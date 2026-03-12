Croacia anunció cambios su plantilla para enfrentar a la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo: este es el motivo

Zlatko Dalic afina detalles para enfrentar a Inglaterra, Panamá y Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito REUTERS/Antonio Bronic

Zlatko Dalić, seleccionador de la selección de fútbol de Croacia, ha llamado al arquero Karlo Letica para los amistosos frente a Colombia y Brasil en Orlando, como sustituto de Dominik Kotarski, que se ausentará por motivos familiares, según informó la Federación Croata de Fútbol en su perfil de X.

Letica, de 29 años, formado en Hajduk y actual guardameta de Lausanne-Sport, se encuentra por primera vez en la convocatoria principal del combinado nacional. En 2018, Letica fue transferido al Club Brugge por tres millones de euros, y desde 2023 milita en el equipo suizo, donde ha sido destacado como uno de los mejores porteros de la liga.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Post de la selección de Croacia sobre el cambio en la convocatoria - crédito X

“El portero Karlo Letica se unirá al equipo de #Croatia para los próximos amistosos contra Colombia y Brasil en Orlando, reemplazando a Dominik Kotarski, quien se perderá por motivos familiares” dice el post de la federación croata.

Dominik Livaković (Dinamo) mantiene el puesto principal en la portería tras su regreso al club croata, mientras que Ivor Pandur (Hull City) y Letica buscarán sumar sus primeros minutos oficiales con la selección.

El primer duelo de Croacia será ante Colombia el 26 de marzo a las 7:30 p. m. (hora de Colombia), mientras que el segundo, frente a Brasil, se disputará el 1 de abril a las 7:00 p. m (hora de Colombia).

Este es el día en el que Néstor Lorenzo anunciará la convocatoria de la selección Colombia

Néstor Lorenzo prepara la lista de 26 jugadores que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La selección Colombia prepara el anuncio de su lista de convocados para los amistosos contra Croacia y Francia, una etapa clave en la antesala del Mundial de la FIFA 2026, según reportó el periodista Carlos Antonio Vélez en su programa Planeta Fútbol.

Estos encuentros, fijados para el 26 y el 29 de marzo, definirán el núcleo del plantel definitivo para disputar la copa del mundo y han generado expectación no solo por la selección de jugadores, sino por el ambiente interno tras varias controversias recientes.

De acuerdo con Vélez, la divulgación de la selección de Colombia para los encuentros internacionales se realizará entre el 19 y el 20 de marzo. El cuerpo técnico, encabezado por Néstor Lorenzo, aprovechará estos partidos para observar el desempeño de sus futbolistas, muchos de los cuales llegan con situaciones dispares: algunos presentan problemas físicos o baja de ritmo, entre ellos James Rodríguez, mientras que otros, como Jhon Jáder Durán, continúan envueltos en debate sobre su posible regreso al equipo nacional.

La agenda de la selección contempla primero un duelo ante Croacia y, días más tarde, el enfrentamiento ante Francia; ambos rivales figuran entre los más destacados de Europa en competencias recientes. El equipo dirigido por Lorenzo empleará estos juegos para afinar la táctica y decidir la lista final de 26 jugadores que se conocerá hacia mediados de mayo, antes de los dos últimos partidos de preparación mundialista.

La importancia de estos compromisos radica en su potencial para ofrecer experiencia internacional de alto nivel. La intención explícita de la federación es medir el rendimiento colombiano frente a oponentes exigentes, preparando el camino para el debut en el grupo mundialista, donde enfrentará a Uzbekistán, Portugal y un clasificado del Torneo de Repechaje.

Durán arremetió contra 'el Pibe' Valderrama luego de que este afirmara que el delantero no debe ir al mundial - crédito @jaderduran9/Instagram

El caso de Durán sigue estando entre los temas más comentados en la opinión pública colombiana. Desde junio de 2025, cuando la selección igualó ante Perú en las eliminatorias, el delantero ha estado ausente de las convocatorias, luego de que circularan versiones sobre un presunto conflicto en el camerino, lo que habría propiciado su exclusión antes del partido contra Argentina.

La Federación Colombiana de Fútbol negó tales informaciones, afirmando que la decisión se debió a un “problema físico”, sin mayores detalles. El propio Durán, a través de mensajes en Instagram, reiteró su postura e hizo un llamado a la responsabilidad informativa, expresando: “Ya está bueno de muchas cosas. Nunca he sido y mucho menos seré una persona que sale a decir estas cosas, solo por hablar o aparentar, pero ya está bueno con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona”.