Deportes

Croacia anunció cambios su plantilla para enfrentar a la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo: este es el motivo

El equipo Tricolor dará a conocer la lista de citados para los partidos amistosos contra la selecciones europeas entre el 19 y el 20 de marzo

Guardar
Zlatko Dalic afina detalles para
Zlatko Dalic afina detalles para enfrentar a Inglaterra, Panamá y Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito REUTERS/Antonio Bronic

Zlatko Dalić, seleccionador de la selección de fútbol de Croacia, ha llamado al arquero Karlo Letica para los amistosos frente a Colombia y Brasil en Orlando, como sustituto de Dominik Kotarski, que se ausentará por motivos familiares, según informó la Federación Croata de Fútbol en su perfil de X.

Letica, de 29 años, formado en Hajduk y actual guardameta de Lausanne-Sport, se encuentra por primera vez en la convocatoria principal del combinado nacional. En 2018, Letica fue transferido al Club Brugge por tres millones de euros, y desde 2023 milita en el equipo suizo, donde ha sido destacado como uno de los mejores porteros de la liga.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Post de la selección de
Post de la selección de Croacia sobre el cambio en la convocatoria - crédito X

“El portero Karlo Letica se unirá al equipo de #Croatia para los próximos amistosos contra Colombia y Brasil en Orlando, reemplazando a Dominik Kotarski, quien se perderá por motivos familiares” dice el post de la federación croata.

Dominik Livaković (Dinamo) mantiene el puesto principal en la portería tras su regreso al club croata, mientras que Ivor Pandur (Hull City) y Letica buscarán sumar sus primeros minutos oficiales con la selección.

El primer duelo de Croacia será ante Colombia el 26 de marzo a las 7:30 p. m. (hora de Colombia), mientras que el segundo, frente a Brasil, se disputará el 1 de abril a las 7:00 p. m (hora de Colombia).

Este es el día en el que Néstor Lorenzo anunciará la convocatoria de la selección Colombia

Néstor Lorenzo prepara la lista
Néstor Lorenzo prepara la lista de 26 jugadores que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La selección Colombia prepara el anuncio de su lista de convocados para los amistosos contra Croacia y Francia, una etapa clave en la antesala del Mundial de la FIFA 2026, según reportó el periodista Carlos Antonio Vélez en su programa Planeta Fútbol.

Estos encuentros, fijados para el 26 y el 29 de marzo, definirán el núcleo del plantel definitivo para disputar la copa del mundo y han generado expectación no solo por la selección de jugadores, sino por el ambiente interno tras varias controversias recientes.

De acuerdo con Vélez, la divulgación de la selección de Colombia para los encuentros internacionales se realizará entre el 19 y el 20 de marzo. El cuerpo técnico, encabezado por Néstor Lorenzo, aprovechará estos partidos para observar el desempeño de sus futbolistas, muchos de los cuales llegan con situaciones dispares: algunos presentan problemas físicos o baja de ritmo, entre ellos James Rodríguez, mientras que otros, como Jhon Jáder Durán, continúan envueltos en debate sobre su posible regreso al equipo nacional.

La agenda de la selección contempla primero un duelo ante Croacia y, días más tarde, el enfrentamiento ante Francia; ambos rivales figuran entre los más destacados de Europa en competencias recientes. El equipo dirigido por Lorenzo empleará estos juegos para afinar la táctica y decidir la lista final de 26 jugadores que se conocerá hacia mediados de mayo, antes de los dos últimos partidos de preparación mundialista.

La importancia de estos compromisos radica en su potencial para ofrecer experiencia internacional de alto nivel. La intención explícita de la federación es medir el rendimiento colombiano frente a oponentes exigentes, preparando el camino para el debut en el grupo mundialista, donde enfrentará a Uzbekistán, Portugal y un clasificado del Torneo de Repechaje.

