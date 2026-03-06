Deportes

Nashville SC vs. Minnesota United: hora y dónde ver el posible debut de James Rodríguez en la MLS

El capitán de la selección Colombia se encuentra bajo las órdenes del técnico Cameron Knowles, y espera tener sus primeros minutos en el fútbol de Norteamérica

El Minnesota United se prepara
El Minnesota United se prepara para otro partido clave en la MLS-crédito @MNUFC/X

James Rodríguez aguarda por lo que será su posible debut en la MLS con el Minnesota United.

Tras estar en el banco de suplentes en la victoria por 1-0 ante Minnesota United, el exvolante del Club León, capitán de la selección Colombia y máxima figura del fútbol nacional espera sumar sus primeros minutos en la visita al Nashville y que cuenta con un colombiano en sus filas: el exdefensor de Santa Fe y América de Cali, Jeison Palacios.

James Rodríguez aguarda por sumar sus primeros minutos en el fútbol de Estados Unidos

James Rodríguez estuvo disponible para
James Rodríguez estuvo disponible para el entrenador Cameron Knowles ante Cincinnati - crédito MLS

El partido se jugará el 7 de marzo de 2026, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Geodis Park, de Nashville, Tennessee, y se podrá ver en exclusiva a través de la aplicación de Apple TV.

El árbitro del partido será Pierre Luce Lauziere.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Nashville SC

Nashville SC empató en su
Nashville SC empató en su última salida por la MLS-crédito Chris Jones/Imagn Images

“Los Chicos de Oro” (apodo por el cual es reconocido el Nashville por el color de su uniforme), viene de empatar sin goles, el 28 de febrero de 2026 ante el FC Dallas, ubicándose de forma parcial en la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS.

A continuación, así viene Nashville en sus últimos cinco partidos:

  • 28 de febrero de 2026 - MLS: FC Dallas 0-0 Nashville SC
  • 24 de febrero de 2026 - Concacaf Champions Cup: Nashville SC 5-0 Atlético Ottawa
  • 21 de febrero de 2026 - MLS: Nashville SC 4-1 New England Revolution
  • 17 de febrero de 2026 - Concacaf Champions Cup: Atlético Ottawa 0-2 Nashville SC
  • 14 de febrero de 2025 - Amistosos internacionales: Nashville SC 1-2 Lexington

Minnesota United

Minnesota United viene de ganar
Minnesota United viene de ganar en su segundo partido - crédito Nick Wosika-Imagn Images

En el Minnesota United, venció el 28 de febrero de 2026 al FC Cincinnati por 1-0 con el gol del delantero italiano Kelvin Yeboah al minuto 66 de partido.

A continuación, así viene Minnesota United en sus últimos cinco partidos:

  • 28 de febrero de 2026 - MLS: Minnesota United 1-0 FC Cincinnati
  • 21 de febrero de 2026 - MLS: Austin FC 2-2 Minnesota United
  • 14 de febrero de 2026 - Amistosos internacionales: Charlotte 2-1 Minnesota United
  • 11 de febrero de 2026 - Amistosos internacionales: DC United 0-0 Minnesota United
  • 7 de febrero de 2026 - Amistosos internacionales: Sporting Kansas City 0-3 Minnesota United
James Rodríguez, abrigado por el
James Rodríguez, abrigado por el clima frío en el partido de Minnesota contra Cincinnati, por la MLS - crédito Minnesota United

Dentro de las novedades que tendrá la nómina dirigida por el entrenador neozelandés Cameron Knowles, contará con la presencia de James Rodríguez en la la convocatoria del Minnesota United para el duelo ante Nashville programado el 7 de marzo de 2026 en la MLS, donde podría disputar sus primeros minutos en el fútbol estadounidense.

écnico del Minnesota United fue por James Rodríguez, y el entrenador explicó los motivos por los que el colombiano no debutó tras el triunfo ante Cincinatti:

“Era un partido difícil para entrar. El juego estaba 1-0 y James había estado sentado en el banco durante 75-80 minutos, sólo con una semana de entrenamiento completa con nosotros. Creo que no era la circunstancia ideal para el debut”.

En la página oficial, el 4 de marzo de 2026, Minnesota United aclaró que en medio de las lesiones que presentó durante el encuentro ante Cincinnati, podrían existir novedades en el equipo, situación que aumenta la expectativa con respecto al posible debut de James Rodríguez:

“Sin embargo, las lesiones y las situaciones del partido suelen presentar nuevas oportunidades. El capitán Michael Boxall abandonó el campo tras un golpe en la cara este fin de semana, lo que plantea la duda de si estará disponible el sábado. De no ser así, nombres como Devin Padelford, Romero o Carlos Harvey podrían ser considerados titulares en su lugar. Además, aún no hemos visto a Rodríguez debutar en la MLS. Si lo hace este fin de semana, ¿será titular o saldrá desde la banca? Hay muchas opciones sobre cómo los Loons tomarán forma en GEODIS Park el 7 de marzo de 2026″, completaron.

Así se jugará la fecha en la MLS

7 de marzo de 2026

  • New York City vs. Orlando City - 2:30 p. m.
  • DC United vs. Inter Miami - 4:30 p .m.
  • Atlanta United vs. Real Salt Lake - 7:30 p .m.
  • Charlotte vs. Austin FC - 7:30 p. m.
  • Columbus Crew vs. Chicago Fire - 7:30 p. m.
  • Nashville SC vs. Minnesota United - 7:30 p. m.
  • Sporting Kansas City vs. San Diego FC - 8:30 p. m.
  • St. Louis City vs. Seattle Sounders - 8:30 p. m.
  • Colorado Rapids vs. Los Ángeles Galaxy - 9:30 p. m.
  • Los Ángeles FC vs. FC Dallas - 10:30 p. m.
  • Portland Timbers vs. Vancouver Whitecaps - 10:30 p. m.

8 de marzo de 2026

  • New York Red Bulls vs. CF Montreal - 3:30 p. m.
  • Cincinnati vs. Toronto FC - 6:00 p. m.

