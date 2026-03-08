Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional ante Águilas Doradas

El Rey de Copas del fútbol colombiano ganó en su visita al estadio Cincuentenario-crédito David Jaramillo/Colprensa

El 7 de marzo de 2026, previo a lo que serán las elecciones de Congreso de la República, Cámara de Representantes y candidatos presidenciales se jugó el partido entre Águilas Doradas y Atlético Nacional en el estadio Cincuentenario de Medellín.

Allí, el equipo dirigido por Diego Arias, que vino de un duro golpe tras lo que fue la eliminación de la Copa Sudamericana ante Millonarios, el 4 de marzo de 2026 se hizo fuerte derrotando por 2-1 a Águilas Doradas con los goles de Dairon Asprilla al 54 y de Juan José Rengifo al 74 de partido.

El Verdolaga ganó un partido clave, y se consolidó en el top-3 de la Liga BetPlay-crédito David Jaramillo/Colprensa

Atlético Nacional logró una victoria trascendental al superar como visitante a Águilas Doradas por 2-1 en la décima fecha de la Liga BetPlay, resultado que permite a los dirigidos por Diego Arias mantener sus aspiraciones en el torneo, apenas días después de haber sido eliminados de la Copa Sudamericana. El cierre del encuentro, disputado en el Estadio Cincuentenario de Medellín, exigió máxima concentración, con seis minutos de adición y un desenlace dramático que consolidó el repunte del equipo verde.

Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Atlético Nacional, en dónde el Verdolaga llegó a la tercera posición del campeonato, con 18 puntos, en 8 partidos, igualando el puntaje del Deportivo Pasto, y quedando a un solo punto de los líderes parciales del campeonato: Once Caldas de Manizales e Internacional de Bogotá.

Juan Manuel Rengifo marcando el 2-1 de Nacional sobre Águilas Doradas - crédito Atlético Nacional

Once Caldas: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Internacional de Bogotá: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Atlético Nacional: 18 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +11) Deportivo Pasto: 18 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2) América de Cali: 16 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Junior: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Deportes Tolima: 15 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Atlético Bucaramanga: 14 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Fortaleza: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Deportivo Cali: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Águilas Doradas: 12 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Millonarios: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Llaneros: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Santa Fe: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Independiente Medellín: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Deportivo Pereira: 4 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Boyacá Chicó: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Alianza FC: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -14)

El verde se hizo fuerte en el estadio Cincuentenario de Medellín y sigue en lo más alto de la Liga BetPlay

Nicolás Rodríguez se ha vuelto una de las fichas claves para Atlético Nacional en el frente del ataque-crédito David Jaramillo/Colprensa

Después de la reciente eliminación frente a Millonarios en la Copa Sudamericana, el equipo visitante enfrentaba un partido determinante por la Liga BetPlay. El triunfo era clave para definir la continuidad de Diego Arias como entrenador. El equipo saltó al campo con una formación encabezada por David Ospina en el arco y una línea de ataque con Cristian Arango, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

No obstante, el inicio del partido mostró a Águilas Doradas sólidas en defensa y efectivas en ataque. Corría el primer tiempo cuando Jorge Rivaldo sorprendió al abrir el marcador con un remate englobado tras un error en salida de César Haydar, desequilibrando el duelo a favor de los locales.

La segunda parte transformó el desarrollo del partido. Cristian Chicho Arango sufrió un fuerte choque con Diego Hernández que lo dejó inconsciente, generando gran preocupación y necesario traslado a un centro médico cercano. Ante su ausencia, Dairon Asprilla ingresó y tuvo un impacto inmediato en el juego.

El empate llegó luego de una jugada polémica en la que el VAR convocó al árbitro Wilmar Roldán para revisar un posible fuera de lugar previo, pero acabó validando el gol. Asprilla remató con potencia tras un centro desde la izquierda, anotando el 1-1 parcial.

Atlético Nacional continuó presionando. El arquero de las Águilas, Iván Arboleda, intervino decisivamente en varias oportunidades para evitar la ventaja del equipo verde, incluyendo atajadas ante Dairon Asprilla y Nicolás Rodríguez.

La remontada se materializó con una jugada individual de Alfredo Morelos, quien asistió a Juan Manuel Rengifo dentro del área. Rengifo, uno de los futbolistas más destacados de la plantilla, definió para sellar el 2-1. El joven mediocampista también fue responsable de aportar control y un ritmo dinámico al juego de Nacional.

El partido no estuvo exento de polémicas. En el primer tiempo, un error del arquero Arboleda y una mano de Diego Hernández generaron el reclamo de Nacional por un penal, pero el árbitro mantuvo su decisión inicial tras consultar con el VAR. Momentos más tarde, un gol de Águilas anotado por Jorge Obregón fue anulado por fuera de lugar.

Ahora, Atlético Nacional se prepara para jugar ante Junior de Barranquilla, el 10 de marzo de 2026 en el estadio Romelio Martínez, mientras que Águilas Doradas jugará ante el Deportivo Pereira, el 15 de marzo de 2026 a partir de las 4:00 p. m. en el estadio Centenario, de Armenia.