Baja asistencia de Junior de Barranquilla se debe a que hinchas “no van a perder el tiempo”: dura crítica de un jugador

Junior de Barranquilla vuelve a ser señalado por la poca asistencia a sus partidos en condición de local - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla es uno de los equipos más grandes en el fútbol colombiano, con 11 títulos de Liga BetPlay, dos de Superliga y una Copa Colombia, además de ser finalista de la Copa Sudamericana 2018, convirtiéndose en el club insignia de la costa Caribe.

Sin embargo, no siempre tiene a toda su hinchada en las tribunas, ya que solo aparece en las fases finales, generando toda clase de comentarios contra el club y sus simpatizantes, en comparación con conjuntos como Millonarios o Atlético Nacional.

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De hecho, un jugador justificó la ausencia de los aficionados en los compromisos de la temporada 2026, lo que preocupa, porque en menos de un mes será el debut en la Copa Libertadores, que no será en Barranquilla sino en Cartagena, porque el estadio Metropolitano está en obras y el Romelio Martínez no cumple con las condiciones de la Conmebol.

“El hincha vaya creyendo más en el proyecto”

Para nadie es un secreto que el Junior es un equipo que siempre exige, dada su historia y afición, por eso no hay espacio para fracasos a nivel local o internacional, prueba de ello es el constante cambio de entrenador, ya que son pocos los que superan el año en las recientes temporadas.

Para Jannenson Sarmiento, la razón de la baja asistencia se debe al rendimiento del equipo, que pese a salir campeón en 2025, no muestra un fútbol vistoso para los hinchas, que en el estadio Romelio Martínez no siempre ha llenado las tribunas en la campaña de 2026.

El volante Jannenson Sarmiento fue uno de los fichajes del Junior para la temporada 2026 - crédito Junior FC

En declaraciones a El VBar Caracol, el mediocampista explicó que hay un grupo enorme de simpatizantes de los tiburones que no se sienten cómodos con las presentaciones del club, así que no asisten al estadio y es un reto para ellos, de recobrar esa confianza y cariño de los aficionados.

“Uno no va a un lugar a perder el tiempo cuando no hay un buen espectáculo… ojalá con el pasar de los partidos el hincha vaya creyendo más en el proyecto”, fueron las palabras de Sarmiento, que lleva apenas tres meses desde su salida del Unión Magdalena.

Junior de Barranquilla trata de estar en las mejores condiciones para defender el título de Liga BetPlay - crédito Colprensa

De otro lado, Sarmiento habló sobre su nivel en el equipo y dijo que “ya me siento al 100 % y ahora es esperar las decisiones del profe… yo, sin embargo, estoy trabajando firmemente para poder ganar un lugar”, además de que “el profe me dice que tenga paciencia, que siga entrenando de la forma que lo vengo haciendo… sabemos que viene Libertadores y Copa, entonces la oportunidad va a estar”.

La nueva casa del Junior

Para la Copa Libertadores, el cuadro Tiburón jugará afuera de Barranquilla porque no tenía un estadio que cumpliera con las exigencias de la Conmebol, además de que volverá a jugar en el Metropolitano hasta noviembre de 2026, después de la final de la Copa Sudamericana.

Junior de Barranquilla ahora estará en Cartagena, donde el estadio Jaime Morón terminó sus adecuaciones y recibió aval para los compromisos internacionales, pues en 2017 había recibido al conjunto rojiblanco en el mismo certamen, en el que llegó hasta la tercera fase previa.

Estadio Jaime Morón pasó por un proceso de renovación en todas sus tribunas desde que recibió el Sudamericano Sub-17 en 2025 - crédito @dumek_turbay/X

“Vamos a estar en igualdad de condiciones con los estadios de mejor iluminación en Colombia. Antes de finalizar el mes tendremos la torre levantada y las luminarias instaladas. Es un sistema de iluminación de punta, el mismo que se usa en los grandes estadios del mundo”, mencionó Tayron Torres, director de obras.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, afirmó que el escenario fue adecuado para la comodidad de los barranquilleros en la Libertadores: “Nosotros no pretendemos compararnos con el estadio Metropolitano, pero Junior se encontrará en Cartagena con un estadio digno y a su altura”.