Durán arremetió contra 'el Pibe'
Durán arremetió contra 'el Pibe' Valderrama luego de que este afirmara que el delantero no debe ir al mundial - crédito @jaderduran9/Instagram

El caso de Durán sigue estando entre los temas más comentados en la opinión pública colombiana. Desde junio de 2025, cuando la selección igualó ante Perú en las eliminatorias, el delantero ha estado ausente de las convocatorias, luego de que circularan versiones sobre un presunto conflicto en el camerino, lo que habría propiciado su exclusión antes del partido contra Argentina.

La Federación Colombiana de Fútbol negó tales informaciones, afirmando que la decisión se debió a un “problema físico”, sin mayores detalles. El propio Durán, a través de mensajes en Instagram, reiteró su postura e hizo un llamado a la responsabilidad informativa, expresando: “Ya está bueno de muchas cosas. Nunca he sido y mucho menos seré una persona que sale a decir estas cosas, solo por hablar o aparentar, pero ya está bueno con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona”.

Temas Relacionados

Selección de CroaciaSelección ColombiaColombia vs. CroaciaConvocatoria CroaciaConvocatoria ColombiaZlatko DalicFecha FIFAColombia-Deportes

Más Noticias

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Independiente Medellín vs. Club Atlético

Él es el miembro del cuerpo técnico de O’Higgins que agredió al entrenador del Deportes Tolima en la Copa Libertadores

Federico Elduayén, entrenador de porteros de O’Higgins, golpeó en el estómago al técnico de Deportes Tolima, lo que podría derivar en una sanción de oficio contra el uruguayo

Él es el miembro del

Lucas González, técnico del Deportes Tolima, podría enfrentar una dura sanción tras su expulsión en la Copa Libertadores

El club de Ibagué selló su clasificación tras imponerse en la serie a O’Higgins, aunque la celebración fue opacada por la expulsión del entrenador Lucas González, involucrado en una riña al final del partido

Lucas González, técnico del Deportes

Etapa 5 de la París-Niza: Jonas Vingegaard ganador de la jornada; Harold Tejada es tercero en el día y Daniel Martínez el mejor en la general

Jonas Vingegaard es el líder de la competencia, tras el retiro del español Juan Ayuso, aventajando al colombiano en 41 segundos

Etapa 5 de la París-Niza:

Iván René Valenciano respaldó al Pibe Valderrama en su polémica con Jhon Jáder Durán: “Tiene los argumentos”

El exdelantero del Junior de Barranquilla y la selección Colombia habló sobre los comentarios del delantero del Zenit de Rusia, apoyando la opinión del exvolante de la Tricolor

Iván René Valenciano respaldó al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

La Blanquita ‘le cantó la

La Blanquita ‘le cantó la tabla’ a Deiby Ruiz por supuestamente usar a su hijo para publicidad: “Tampoco van a lograr un peso a costa de él”

Iván Zuleta describió los últimos instantes de su sobrina Daniela y la incertidumbre por su muerte despierta preguntas: “En manos de las autoridades”

Alejandro Estrada lloró tras romper con Yuli Ruiz en ‘La casa de los famosos’: “Me estoy comiendo ese dolor”

Yina Rose desató polémica por sus críticas a Beba de la Cruz en ‘La casa de los famosos’: “No está bien de la cabeza”

Karol G tiene planeados más conciertos de su ‘Tropicoqueta Tour’ desde abril: se presentaría en Colombia a finales del 2026

Deportes

Él es el miembro del

Él es el miembro del cuerpo técnico de O’Higgins que agredió al entrenador del Deportes Tolima en la Copa Libertadores

Lucas González, técnico del Deportes Tolima, podría enfrentar una dura sanción tras su expulsión en la Copa Libertadores

Iván René Valenciano respaldó al Pibe Valderrama en su polémica con Jhon Jáder Durán: “Tiene los argumentos”

Croacia anunció cambios en su convocatoria para enfrentar a la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo: este es el motivo

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores