Dos jugadores de América y Millonarios están en el equipo ideal de la Copa Sudamericana: vea quiénes son

Millonarios y América de Cali fueron los dos equipos colombianos que pasaron de ronda en la Copa Sudamericana 2026 - crédito EFE

La Copa Sudamericana ya tiene 28 de los 32 equipos que disputarán la fase de grupos, después de jugarse la fase de clasificación entre los clubes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, mientras que los representantes de Argentina y Brasil esperaban en la otra instancia.

Millonarios y América de Cali pasaron de ronda y también metieron jugadores en el once ideal que fue presentado por la Conmebol con los deportistas de mayor rendimiento en la fase clasificatoria, que se disputó a una sola rueda, sin compromisos de vuelta y durante tres días.

Con respecto a los azules, siguen los ecos de la resonante victoria sobre Atlético Nacional en Medellín, un resultado que fue considerado inesperado por el nivel de la plantilla de los verdes, pero no contaron con la actuación de Rodrigo Contreras en el Atanasio Girardot.

Los jugadores del once ideal

Millonarios y América de Cali consolidaron su presencia en la próxima fase de la Copa Sudamericana 2026, tras imponerse en los duelos de la etapa preliminar y garantizar representación colombiana en la competencia continental. Ambos conjuntos también aseguraron un lugar en el once ideal de la ronda, mientras la Conmebol definirá este jueves 19 de marzo los grupos del torneo, con la salvedad reglamentaria de que equipos del mismo país no podrán compartir zona.

Este es el once ideal de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Conmebol

El rendimiento destacado de los equipos colombianos se reflejó especialmente en Rodrigo Contreras, delantero argentino de Millonarios, que marcó un doblete inolvidable en la victoria 3-1 sobre Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot. Uno de sus tantos fue desde la mitad de la cancha, superando a David Ospina, y también provocó la infracción que llevó a Leonardo Castro a convertir el penalti que significó el 2-1 parcial. Por su actuación, Contreras fue incluido en el once ideal de la fase.

En paralelo, América de Cali selló su clasificación al derrotar 2-1 como local al Atlético Bucaramanga, con goles de Tilman Palacios y del recién incorporado Yeison Guzmán, fichaje destacado del semestre, que respondió a las expectativas como mediocampista ofensivo, aportando manejo de balón, generación de juego y llegada al área rival, razones por las que también fue seleccionado en el equipo ideal de la instancia.

América de Cali venció 2-1 al Bucaramanga con un gol de Yeison Guzmán - crédito Colprensa

“Un animal”

La actuación más destacada de la noche del 4 de marzo en Medellín, donde Millonarios eliminó a Atlético Nacional de la Copa Sudamericana, fue la de Rodrigo Contreras, responsable de dos goles y figura indiscutible del encuentro, pues también creó un penal para la anotación de Leonardo Castro.

Gracias al doblete en la capital antioqueña, el delantero argentino acumula cinco tantos en su paso por el Ballet Azul, habiéndole marcado además a Junior, Pasto y Llaneros en la Liga BetPlay. El próximo compromiso del equipo capitalino será frente a Cúcuta, el lunes 9 de marzo, en El Campín.

Rodrigo Contreras marcó dos de los tres goles con los que Millonarios superó en el estadio Atanasio Girardot a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana 2026 - crédito Millonarios FC

Para el entrenador Fabián Bustos, el rendimiento de Contreras resultó fundamental: “Un animal... Los delanteros que tengo me encantan. El partido que hizo, la entrega, lo que exige al rival. Leo es igual, me encanta. Rada no estaba al 100%, por eso no lo arriesgamos. Beckham está bien. Rodrigo hizo un partidazo, a un nivel alto contra un rival top”.

Bustos también explicó que Radamel Falcao permaneció en el banco por precaución al no estar recuperado al 100 % y agregó: “La clave era defender bien, sacarles la pelota. Por momentos lo hicimos. La clave era atacar como nos gusta, por afuera, con los dos ‘9’ frontal y jugar mano a mano todo el partido. Estoy agradecido con los jugadores”.