • Dominic Hyam (Wrexham).
  • Ross McCrorie (Bristol City).
  • Scott McKenna (Dinamo Zagreb).
  • Nathan Patterson (Everton).
  • Anthony Ralston (Celtic).
  • Andy Robertson (Liverpool).
  • John Souttar (Rangers).
  • Kieran Tierney (Celtic).

Volantes

  • Ryan Christie AFC (Bournemouth).
  • Lewis Ferguson (Bologna).
  • Billy Gilmour (Napoli).
  • Andrew Irving (Sparta Prague).
  • John McGinn (Aston Villa).
  • Kenny McLean (Norwich City).
  • Scott McTominay (Napoli).
  • Lennon Miller (Udinese).

Delanteros

  • Ché Adams (Torino)
  • Tommy Conway (Middlesbrough).
  • Findlay Curtis Kilmarnock (Rangers).
  • Lyndon Dykes (Charlton Athletic).
  • George Hirst (Ipswich Town).

Esta será la base de entrenamientos de la selección de Escocia durante el Mundial 2026

La sede cuenta con 4.800
La sede cuenta con 4.800 metros cuadrados y varios espacios de - crédito Charlotte FC

La selección de Escocia ha definido a Charlotte como su ciudad base para la Copa Mundial de 2026, apostando por el moderno complejo Atrium Health Performance Park como centro de operaciones para afrontar la fase de grupos que disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La decisión, informada por la Asociación Escocesa de Fútbol, se enmarca en la estrategia del equipo dirigido por Steve Clarke para prepararse de la mejor manera ante el desafío de compartir grupo con Brasil, Marruecos y Haití, y buscar superar una primera ronda que se anticipa exigente.

El Atrium Health Performance Park —inaugurado recientemente como sede central del Charlotte FC— cubre una superficie de 4.830 metros cuadrados y permite reunir bajo un mismo techo a aproximadamente 200 empleados, técnicos y jugadores entre el plantel profesional, la franquicia Crown Legacy FC y todas las categorías de la academia. Esta infraestructura incluye ocho campos de fútbol, centro de pesas de 260 metros cuadrados, cafetería especializada en nutrición deportiva y espacios diseñados para optimizar el rendimiento físico y la cohesión de los equipos.

Estos son los partidos de Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el grupo C

Así quedaron sorteados los grupos
Así quedaron sorteados los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Haití vs. Escocia

  • Fecha: sábado 13 de junio
  • Hora local: 9:00 p. m.
  • Estadio: Gillette Stadium de Boston

Escocia vs. Marruecos

  • Fecha: viernes 19 de junio
  • Hora local: 6:00 p. m.
  • Estadio: Gillette Stadium de Boston

Escocia vs. Brasil

  • Fecha: miércoles 24 de junio
  • Hora local: 6:00 p. m.
  • Estadio: Hard Rock de Miami.

Temas Relacionados

Selección EscociaSelección Escocia Mundial 2026Mundial 2026Escocia vs.Convocatoria selección EscociaColombia-Deportes

Más Noticias

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt EN VIVO: octavos de final de la Champions League con Luis Javier Suárez en acción

El equipo del goleador de la selección Colombia enfrentará la necesidad de remontar un marcador adverso de 3-0 en el estadio José Alvalade, ante el club que ha sido la revelación en la presente edición del torneo de clubes más importante del mundo

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Campín de Bogotá

El clásico del fútbol profesional colombiano se volverá a reeditar por el campeonato local, tras la clasificación del cuadro azul en la Copa Sudamericana

Millonarios vs. Atlético Nacional EN

Wilmar Roldán recibió duro portazo en la Comisión Arbitral, aseguró Javier Hernández Bonett: “Mientras yo esté no ocupará ningún cargo”

El árbitro antioqueño, reconocido entre los principales jueces centrales de Colombia, podría estar contemplado para asumir un papel de liderazgo en el ente deportivo durante los próximos años

Wilmar Roldán recibió duro portazo

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en octavos de final de la Uefa Champions League

El equipo del jugador de la selección Colombia recibirá al conjunto italiano en el estadio Allianz Arena, con una ventaja de cinco goles obtenida en el partido de ida de la ronda final de la Liga de Campeones

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora

Técnico del Minnesota United elogió a James Rodríguez pese a la goleada en la MLS: “Se nota la calidad”

El capitán de la selección Colombia tuvo sus primeros minutos en el fútbol de Estados Unidos, en la goleada que sufrió su equipo ante el Vancouver Whitecaps

Técnico del Minnesota United elogió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

ENTRETENIMIENTO

Hija de Andrea Valdiri entregó

Hija de Andrea Valdiri entregó tortas sobrantes de su cumpleaños a personas que celebraban en Barranquilla

Nicolás Arrieta reveló por qué “salió mamado” de ‘La casa de los famosos’: “Basta ya, Petro”

Juancho de la Espriella fue hospitalizado de urgencia: qué se sabe del estado de salud del acordeonero

Karina García reveló el alto costo del peluche entregado a Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Por cada accesorio son $100.000”

La Segura aclaró por qué no fue invitada a la fiesta de Isabella, la hija de Andrea Valdiri: “No somos amigas”

Deportes

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt EN VIVO: octavos de final de la Champions League con Luis Javier Suárez en acción

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Campín de Bogotá

Wilmar Roldán recibió duro portazo en la Comisión Arbitral, aseguró Javier Hernández Bonett: “Mientras yo esté no ocupará ningún cargo”

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en octavos de final de la Uefa Champions League

Técnico del Minnesota United elogió a James Rodríguez pese a la goleada en la MLS: “Se nota la calidad”