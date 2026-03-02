Deportes

Juan Carlos Osorio es despedido del Remo tras perder la final del Paraense 2026 ante Paysandu

El entrenador colombiano dejó el cargo luego de un ciclo de menos de tres meses en el club brasileño, marcado por resultados irregulares y cuestionamientos por su manejo del plantel

El técnico colombiano dirigió menos
El técnico colombiano dirigió menos de tres meses al equipo brasileño antes de su salida oficial.- crédito Club do Remo

El ciclo de Juan Carlos Osorio en el fútbol brasileño concluyó después de que el Clube do Remo anunciara este domingo 1 de marzo de 2026 la destitución del entrenador colombiano, tras la derrota 2-1 frente a Paysandu en la ida de la final del Campeonato Paraense 2026. La decisión se tomó apenas dos meses y medio después de su llegada al banquillo del equipo de Belém.

La caída en el clásico estadual fue el detonante de una salida que ya se venía anticipando por la presión de resultados y por las tensiones internas que marcaron su breve gestión.

A través de sus redes sociales, el club confirmó la noticia con un mensaje breve y directo: “Juan Carlos Osorio ya no es el entrenador del Clube do Remo. El club le agradece sus servicios y le desea mucho éxito en su carrera. La directiva ya está trabajando para encontrar un nuevo entrenador para lo que resta de temporada”.

El anuncio se produjo pocas horas después de la derrota ante Paysandu, en un compromiso disputado en el Estadio Estadual Jornalista Edgar Proença. El resultado dejó al equipo azulino en desventaja de cara al partido de vuelta del torneo estadual.

La directiva anunció que ya
La directiva anunció que ya trabaja en la elección de un nuevo técnico para lo que resta de la temporada. - crédito @ClubeDoRemo/X

Una final que marcó el punto de quiebre

El Remo cayó 2-1 en la ida de la final del Paraense 2026, torneo en el que el club había depositado buena parte de sus expectativas de título en el arranque de la temporada.

Más allá del marcador, la derrota profundizó el malestar de la dirigencia y de un sector de la afición, que ya cuestionaban el rendimiento del equipo tanto en el campeonato estadual como en el inicio del Brasileirao.

El conjunto dirigido por Osorio había mostrado irregularidad: empates consecutivos, dificultades para sostener ventajas y una propuesta táctica que no terminó de convencer a la hinchada. La final ante el clásico rival terminó por acelerar una decisión que parecía inminente.

Un ciclo de apenas 73 días

Juan Carlos Osorio fue anunciado oficialmente como entrenador del Remo el 18 de diciembre de 2025. Sin embargo, su etapa concluyó el 1 de marzo de 2026, completando menos de tres meses en el cargo.

La directiva anunció el cambio
La directiva anunció el cambio en el banquillo tras una serie de resultados que generaron inconformidad. - crédito @ClubeDoRemo/X

En total, dirigió 14 partidos, con un balance aproximado de cuatro victorias, varios empates y un par de derrotas. En el Brasileirao, el equipo sumaba apenas cuatro puntos y se encontraba en la parte baja de la tabla, lejos del líder.

La dirigencia había apostado por su experiencia internacional para consolidar al club en la élite, luego del regreso del Remo a la Serie A tras más de tres décadas fuera de la máxima categoría. No obstante, los resultados no acompañaron el proceso.

Presión por la permanencia

El despido de Osorio se da en un momento especialmente sensible para el club de Belém. Tras su ascenso a la Serie A, la prioridad institucional es evitar el descenso y consolidar un proyecto competitivo.

La falta de margen para el error en equipos recién ascendidos suele traducirse en decisiones rápidas cuando los resultados no acompañan. En ese escenario, la derrota ante Paysandu terminó por inclinar la balanza.

La directiva ya trabaja en la designación de un nuevo entrenador para afrontar la recta inicial del Brasileirao y el partido de vuelta del Paraense.

El entrenador no logró consolidar
El entrenador no logró consolidar el proyecto deportivo en el arranque de la temporada 2026. - crédito @ClubeDoRemo/X

Un presente complejo para Osorio

El estratega colombiano, de 64 años, atraviesa una etapa de inestabilidad en su carrera reciente. En los últimos años también fue destituido de clubes como Atlético Nacional (2020), Zamalek (2023), Paranaense (2024) y Tijuana (2025).

Quedan atrás los tiempos de mayor reconocimiento internacional para Juan Carlos Osorio, como su paso por la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018. En Remo, su proyecto finalizó antes de consolidarse.

Actualmente, Osorio permanece a la espera de una nueva oportunidad profesional, mientras el club brasileño busca recomponer el rumbo en una temporada que recién inicia.

