República Democrática del Congo confirmó la lista de convocados para el repechaje al Mundial 2026 contra Jamaica o Nueva Caledonia

El Congo clasificó al repechaje de la FIFA tras derrotar a Nigeria - crédito EFE

El seleccionador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, ha reincorporado al delantero Yoane Wissa a la lista de la de convocados para disputar el repechaje internacional que otorga un cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el próximo 31 de marzo.

La decisión llega cuando los Leopardos afrontan una instancia clave y buscan fortalecer su línea ofensiva, fuertemente condicionada por la ausencia previa de Wissa durante la última Copa Africana de Naciones.

Aunque el atacante de Newcastle solo ha sumado 21 partidos y 3 goles en todas las competencias esta temporada, las expectativas sobre su regreso transcienden el bajo ritmo competitivo que acusa en su club. Esta es la gran novedad en la lista de 26 jugadores que buscarán la histórica clasificación al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aroon Wan Bissaka, Axel Tuanzebe y Christian Bakambu son otros de los nombres que destacan en la convocatoria por su aporte en clubes europeos.

Esta es la lista de jugadores convocados por la República Democrática del Congo para los partidos del repechaje

Lista de convocados de la República Democrática del Congo para el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026 - crédito X/@FecofaRdc

Porteros

T. Fayulu (FC Noah / Francia).

L Mpasi (Le Havre / Francia).

M. Epolo (Standard de Lieja / Bélgica).

Defensas

A. Wan Bissaka (West Ham United / Inglaterra).

J. Ngakia (Watford / Inglaterra).

J. Kayembe (Genk / Bélgica).

A. Masuaku (RC Lens / Francia).

S. Kapuadi (Widzew Lodz / Polonia).

R. Bushiri (Hibernian FC / Escocia).

A. Tuanzebe (Burnley / Inglaterra).

C. Mbemba (Lille / Francia).

D. Batubinsika (Larissa / Grecia).

Volantes

N. Sadiki (Sunderland / Inglaterra).

S. Moutoussamy (Atromitos / Grecia).

E. Kayembe (Watford / Inglaterra).

N. Mukau (Lille / Francia).

C. Pickel (Espanyol / España).

N. Mbuku (Montpellier / Francia).

B. Cipenga (Castellón / España).

G. Diangana (Elche / España).

M. Elia (Alanyaspor / Turquía).

T. Bongonda (Spartak de Moscú / Rusia).

Delanteros

F. Mayele (Pyramids / Egipto).

C. Bakambu (Real Betis / España).

S. Banza (Al Jazira / EAU).

Y. Wissa (Newcastle United / Inglaterra).

Así se jugarán los repechajes rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Seis equipos pelearán por los últimos dos cupos pendientes para el mundial de 2026, en el Torneo de Repechaje - crédito FIFA

Las sedes seleccionadas para estos enfrentamientos son Monterrey y Guadalajara, ciudades que alojarán los partidos decisivos conforme al nuevo formato determinado por la FIFA. Esta decisión marca el fin de las clásicas series de ida y vuelta, reemplazándolas por un sistema en el que, en cada llave, los cuatro equipos con el peor puesto en el ranking FIFA deben superar una semifinal para medirse luego contra uno de los dos mejores posicionados, Irak y República Democrática del Congo.

El desarrollo del repechaje comenzará con dos semifinales el jueves 26 de marzo de 2026. En Monterrey, Bolivia enfrentará a Surinam desde las 5:00 p. m. (hora de Colombia), mientras que en Guadalajara, Nueva Caledonia se medirá con Jamaica a partir de las 10:00 p. m. (hora de Colombia). Los vencedores disputarán el siguiente y último partido de sus cuadros el martes 31 de marzo. En esa jornada, Irak recibirá al ganador de Bolivia-Surinam en Monterrey, mientras que RD Congo se enfrentará al triunfador de Nueva Caledonia-Jamaica en Guadalajara.

Estos son los partidos del Grupo K en la Copa Mundial de la FIFA 2026

- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 d e junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.