Figura de la selección Portugal se lesionó: este es el compañero de Cristiano Ronaldo que será baja para los partidos ante México y Estados Unidos en la fecha FIFA

Ryan Manning de Irlanda marcando a Nelson Semedo en un partido por las Eliminatorias de la UEFA - crédito Pedro Nunes / REUTERS

A 97 días del comienzo de la Copa del Mundo de la FIFA Norteamérica 2026, la selección de Portugal comienza a ver con precaución el estado de salud de sus grandes figuras.

Es por ello que, la salud del defensor portugués Nélson Semedo, actualmente en el Fenerbahçe de Turquía preocupa a los amantes de la selección de los Escudos (apodo por el cual se conoce a los portugueses Seleção das Quinas) y a Roberto Martínez ya que será baja para los partidos de la fecha FIFA ante Estados Unidos, el 28 de marzo de 2026 y ante México el 31 del mismo mes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Nélson Semedo será baja tanto con el Fenerbahçe y la selección de Portugal tras una fuerte -crédito Umit Bektas/REUTERS

El 2 de marzo de 2026, tras el empate a dos goles del Fenerbahçe ante el Antalayaspor por la fecha 24 de la Superliga de Turquía, Semedo tuvo que salir por lesión al minuto 20 y ser reemplazado por el defensor turco Mert Muldur.

Posteriormente, el cuadro turco emitió el mismo día los detalles de la lesión del jugador portugués, explicando que sufrió una rotura del ligamento colateral medial y que según el tiempo de incapacidad y evolución, hará que esté de baja por cuatro semanas, haciendo que se pierda los partidos de la fecha FIFA con la selección portuguesa a finales de marzo de 2026.

“Nuestro jugador de fútbol, ​​Nélson Semedo, se sometió a una resonancia magnética en el Hospital Ataşehir Medicana tras la lesión sufrida durante el partido de anoche contra el Antalyaspor. La resonancia magnética reveló una rotura parcial del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, y ya se ha iniciado el tratamiento", explicaron.

Estadísticas de Nélson Semedo en la temporada 2025-2026 con el Fenerbahçe y números vistiendo la camiseta de Portugal

Nélson Semedo es uno de los pilares fundamentales de la selección de Portugal y del Fenerbahçe de Turquía-crédito Bogdan Buda/ Inquam Photos via REUTERS

El defensor portugués con paso en el Barcelona FC de España y el Wolverhampton de Inglaterra ha disputado 32 partidos en 2.387 minutos con Fenerbahçe en todas las competencias (Superliga de Turquía, Europa League, la clasificación de la UEFA Champions League), anotando un gol y realizando dos asistencias en lo que va de la temporada.

A continuación, estos son los detalles del único partido que jugó el portugués:

17 de septiembre de 2025 - Superliga de Turquía: 82 minutos y gol en el Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor

Con la selección de Portugal en el 2025, jugó 8 partidos (tanto en la UEFA Nations League como en la clasificación al Mundial de Norteamérica UEFA) en 423 minutos, y realizó dos asistencias:

14 de octubre de 2025 - Eliminatorias UEFA: 45 minutos y asistencia en el Portugal 2-2 Hungría

16 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA: 90 minutos y asistencia en el Portugal 9-1 Armenia

La lesión de Cristiano Ronaldo que preocupa a Portugal y al Al-Nassr

El cuadro saudí entregó el reporte médico de lo que le pasó a Cristiano Ronaldo-crédito @AlNassrFC_EN/X

Cristiano Ronaldo enfrenta una lesión más compleja de lo anticipado en vísperas del Mundial 2026, una situación que mantiene en vilo tanto a la selección de Portugal como al club Al-Nassr, y que pone en riesgo su presencia en los encuentros preparatorios previos al torneo.

El parte médico difundido por el Al-Nassr confirmó que el delantero portugués, de 41 años, padece problemas en el tendón de la corva, obligándolo a iniciar de inmediato un proceso de rehabilitación. El club saudí detalló que el estado físico de Cristiano Ronaldo será evaluado diariamente, sin precisar hasta el momento el alcance total de la lesión.

El diagnóstico adquirido toma una mayor dimensión por el historial clínico del jugador, dado que desde la temporada 2013/14 arrastra una lesión crónica en el tendón de su rodilla izquierda. Sin embargo, la información oficial no especificó si la dolencia actual afecta la misma pierna. Hasta este incidente, Ronaldo había registrado solamente 26 días de baja médica desde su arribo a Arabia Saudita, cifra relevante dada su edad y exigencia competitiva.

El técnico del Al-Nassr, Jorge Jesús, abordó la situación en la rueda de prensa posterior al encuentro frente a Al-Feiha, explicando que el jugador “sintió fatiga muscular” y fue retirado cerca del final del partido “para no asumir riesgos

“El personal médico lo evaluará. Pero lo que sintió fue sólo fatiga muscular”.

En paralelo a la evolución médica del jugador, durante el 3 de marzo de 2026 circuló en redes sociales información que sostenía que Cristiano Ronaldo habría abandonado Arabia Saudita en un vuelo privado a Madrid junto a su familia, en respuesta a reportes de un conflicto militar en la región, específicamente ataques de drones iraníes en territorios aliados de Estados Unidos e Israel como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Medios internacionales reprodujeron esta versión, sugiriendo que la decisión habría estado motivada por un incidente en las inmediaciones de la residencia de la estrella portuguesa. Sin embargo, el periodista Fabrizio Romano refutó estas afirmaciones en sus plataformas oficiales

“Los informes en los medios internacionales sobre Cristiano Ronaldo, que abandonó Arabia Saudita con su familia, son poco acertados. Es una noticia falsa, ya que Cristiano ahora está entrenando en el campo de entrenamiento de Al Nassr después de los problemas [físicos] en el último partido. Cristiano no ha abandonado Arabia Saudita para volver al Madrid”.