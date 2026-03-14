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Así fue el primer gol de Jhon Jáder Durán con el Zenit de Rusia: el colombiano se destacó en medio de la polémica que vive con el Pibe Valderrama

El delantero colombiano marcó su primer gol con el Zenit, asegurando la victoria ante Spartak Moscú y colocando al equipo a un solo punto del primer lugar de la Liga Rusa, en medio de cuestionamientos por las leyendas del fútbol nacional

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El atacante colombiano se estrenó
El atacante colombiano se estrenó con el cuadro ruso en el ataque-crédito Zenit

El delantero Jhon Jader Durán marcó su primer gol en la Liga Rusa durante el triunfo del Zenit por 2-0 ante Spartak Moscú en la jornada 21 del campeonato.

El colombiano ingresó al minuto 76 y, cinco minutos después, convirtió un penal con un potente remate zurdo en el Gazprom Arena de San Petersburgo.

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El atacante colombiano se destapó con gol en la Liga de Rusia-crédito @fczenit_en/X

Con la anotación frente al Spartak de Moscú, el 14 de marzo de 2026, en la victoria por 2-0, el atacante acumula 6 goles en la temporada 2025/26: cinco anotados previamente con el Fenerbahçe de Turquía durante la primera mitad del curso, y ahora el primero con la camiseta del club ruso. Durán no marcaba desde el 6 de enero de 2026, cuando ayudó a la victoria 2-0 de los turcos sobre Samsunspor por la semifinal de la Supercopa de Turquía.

Mientras tanto, Zenit permanece a solo un punto del líder Krasnodar en la clasificación general y ya enfoca su preparación en el encuentro frente a Dynamo Majachkalá, programado para el 18 de marzo de 2026, válido por la Copa de Rusia.

Las últimas polémicas de Jhon Jáder Durán: desde las palabras del Pibe Valderrama, a las críticas del presidente de Fenerbahçe

Iván René Valenciano explicó que
Iván René Valenciano explicó que apoya a Carlos Valderrama en la polémica con Jhon Jáder Durán, tras las declaraciones del excapitán de la Tricolor, en que el delantero del Zenit de Rusia no sería tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para el Mundial de Norteamérica 2026-crédito Jesús Aviles/Infobae

En la antesala del regreso de Colombia a un Mundial tras ocho años, el debate por la figura de Jhon Jáder Durán, actual delantero del Zenit de Rusia, volvió a encenderse con fuerza tras las recientes declaraciones de Iván René Valenciano.

El exgoleador del Junior y de la selección nacional defendió públicamente la posición de Carlos “El Pibe” Valderrama, quien sugirió que el futbolista quedó fuera de la cita global por conflictos internos dentro del equipo, y sostuvo que los argumentos del legendario capitán se sustentan en información fidedigna y experiencia en los camerinos.

Durante una entrevista concedida el 12 de marzo de 2026 al periodista Víctor Romero de Gol Caracol, Valenciano enfatizó que Valderrama “tiene los argumentos y conoce muchos jugadores de nuestra selección Colombia y los conoce bastante bien”.

Según Valenciano, la opinión del exvolante se apoya en relaciones personales forjadas durante años de convivencia en la selección y en información transmitida por jugadores que mantienen vínculos amistosos con periodistas.

Durán arremetió contra 'el Pibe'
Durán arremetió contra 'el Pibe' Valderrama luego de que este afirmara que el delantero no debe ir al mundial - crédito @jaderduran9/Instagram

Durán, por su parte, respondió a través de su cuenta de Instagram el 10 de marzo que no ha tenido enfrentamientos, ni con jugadores ni con cuerpo técnico:

“Eso es falso. Y el día que suceda, yo mismo saldré y lo diré públicamente, porque soy una persona que siempre dice la verdad, así a muchos de ustedes no les guste y no lo crean”.

El debate alrededor de Durán alcanza también a su etapa reciente en clubes internacionales. El 14 de marzo de 2026, el presidente de Fenerbahçe, Sadettin Saran, hizo públicas ciertas actitudes del delantero durante su préstamo en el conjunto turco entre julio y diciembre de 2025. Saran manifestó que Durán llegó a exigir participar en determinados partidos, una conducta considerada inédita dentro del club, y afirmó:

“Si hubiéramos dejado a Durán, habríamos traicionado al equipo”, declaración recogida por el diario Marca.

El histórico cápitán de la selección Colombia habló sobre el presente del delantero que actualmente se encuentra en el Zenit de Rusia-crédito @ESPNColombia/X

La polémica que involucra a Jhon Durán, comenzó a raíz de las declaraciones de Carlos “El Pibe” Valderrama, figura emblemática del fútbol colombiano, se concentra en la supuesta pelea de Durán con el grupo durante el partido ante Perú, el 6 de junio de 2025, lo que habría motivado su exclusión del plantel que disputará el Mundial. Valderrama aseguró en diálogo con ESPN:

“Durán creo que está para el próximo mundial, para este no le va a alcanzar. Él se sacó solo, se sacó solo. Porque peleó con el grupo y usted sabe que peleó con el grupo”. Añadió que el delantero posee las condiciones técnicas necesarias, pero insistió en la relevancia de la convivencia interna: “Las condiciones no se le niegan y mete goles, pero no puede pelear con el grupo”.

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