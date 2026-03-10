Colombia se juega en Francia el cupo al Mundial de Baloncesto Femenino 2026: rivales y dónde ver los partidos

La selección Colombia obtuvo el cupo al clasificatorio al terminar entre las cinco mejores selecciones de la FIBA Americup Femenina - crédito FIBA

La selección femenina de baloncesto de Colombia enfrenta a partir del 11 de marzo en Francia uno de los mayores retos en su historia reciente: busca conseguir uno de los cupos para el Mundial FIBA 2026, acontecimiento al que no accede desde hace casi 50 años.

El torneo clasificatorio se celebra en la ciudad de Lyon-Villeurbanne, donde Colombia compite frente a selecciones de elite internacional como Nigeria, Francia, Corea del Sur, Alemania y Filipinas. La competencia, estructurada bajo el formato de todos contra todos, exige a cada equipo disputar cinco partidos para definir a los clasificados a la cita orbital. Solo las tres mejores selecciones de cada grupo lograrán el pase al Mundial, excepto en el grupo de Alemania —ya clasificada como anfitriona y en el que quedó sorteada la Tricolor—, donde solo avanzarán dos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En este proceso clasificatorio, Colombia obtuvo su derecho a participar al finalizar en la quinta posición de la FIBA AmeriCup Femenina 2025. Esta ubicación le permitió asegurar la posibilidad de pelear nuevamente por un lugar entre las potencias del baloncesto femenino.

El debut del seleccionado nacional está agendado para el miércoles 11 de marzo a las 8:00 a.m. (hora colombiana) contra Nigeria. El segundo encuentro será frente al equipo local, Francia, el jueves a las 2:30 p. m.. Posteriormente, Colombia se medirá a Alemania el sábado desde las 9:30 a. m.; por último, enfrentará a Filipinas el martes 17 de marzo a las 8:00 a. m. Todos los partidos se disputan en Villeurbanne y podrán verse a través de la página web de courtside1891.basketball.

La selección Colombia se concentró en Medellín para los partidos del clasificatorio - crédito FIBA

El equipo cuenta con una nómina de 12 jugadoras, integrando experiencia internacional con nuevas figuras que sobresalen en procesos recientes, de acuerdo con la convocatoria oficial. Destacan en el plantel las guardias Mayra Caicedo, Manuela Ríos y Carolina López; las aleras María Delgado, Daihana Murillo, Jenifer Muñoz, Mabel Martínez, Daniela González y Valentina López; y las postes Marta Moscarella, Yuliany Paz y Marlyn Vente.

El cuerpo técnico está liderado por el entrenador Luis Miguel Cuenca y cuenta con el apoyo del asistente Ricardo Pinzón, quienes han guiado la preparación del equipo inicialmente en Medellín antes del viaje a territorio europeo.

La historia del baloncesto femenino colombiano en el ámbito mundial es breve pero significativa. Según reportó el Comité Olímpico Colombiano, la única vez que Colombia jugó un Campeonato Mundial FIBA fue en 1975, cuando fue anfitriona del certamen. Desde entonces, la selección ha trabajado por recuperar un lugar entre las mejores del planeta.

En palabras de las propias convocadas, como la guardia Mayra Caicedo y la alera María Delgado, se trata de una “oportunidad histórica para posicionar el baloncesto femenino colombiano a nivel internacional”, según mencionó Vanguardia. La evolución y el compromiso del equipo se prueban en este contexto desafiante, a la espera de sellar la segunda clasificación mundialista en la historia del país.

Así se juega el Clasificatorio Mundial rumbo a la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino

La Tricolor está lista para jugar sus cinco partidos en el clasificatorio de la FIBA para la Copa Mundial de Baloncesto Femenino - crédito FIBA

Las ciudades de Estambul, Lyon-Villeurbanne, San Juan y Wuhan han sido seleccionadas como sedes oficiales de los Torneos de Clasificación para la Copa del Mundo Femenina FIBA 2026, eventos que se disputarán entre el 11 y el 17 de marzo de 2026 y que determinarán las últimas plazas rumbo al torneo global que arrancará el 4 de septiembre en Berlín.

El proceso clasificatorio reúne a 24 selecciones nacionales, cuyas plazas fueron definidas tras los últimos campeonatos continentales. La lista completa incluye representantes de África, América, Asia y Europa, reflejando la diversidad y el alcance global del certamen.

Por África, competirán Mali, Nigeria, Senegal y Sudán del Sur, quienes aseguraron su lugar por su desempeño en el AfroBasket Femenino FIBA 2025. Desde América llegan Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos, clasificados por la AmeriCup 2025.

Rivales de la selección Colombia de Baloncesto femenino en el Clasificatorio Rumbo al Mundial de Alemania - crédito FIBA

Asia estará representada por Australia, China, Japón, Corea, Nueva Zelanda y Filipinas, procedentes de la Copa FIBA Femenina de Asia 2025. Finalmente, las selecciones europeas clasificadas surgieron del EuroBasket Femenino FIBA 2025: Bélgica, Francia, Italia, España y Turquía estarán presentes junto a Chequia y Hungría, ganadoras del Torneo de Preclasificación para el Mundial 2026.

Alemania, como país anfitrión en Berlín, cuenta con clasificación automática. De igual modo, se aseguraron su presencia como campeones continentales este año los equipos de Australia, Bélgica, Nigeria y Estados Unidos. A pesar de tener su plaza garantizada, estos países participarán también en los torneos clasificatorios de marzo de 2026. En total, los cuatro torneos otorgarán 11 cupos adicionales, que se sumarán a los cinco equipos ya confirmados.