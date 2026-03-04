Así calificó la prensa portuguesa al colombiano Luis Suárez tras la victoria del Sporting Lisboa ante Oporto en semifinal de Copa de Portugal

El colombiano fue uno de los más destacados en la victoria del Sporting de Lisboa-crédito @SportingCP/X

El 3 de marzo de 2026, el Sporting de Lisboa venció por 1-0 al Oporto por el partido de ida en las semifinales de la Copa de Portugal gracias a la buena participación de Luis Javier Suárez.

Siendo el protagonista de la jugada previa al tiro penal, y después autor del gol para el equipo dirigido por Rui Borges, la prensa portuguesa destacó su labor dentro del campo de juego, recibiendo elogios por parte de la misma.

El colombiano se destacó como la gran figura del partido en la ida de las semifinales de la Copa de Portugal-crédito Record Portugal

El 4 de marzo de 2026, en la edición impresa del diario Récord de Portugal, calificaron al delantero de la selección Colombia de buena forma, explicando que pese a no tener tantas oportunidades durante el partido, supo ser determinante para su equipo en la victoria, dando una calificación de 4 sobre 5:

“Un buen delantero no necesita grandes oportunidades para marcar la diferencia; eso mismo fue lo que Luis Suárez demostró en el clásico. Solo intentó dos remates y en uno de ellos hizo el gol que puso fin a la mala racha de los leones esta temporada contra los dragones".

Y añadieron: “Además, fue de “Lucho” que nació la jugada que originó el desequilibrio antes del penalti para los locales. En un partido en el que sostuvo muchos duelos con los centrales del FC Porto e incluso intentó una vaselina, el jugador con la camiseta 97 mostró frialdad en el último tercio. Desde el punto de los once metros no falló y pidió “calma” a los aficionados”.

Luis Javier Suárez es hoy uno de los protagonistas de las portadas deportivas en Portugal-crédito @Record_Portugal/X

Por otra parte, el diario A Bola detalló a Luis Javier Suárez como uno de los más destacados del partido con una puntuación de 7 puntos sobre 10, además de ser la portada del rotativo luso:

A Bola, otro de los diarios más destacados de Portugal, reseñó la victoria de la siguiente forma - crédito A Bola

“Un luchador incansable. En la primera parte, corrió, presionó y se enfrascó en intensos combates físicos con Bednarek, aunque sin crear peligro real. Mejoró en la segunda parte: participó en el penalti y marcó con una serenidad ejemplar, engañando a Diogo Costa. Alcanzó los 30 goles en la temporada. Combativo, decisivo y crucial para el resultado”, explicaron.

Estadísticas de Luis Javier Suárez en el Sporting de Lisboa: así lo destacó la prensa de Portugal

Soccer Football - Primeira Liga - Sporting CP v Estoril - Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal - February 27, 2026 Sporting CP's Luis Suarez in action with Estoril's Ferro REUTERS/Pedro Nunes

Por otra parte, el diario Récord destacó el gol número 30 de Luis Javier Suárez en 38 partidos de la isugiente forma, y destacando que logró meterse en un top exclusivo, siendo el octavo jugador del club, alcanzando récord:

“Décimo quinta victoria consecutiva en el José Alvalade, Suárez llega a 30 goles Luis Suárez sigue en racha, habiendo llegado a su gol número 30 con la camiseta del Sporting en 38 partidos. El delantero colombiano, de 28 años, marcó por cuarto partido consecutivo e igualó su mejor racha.

También hizo historia, convirtiéndose en el octavo jugador en alcanzar tres decenas de goles en una temporada con el club, después de Peyroteo, Puglia, Manuel Fernandes, Paulinho Cascavel, Jardel, Bas Dost y Gyökeres", explicaron.

Qué dijeron sobre el gesto de Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez podría estar expuesto a una dura sanción por un gesto polémico realizado en el partido que el Sporting ganó por 1-0 al Oporto - crédito Pedro Nunes / REUTERS

Por otra parte, Récord analizó de la siguiente forma el gesto polémico que hizo Luis Javier Suárez al 45+3 de partido a las transmisión oficial del partido y que en estos momentos es el momento que genera polémica en Portugal ya que el presidente del FC Oporto, André-Villas Boas, después del partido presentó una queja ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Portuguesa de Fútbol el gesto del colombiano:

“Fue el gesto que hizo estallar la polémica en el clásico. Sobre el final del primer tiempo, Alberto Costa derribó a Geny. De inmediato, los jugadores del Sporting pidieron la segunda amarilla para el futbolista del FC Porto, pero Cláudio Pereira ni siquiera señaló falta.

Indignado, Luis Suárez hizo el gesto de robo. Según Jorge Faustino, especialista en arbitraje de Record, el VAR debe intervenir si ve gestos ofensivos, insultantes o abusivos (ver pág. 6) y, por eso, Suárez debería haber sido expulsado.

Sin embargo, Rui Borges dice que no vio nada y dejó un dardo al rival: “Puede que haya hecho alguna señal a algún jugador del FC Porto sobre robar balones en el Dragão…”, señaló el técnico de los leones", dijeron.