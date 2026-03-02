Deportes

Juan Carlos Osorio quedó fuera del Club do Remo: revelan los motivos de la destitución del técnico colombiano

El entrenador manizaleño finalizó su breve paso por el equipo brasileño luego de una serie de decisiones directivas motivadas por factores internos y el ambiente de presión generado tras la derrota en la final de ida del Campeonato Paranaense

El entrenador solamente duró tres
El entrenador solamente duró tres meses con el club carioca - crédito Raul Martins/Remo

La etapa de Juan Carlos Osorio al frente del Club do Remo de Brasil llegó a su fin. A través de un comunicado en sus redes sociales, el equipo carioca informó que el colombiano “ya no es el entrenador del Clube do Remo. El equipo le agradece sus servicios y le desea mucho éxito en su carrera. La directiva ya está trabajando para encontrar un nuevo entrenador para lo que resta de temporada”.

El balance de Osorio en el club no era negativo desde lo estadístico: de 14 partidos dirigidos, registró cuatro victorias, ocho empates y solo dos derrotas. Sin embargo, todo indica que la decisión de la directiva pasó más por el estilo de juego y la gestión interna que por los números. El último partido, la derrota 1-2 como local en la final de ida del Campeonato Paranaense, fue la gota que colmó la copa y aceleró la decisión.

Declaraciones tras la derrota y exigencia por resultados

Juan Carlos Osorio había dirigido
Juan Carlos Osorio había dirigido en Brasil al Sao Paulo y Paranaense - crédito Clube do Remo

La eliminación de Osorio se oficializó apenas unos meses después de su llegada, anunciada en diciembre de 2025. El presidente del club, Antônio Carlos Teixeira, fue contundente en declaraciones a Rádio Clube do Pará: calificó la derrota como “triste y vergonzosa porque no es digna de un equipo de la Serie A” que buscaba consolidarse en la máxima categoría tras 32 años de ausencia.

La presión institucional por permanecer en primera y pelear por instancias finales fue determinante para cortar el proceso del técnico manizalita.

Conflictos internos y el caso Sávio: razones más allá del resultado

Juan Carlos Osorio, extécnico de
Juan Carlos Osorio, extécnico de Club do Remo llegó en diciembre de 2025 y fue desvinculado en marzo 2026- crédito @ClubeDoRemo/X

Según reportó el periodista Magno Fernándes de DOL Diário Online, la salida del ex Atlético Nacional también respondió a problemas internos con jugadores clave del plantel.

El caso más evidente fue el conflicto con Sávio, lateral izquierdo reconocido por ser referente en los dos ascensos recientes del club. El jugador expuso públicamente sus diferencias con el entrenador, tras ser acusado de indisciplina y de no cumplir con sus deberes tácticos.

Osorio, tras empatar ante Internacional de Porto Alegre en la fecha 4 del Brasileirao, había declarado: “Sávio es un muy buen jugador, pero indisciplinado. En mi equipo no quiero jugadores indisciplinados. Quiero atletas comprometidos con Remo”, decisión que lo dejó fuera de convocatorias y alimentó las críticas de la hinchada y la prensa local.

Expectativas frustradas y desgaste con la afición

Juan Carlos Osorio fue campeón
Juan Carlos Osorio fue campeón de la Supercopa Grao-Pará - crédito Club do Remo

La llegada de Osorio a Remo generó ilusión, siendo su tercer ciclo en el fútbol brasileño tras breves experiencias en Sao Paulo y Athletico Paranaense.

En su presentación, el colombiano prometió “alcanzar objetivos medibles y hacer sentir orgullosa a la afición”, pero no logró conectar con el entorno ni consolidar una idea de juego que convenciera a la hinchada. Aunque consiguió la Supercopa Grão-Pará al inicio de la temporada, la falta de identidad futbolística y los resultados irregulares aumentaron la presión y las críticas.

La prensa brasileña fue especialmente dura con el técnico, señalando que la hinchada no entendía sus planteamientos tácticos y que el equipo carecía de la regularidad necesaria para competir al más alto nivel.

Un ciclo breve y nuevas incógnitas

Osorio suma así un nuevo ciclo corto en Brasil, donde los procesos suelen estar marcados por la inmediatez de los resultados y la exigencia de la afición.

La directiva de Remo ya trabaja en la búsqueda de un reemplazo para conducir al equipo en la recta final de la temporada, mientras el colombiano queda a la espera de nuevas oportunidades en el fútbol internacional.

La salida de Juan Carlos Osorio refleja una vez más los desafíos de dirigir en el fútbol sudamericano, donde la gestión de vestuario, el estilo de juego y los resultados deportivos son factores que, combinados, determinan la permanencia de los entrenadores, sin importar su trayectoria o palmarés.

