Atlético Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el ‘Superclásico colombiano’ que define el clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Nacional es favorito al triunfo por la localía y por su posición en la tabla de la Liga BetPlay I-2026 - crédito Lina Gasca / Colprensa

El clásico colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios definirá, este miércoles 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot, cuál de los dos equipos avanza a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en una eliminatoria a partido único que despierta gran expectativa por la rivalidad histórica y la magnitud del premio en juego.

Solo el ganador continuará en la competencia, cuyo calendario señala que la final se disputará en Barranquilla el 21 de noviembre, siendo la primera vez que Colombia acoge esa instancia desde el cambio al formato de partido único.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Atlético Nacional llega como local tras haber caído 1-0 ante Tolima el domingo, en un encuentro en el que el técnico Diego Arias decidió rotar la nómina principal y priorizó la solidez defensiva pensando en el exigente reto de mitad de semana ante Millonarios. Arias se mostró confiado en la amplitud del plantel: “Nosotros tenemos una plantilla amplia, que nos permite disputar este partido y poder enfrentar el partido de Millonarios con toda la decisión, la calidad suficiente para sacar nuestros objetivos”.

El técnico Fabián Bustos reveló detalles sobre las lesiones de Rodrigo Contreras y Falcao García en Millonarios - crédito Colprensa

Por su parte, Millonarios, bajo la dirección del nuevo entrenador Fabián Bustos, goleó recientemente 5-1 a Pereira y contará con varios días más de descanso antes del choque. Bustos subrayó la relevancia del duelo: “Es el partido más importante de clubes en Colombia, quiero que la gente se sienta identificada. Hay que lucharlo, pelearlo e intentar conseguir la clasificación”. El técnico ha implementado un sistema con laterales de ataque, donde Sebastián Valencia y Carlos Sarabia se destacan por su aporte ofensivo.

La decisión sobre la terna arbitral para este enfrentamiento fue tomada por la Conmebol, que designó un equipo brasileño encabezado por Wilton Sampaio, juez con trayectoria en torneos continentales, Copa América y Copa Mundial de la FIFA, incluyendo cuatro partidos en el Mundial de Catar 2022. La presencia de Sampaio y sus compatriotas será clave ante el cuestionado momento que atraviesa el arbitraje colombiano en el torneo local.

El historial internacional favorece ligeramente a Millonarios; Ospina y Falcao, los más destacados de cada equipo

Falcao García y David Ospina llegaron como estrellas de Millonarios y Nacional en 2024, pero por ahora no han brillado en el segundo semestre - créditos Colprensa / Atlético Nacional

Este clásico supone el reencuentro internacional número 17 entre antioqueños y capitalinos en torneos de Conembol, con un registro de seis victorias para Millonarios, seis empates y cuatro triunfos de Nacional.

La última vez que se cruzaron en Copa Sudamericana fue en 2007. Aquella serie culminó con la clasificación de los bogotanos tras un 3-2 en Medellín y un empate sin goles en Bogotá, permitiéndoles avanzar a semifinales. En ese enfrentamiento destacó David Ospina, hoy arquero de Nacional, que es el único jugador que estuvo en esa llave y también participará este miércoles.

Por el lado de Millonarios, la atención recae en la figura de Radamel Falcao García, que habría superado molestias físicas recientes y se espera que integre la delegación que viajará a Medellín, según Cristian Pinzón.

El formato de la Sudamericana 2026 aumenta la presión y eleva la expectativa

La eliminatoria entre Atlético Nacional y Millonarios se disputará a partido único, lo que reduce el margen de error y otorga al desenlace un componente de tensión particular. Solo dos equipos colombianos tendrán presencia asegurada en la fase de grupos, una vez que culminen estos choques directos entre clubes nacionales.

El sorteo que determinará los rivales de los que logren la clasificación se celebrará el 19 de marzo. La transmisión en directo estará a cargo del canal ESPN y el servicio de streaming Plan Premium Disney+ para Sudamérica, el miércoles 4 de marzo a las 7:30 p. m., hora de Colombia.

Ficha del partido

Duelos de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana 2026 - crédito Conmebol

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - Fase 1 de la Copa Sudamericana 2026

Lugar : estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia

Fecha y hora: miércoles 4 de marzo - 7:30 p. m. hora colombiana

Transmisión: ESPN y Disney +.

Posible alineación Atlético Nacional : David Ospina; Simón García, César Haydar, Andrés Román, Miltón Casco; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

D. T de Atlético Nacional : Diego Arias.

Posible alineación Millonarios FC: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Mackalister Silva; Beckham Castro y Leonardo Castro.

D. T. de Millonarios FC: Fabián Bustos.