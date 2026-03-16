Tribunal deportivo tomó fuerte decisión sobre la expulsión de Luis Díaz ante el Bayer Leverkusen: el colombiano quedará por fuera de las canchas

Luis Díaz vio por segunda vez la tarjeta roja jugando para el Bayern Múnich - crédito Thilo Schmuelgen REUTERS

El tribunal deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) rechazó la apelación del Bayern Múnich y confirmó la suspensión de Luis Díaz tras su expulsión ante el Bayer Leverkusen. El fallo ratifica que el colombiano no podrá disputar el próximo partido ante el Union Berlin.

En su explicación, el tribunal citó el informe arbitral: “El árbitro Dingert declaró que observó a Díaz caer en el área sin contacto del portero, lo que consideró una simulación antideportiva (...) El hecho de que la decisión del árbitro probablemente no se hubiera tomado de la misma manera si se hubieran tenido en cuenta las imágenes de televisión es irrelevante para la valoración del tribunal deportivo. Lo crucial es que el incidente constituya una decisión basada en hechos, que solo puede corregirse si es gravemente, obviamente y objetivamente incorrecta sin lugar a dudas. Este no es el caso”.

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La decisión del DFB se produce luego de un episodio polémico en la Bundesliga. El pasado 14 de marzo, Luis Díaz fue expulsado por doble amonestación en el empate 1-1 entre el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen. La segunda tarjeta amarilla llegó cuando el árbitro Christian Dingert interpretó que el delantero simuló una falta en el área rival. Según el propio Dingert, “viendo la repetición ahora, es claro que no fue penal, pero la roja sí fue algo muy duro. No lo echaría ahora si pudiera”.

El VAR, de acuerdo con el reglamento de la Bundesliga, no puede intervenir para revocar una segunda tarjeta amarilla, por lo que la expulsión quedó firme. Esta sanción implica que Díaz estará suspendido por una jornada, perdiéndose el duelo del sábado 21 de marzo ante Union Berlin en el Allianz Arena.

El colombiano Luis Díaz anotó su gol número 15 en Bundesliga tras convertir el empate transitorio para el Bayern Munich ante el Bayer Leverkusen en la fecha 26. A los 69 minutos, cuando los de Múnich jugaban con un hombre menos y el Leverkusen perdonaba el segundo tanto tras varias ocasiones desperdiciadas, Michael Olise habilitó a Díaz con un pase filtrado que culminó en una definición cruzada, estableciendo el 1-1 parcial.

El drama del Bayern Múnich en la portería para el duelo de Champions League

Un joven de 16 años tendría que ser el portero de Bayern Múnich para el partido de vuelta en los octavos de final de la Champions League - crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

El Bayern Múnich se enfrenta a una situación excepcional: cuatro porteros lesionados de cara al duelo de vuelta frente a la Atalanta el miércoles por la Liga de Campeones, según comunicó el propio club. La entidad bávara informó que Sven Ulreich sufrió un desgarro muscular en el aductor derecho, uniéndose así a los otros arqueros inhabilitados, incluido Manuel Neuer.

Con solo tres días antes del compromiso europeo y sin expectativas de una recuperación exprés, el equipo dirigido por Vincent Kompany baraja como única alternativa al juvenil Leonard Prescott, quien podría hacer su debut en la Champions League con solo 16 años. El propio club señaló que, de no haber recuperación, será el portero juvenil quien defienda la portería ante el equipo italiano.

Situaciones similares han sido poco frecuentes en la historia del torneo, y es aún más inusual que un arquero de tan corta edad se convierta en titular en la máxima competencia continental a nivel de clubes. El caso cobra notoriedad, ya que, en el partido de ida, el debate en torno a la portería del Bayern se reactivó tras la conmoción sufrida por Jonas Urbig.

La serie de lesiones fue confirmada luego de que, en el choque ante el Bayer Leverkusen, Ulreich volviera a jugar tras 18 meses de ausencia y se lesionara posteriormente, completando así el número de bajas en la portería del club alemán.