Imer Machado se reunió con Ramón Jesurún y evalúa demandar a quien lo acusa de supuestos cobros de “peajes” en el arbitraje colombiano

El director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol es acusado de cobrar dinero para designar a algunos árbitros en los partidos del fútbol colombiano

Imer Machado, director de la
Imer Machado, director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) - crédito @cav770628/X

El director de la Comisión Arbitral del fútbol colombiano, Imer Machado, ha decidido presentar una denuncia penal contra el exárbitro Wilmer Barahona, luego de que este lo señalara públicamente de recibir pagos por la designación de árbitros en la Liga BetPlay, una acusación que, según el propio Machado, carece de sustento documental tras haber expuesto su historial bancario ante el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

La controversia no solo afecta la reputación del arbitraje nacional sino que anticipa un debate judicial en torno a la legitimidad de las pruebas y declaraciones cruzadas, según detalló el periodista Carlos Antonio Vélez en su espacio de las mañanas Palabras Mayores.

La acusación directa partió de Barahona durante una emisión del programa ‘Deporte sin Tapujos’, donde aseguró que un árbitro en actividad le había entregado supuestos comprobantes de pago por sumas canceladas a Machado a cambio de ser programado en partidos del torneo principal.

Según relató Barahona, él recibió los comprobantes vía WhatsApp, aunque estos “tenían tachados el nombre del remitente y la fecha, y sólo aparecía el nombre del destinatario”, es decir, el de Machado.

En respuesta, Machado solicitó una reunión formal con Jesurún, presidente de la Federación, y llevó lo que Vélez describió como “un cartapacio grueso con todos los extractos bancarios” con el objetivo de demostrar la falsedad de los señalamientos. Durante el encuentro, el jefe arbitral habría exhibido la totalidad de sus movimientos financieros personales y presentó certificados de cuenta, buscando desmontar públicamente la versión de Barahona.

Según el relato de Carlos Antonio, Machado mostró los documentos con el ánimo de probar que “no ha recibido dinero proveniente de árbitros, contradiciendo así lo afirmado públicamente por Barahona”.

Finalizada la reunión, Machado habría confirmado su decisión de avanzar hacia una denuncia por injuria y calumnia, lo que podría llevar el caso a los tribunales para dirimir la veracidad de las acusaciones y el posible daño a su nombre y carrera profesional. Vélez precisó que “esto va a terminar en los estrados judiciales”.

