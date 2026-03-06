Deportes

Sebastián Montoya inicia su segunda temporada en la Fórmula 2: estos son sus objetivos para 2026

En la apertura del campeonato en Australia, el piloto colombiano se siente más seguro y tranquilo para pelear por victorias en la nueva campaña

Guardar
Sebastián Montoya continuará en la
Sebastián Montoya continuará en la F2 durante 2026 - crédito X/@A14Management

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 2 representa un nuevo reto para Sebastián Montoya, que llega al circuito de Albert Park en Melbourne con el objetivo de consolidarse entre los principales competidores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El piloto colombiano inicia su segundo año con Prema Racing y apunta a mejorar sus resultados tras una temporada previa con altibajos. Además, arranca la temporada decidido a competir por los puestos de vanguardia, luego de haber finalizado duodécimo en 2025 con tres podios y 91 puntos.

El objetivo es escalar a los primeros lugares de la parrilla, respaldado por la experiencia adquirida y destacando la relevancia del debut en Australia.

Objetivos de Sebastián Montoya

Con renovada determinación, Montoya asume una campaña marcada por nuevas responsabilidades. El piloto, citado por el periódico El País, dijo que “es un año de grandes responsabilidades... el objetivo es pelear por los primeros lugares. Australia es un evento especial y queremos estar en la lucha por el podio”.

Cercano a los 21 años, el piloto destaca el valor de la experiencia como recurso clave para avanzar en la clasificación general. El colombiano se propone mantener la consistencia durante todo el campeonato y alcanzar las posiciones de privilegio.

Sebastián Montoya tuvo una primera
Sebastián Montoya tuvo una primera temporada de Fórmula 2 con buenos resultados - crédito BYD

El calendario en Melbourne contempla momentos clave para Montoya y el resto de los pilotos. La sesión de clasificación será el jueves 5 de marzo a las 10:55 p. m. (hora de Colombia), determinando el orden de salida para las carreras y el cafetero le apunta a los primeros puestos.

La carrera sprint se disputará el viernes 6 de marzo a las 10:10 p. m. (hora de Colombia), mientras que la principal será el sábado 7 de marzo a las 7:25 p. m. El evento sprint comprende 23 vueltas y la carrera estelar, 33 vueltas, imponiendo retos estratégicos y de resistencia.

El desafío del circuito de Albert Park en Melbourne

El circuito de Albert Park se caracteriza por un trazado urbano semipermanente de 5.278 kilómetros, que plantea exigencias técnicas desde el inicio. La pista cuenta con curvas de alta velocidad y cambios abruptos de dirección, elementos que demandan una gestión precisa de los neumáticos y una concentración total por parte de los pilotos.

Mapa detallado del circuito Albert
Mapa detallado del circuito Albert Park con sus 14 curvas y puntos clave, utilizado para el Gran Premio de Australia 2026 - crédito @F1/X

Con un margen de error menor al de otros circuitos, la importancia de la clasificación aumenta para definir el desempeño en las carreras. Las variables climáticas y la naturaleza del asfalto serán factores decisivos en la estrategia de los equipos.

Otro piloto en Prema Racing

El equipo Prema Racing suma a su alineación al español Mari Boya, debutante en la Fórmula 2. Boya, con experiencia previa en Albert Park durante su paso por la Fórmula 3, afronta su adaptación al monoplaza y a la categoría con ventaja de saber correr en territorio australiano.

La combinación de la trayectoria de Montoya y la incorporación del ibérico busca fortalecer las aspiraciones de Prema Racing de posicionarse entre los protagonistas al inicio del campeonato. Esta fórmula apuesta por el balance entre veteranos y nuevos talentos en la parrilla.

Sebastián Montoya ahora estará acompañado
Sebastián Montoya ahora estará acompañado por Mari Boya en Prema Racing, para la Fórmula 2 - crédito Prema Racing

La Fórmula 2 cumple 10 años como principal plataforma de acceso a la élite del automovilismo internacional. Desde 2017, la categoría ha sido trampolín para 22 pilotos que han llegado a la Fórmula 1, incluyendo destacados nombres como Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri y el actual campeón mundial de la máxima categoría del deporte, Lando Norris.

En la actual parrilla de 2026, 12 pilotos provienen de la F2, lo que reafirma su peso como semillero de nuevos talentos. Se destaca el ascenso de Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad, referentes del salto hacia la máxima categoría y que esperan ser las estrellas en la nueva edición de la F1.

Temas Relacionados

Sebastián MontoyaPrema RacingFórmula 2Sebastián Montoya Fórmula 2AutomovilismoColombia-Deportes

Más Noticias

América de Cali vs. Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana

El duelo entre los Diablos Rojos y los Leopardos se vivirá una auténtica final en el estadio Pascual Guerrero por un cupo a la fase de grupos del segundo torneo más importante de Sudamérica

América de Cali vs. Bucaramanga

Juventud vs. Independiente Medellín EN VIVO, tercera fase previa de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto

Independiente Medellín, de floja campaña en el torneo colombiano, busca salvar el semestre asegurando su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juventud vs. Independiente Medellín EN

Así se jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana: las fechas y formato que Millonarios afrontará en 2026

Los azules disputarán por segunda ocasión esta ronda del certamen de la Conmebol, que el jueves 19 de marzo definirá sus tres rivales para iniciar la pelea

Así se jugará la fase

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Australia de la Fórmula 1: inicia una nueva era en la gran carpa del automovilismo

Una nueva reglamentación técnica, una pretemporada con expectativas y decepciones, y un nuevo equipo en la parrilla marcan la pauta de lo que se espera ver en el trazado de Albert Park

Hora y dónde ver en

Carlos Antonio Vélez fue contundente: “David Ospina ya no da más” y duda de su llamado a la selección Colombia

Las declaraciones del comentarista reabrieron el debate sobre la renovación en el arco nacional, mientras el portero antioqueño enfrenta cuestionamientos tras la eliminación de Nacional

Carlos Antonio Vélez fue contundente:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron al hermano de Claudia

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

ENTRETENIMIENTO

El actor Diego Cadavid pide

El actor Diego Cadavid pide hacer ‘vaca’ para salvar un albergue de adultos mayores en Cúcuta: compartió conmovedor video

Duetorres dará la apertura del Festival Nacional de la Música Colombiana: esta es la historia del dúo que asombró a Heredero

Carmen Villalobos reapareció cantando una sentida canción de Los Diablitos: “Entrando en situación”

Polémica por publicación de amigo de Karen Sevillano en la que da consejos a los hombres que están en busca de una relación

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reapareció tras exponer escándalo con su familia por la custodia de su hija

Deportes

América de Cali vs. Bucaramanga

América de Cali vs. Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana

Juventud vs. Independiente Medellín EN VIVO, tercera fase previa de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto

Jhon Arias gana confianza en Palmeiras: el director técnico Abel Ferreira afirma que puede ser titular

Así se jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana: las fechas y formato que Millonarios afrontará en 2026

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Australia de la Fórmula 1: inicia una nueva era en la gran carpa del automovilismo