Sebastián Montoya inicia su segunda temporada en la Fórmula 2: estos son sus objetivos para 2026

Sebastián Montoya continuará en la F2 durante 2026 - crédito X/@A14Management

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 2 representa un nuevo reto para Sebastián Montoya, que llega al circuito de Albert Park en Melbourne con el objetivo de consolidarse entre los principales competidores.

El piloto colombiano inicia su segundo año con Prema Racing y apunta a mejorar sus resultados tras una temporada previa con altibajos. Además, arranca la temporada decidido a competir por los puestos de vanguardia, luego de haber finalizado duodécimo en 2025 con tres podios y 91 puntos.

El objetivo es escalar a los primeros lugares de la parrilla, respaldado por la experiencia adquirida y destacando la relevancia del debut en Australia.

Objetivos de Sebastián Montoya

Con renovada determinación, Montoya asume una campaña marcada por nuevas responsabilidades. El piloto, citado por el periódico El País, dijo que “es un año de grandes responsabilidades... el objetivo es pelear por los primeros lugares. Australia es un evento especial y queremos estar en la lucha por el podio”.

Cercano a los 21 años, el piloto destaca el valor de la experiencia como recurso clave para avanzar en la clasificación general. El colombiano se propone mantener la consistencia durante todo el campeonato y alcanzar las posiciones de privilegio.

Sebastián Montoya tuvo una primera temporada de Fórmula 2 con buenos resultados - crédito BYD

El calendario en Melbourne contempla momentos clave para Montoya y el resto de los pilotos. La sesión de clasificación será el jueves 5 de marzo a las 10:55 p. m. (hora de Colombia), determinando el orden de salida para las carreras y el cafetero le apunta a los primeros puestos.

La carrera sprint se disputará el viernes 6 de marzo a las 10:10 p. m. (hora de Colombia), mientras que la principal será el sábado 7 de marzo a las 7:25 p. m. El evento sprint comprende 23 vueltas y la carrera estelar, 33 vueltas, imponiendo retos estratégicos y de resistencia.

El desafío del circuito de Albert Park en Melbourne

El circuito de Albert Park se caracteriza por un trazado urbano semipermanente de 5.278 kilómetros, que plantea exigencias técnicas desde el inicio. La pista cuenta con curvas de alta velocidad y cambios abruptos de dirección, elementos que demandan una gestión precisa de los neumáticos y una concentración total por parte de los pilotos.

Mapa detallado del circuito Albert Park con sus 14 curvas y puntos clave, utilizado para el Gran Premio de Australia 2026 - crédito @F1/X

Con un margen de error menor al de otros circuitos, la importancia de la clasificación aumenta para definir el desempeño en las carreras. Las variables climáticas y la naturaleza del asfalto serán factores decisivos en la estrategia de los equipos.

Otro piloto en Prema Racing

El equipo Prema Racing suma a su alineación al español Mari Boya, debutante en la Fórmula 2. Boya, con experiencia previa en Albert Park durante su paso por la Fórmula 3, afronta su adaptación al monoplaza y a la categoría con ventaja de saber correr en territorio australiano.

La combinación de la trayectoria de Montoya y la incorporación del ibérico busca fortalecer las aspiraciones de Prema Racing de posicionarse entre los protagonistas al inicio del campeonato. Esta fórmula apuesta por el balance entre veteranos y nuevos talentos en la parrilla.

Sebastián Montoya ahora estará acompañado por Mari Boya en Prema Racing, para la Fórmula 2 - crédito Prema Racing

La Fórmula 2 cumple 10 años como principal plataforma de acceso a la élite del automovilismo internacional. Desde 2017, la categoría ha sido trampolín para 22 pilotos que han llegado a la Fórmula 1, incluyendo destacados nombres como Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri y el actual campeón mundial de la máxima categoría del deporte, Lando Norris.

En la actual parrilla de 2026, 12 pilotos provienen de la F2, lo que reafirma su peso como semillero de nuevos talentos. Se destaca el ascenso de Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad, referentes del salto hacia la máxima categoría y que esperan ser las estrellas en la nueva edición de la F1.