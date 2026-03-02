Luis Javier Suárez brilla en Europa: tiene mejores números de gol que Haaland y Lautaro Martínez

Luis Javier Suárez se convirtió en el máximo anotador de Sporting Lisboa - crédito Sporting CP

Luis Javier Suárez atraviesa un momento estelar en la Primeira Liga de Portugal. El delantero colombiano fue protagonista en la victoria 3-0 de Sporting de Lisboa ante Estoril por la fecha 24 del campeonato, anotando un doblete que lo catapultó a la cima de la tabla de artilleros.

Bastaron apenas 10 minutos para que el samario dejara su huella en el resultado: abrió el marcador a los seis minutos y amplió la ventaja al 16, mostrando su instinto y eficacia en el área rival.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con estas dos nuevas anotaciones, Suárez alcanzó 22 goles en la temporada 2025-2026, superando por dos tantos a su inmediato perseguidor, Vangelis Pavlidis del Benfica, y consolidándose como el delantero más letal del fútbol lusitano. La prensa portuguesa no tardó en resaltar el rendimiento del colombiano, ubicándolo entre los grandes nombres del panorama europeo.

Suárez, a la altura de las estrellas de las grandes ligas

Kylian Mbappé es uno de los delanteros referentes del Real Madrid - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

El prestigioso medio portugués Record destacó el rendimiento de Suárez, señalando que “está rindiendo al nivel de los grandes nombres de las grandes ligas europeas, las llamadas ‘Big 5’, tanto en definición como en otros indicadores ofensivos, tanto en cantidad como en calidad”. El análisis lo ubica en el mismo escalón que figuras como Kylian Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Múnich), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Erling Haaland (Manchester City).

Según los datos de Opta citados por Record, Suárez posee el tercer mejor promedio de goles por 90 minutos (1,01), solo superado por Kane (1,39) y Mbappé (1,02), y ocupa el mismo puesto en remates a portería. Si se analiza el número total de remates, el colombiano escala al segundo lugar con 4,74 por partido, por detrás únicamente del francés del Real Madrid. Además, en ocasiones creadas (1,52), el número 97 de los leones solo es superado por Mbappé (2,4) y Mason Greenwood (2,07) del Getafe.

Autocrítica y ambición: la reacción de Luis Suárez tras el triunfo

Luis Suárez está siendo observado por clubes de la Premier League - crédito Pedro Nunes/REUTERS

A pesar de las cifras que respaldan su gran momento, Luis Suárez fue autocrítico tras el partido. El delantero, nacido en Santa Marta, aseguró que “a pesar de los dos goles me voy un poco disgustado conmigo mismo porque perdí muchos balones. Creo que por ahí el equipo me necesitaba un poco más a la hora de jugar de espaldas, no estuve bien en esa faceta. Las dos anotaciones me dan confianza para seguir encontrando mi mejor versión”, señaló en declaraciones a la prensa portuguesa.

Sobre el desarrollo del encuentro, Suárez analizó: “Entramos muy bien al partido. Salimos a imponer nuestro juego, y si es verdad que después de los dos goles, el equipo bajó un poco la intensidad, normal cuando arrancas así de fuerte. Ya en la segunda parte también nos costó encontrar ese tercer gol que llegó al final del partido para la tranquilidad de todos, pero sobre todo contento por los tres puntos del equipo”, afirmó el colombiano a Sport TV.

Próximos retos y proyección internacional

Sporting Lisboa busca seguir participando en la Champions League - crédito MANUEL DE ALMEIDA/EFE

El gran momento de Suárez llega en una etapa crucial del calendario para el Sporting, que compite tanto en la liga local como en la Champions League. El delantero colombiano apunta a mantener su nivel goleador y liderar a los leones en la pelea por el título nacional y el sueño europeo. La regularidad, el olfato goleador y la capacidad de autocrítica lo han convertido en uno de los referentes de la plantilla y en una de las figuras a seguir en el fútbol portugués.

Con actuaciones como la del último encuentro, Luis Javier Suárez no solo se afianza como máximo artillero de Portugal, sino que gana peso en el radar de la selección Colombia, que sigue de cerca su rendimiento de cara a la convocatoria para el Mundial 2026.