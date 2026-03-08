Deportes

Así se encuentra Cristian “Chicho” Arango luego de perder el conocimiento en pleno partido: alerta en Atlético Nacional

El atacante chocó cabezas con un jugador de Águilas Doradas y se desvaneció en el campo de juego del estadio Cincuentenario, por la fecha 10 de la Liga BetPlay

Cristian Chicho Arango dio tremendo susto en Atlético Nacional porque fue noqueado por un golpe en la cabeza - crédito Colprensa

La jornada del sábado 7 de marzo no comenzó con las mejores noticias en Atlético Nacional, pues venía de sufrir la eliminación en Copa Sudamericana en casa, a manos de Millonarios, y las críticas sobre el técnico Diego Arias que lo tienen al borde del despido o la renuncia inmediata.

Se le sumó ahora la situación médica de Cristian “Chicho” Arango, que se desvaneció en el encuentro frente a Águilas Doradas en la Liga BetPlay, comenzando el compromiso y prendió las alarmas en la institución porque perdió a uno de su jugadores más importantes y reciente fichaje.

De otro lado, el entrenador Arias salvó por unos días el cargo con el triunfo por 2-1 en el estadio Cincuentenario, aunque no tapó el mal momento por la caída en Sudamericana y siguen las dudas con respecto a su gestión para lo que queda del primer semestre, ya que la obligación es salir campeón.

¿Cómo está “Chicho” Arango?

Caras largas y preocupación fue lo que se vio en el estadio Cincuentenario de Medellín, donde el verde visitaba a Águilas Doradas por la décima jornada del campeonato y con el objetivo de ganar para sacudirse de la eliminación internacional, que fue un golpe duro a la institución.

Por desgracia, todo salió mal a los cinco minutos por el choque de “Chicho” Arango con Diego Hernández, golpeando su cabeza y cayendo al piso inconsciente, lo que alarmó tanto a jugadores como el juez y el cuerpo médico, que ingresó de inmediato con una camilla para atender al futbolista.

Así fue el choque de Cristian "Chicho" Arango con Diego Hernández en el estadio Cincuentenario - crédito Captura de video Win Sports

Después de unos minutos, el atacante recobró el reconocimiento, después de ser sacado de la cancha y posteriormente enviado al camerino, para valorarlo y, finalmente, se decidió que sería llevado a un centro asistencial para unos exámenes por la gravedad de su condición.

Arango salió del estadio Cincuentenario con un golpe en su nariz y brazo izquierdo, este último usando cabestrillo para inmovilizarlo, a la espera de que los médicos le indiquen la gravedad de sus heridas y el tiempo que tardará en recuperarse, que sería un largo periodo fuera de las canchas.

El momento en que "Chicho" Arango salía con destino al hospital con el brazo inmovilizado y un golpe en la nariz - crédito Captura de video Win Sports

Era el primer encuentro del delantero en condición de titular, lleva un gol en el semestre y fue contratado con el objetivo de ser la estrella de la temporada, pero ahora tendrá que aguardar por su diagnóstico, siendo otro golpe para el verde que se estaba levantando de la eliminación internacional.

Tranquilidad en el Cincuentenario

Atlético Nacional logró una remontada clave y venció 2-1 a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín durante la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-I, resultado que permite al técnico Diego Arias continuar en su cargo bajo menos presión.

La reciente eliminación en Copa Sudamericana frente a Millonarios había dejado al técnico verde con “matrícula condicional”. La victoria frente al cuadro dorado representa un respiro para el entrenador, quien enfrentaba una presión significativa.

Juan Manuel Rengifo marcando el 2-1 de Nacional sobre Águilas Doradas - crédito Atlético Nacional

El marcador inicial se abrió cerca del final del primer tiempo, cuando Jorge Rivaldo anotó a los 45+8 minutos, superando a David Ospina y aumentando la tensión para los visitantes. La reacción de Atlético Nacional llegó al comienzo de la segunda mitad, igualando con un tanto de Dairon Asprilla al 54′ y el otro de Juan Manuel Rengifo al 74′.

Con esta victoria, el equipo verde se ubica parcialmente en la tercera posición con 18 puntos, mientras que Águilas Doradas permanece con 12 unidades y quedó fuera de los puestos de clasificación, a la espera de los otros resultados del campeonato que se sabrán entre el lunes y martes, junto con dos encuentros aplazados hasta abril.

La selección Colombia femenina terminó

Selección Colombia femenina ya tiene

Esta fue la posición final

Alcalde de Bucaramanga se pronunció

Presuntos enfrentamientos del Clan del

J Balvin y Amber Mark

