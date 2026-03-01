El secreto detrás del liderato de Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay I-2026: el entorno deportivo e institucional idóneo

En entrevista con Infobae Colombia, Nicolás Maya, presidente de Internacional de Bogotá, explica que no hay una sola clave para el buen momento del equipo, sino un trabajo integral en los frentes administrativo, financiero, comercial y deportivo - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

“Nuestra identidad parte de una presión asfixiante y de la libertad ofensiva que tienen los jóvenes, algo que nos ha dado resultados inmediatos”, resume Nicolás Maya, presidente de Internacional de Bogotá, sobre el fenómeno de un club que, tras vivir el fondo de la Liga BetPlay II-2025, hoy lidera la tabla en su primera campaña bajo el nuevo nombre.

El análisis técnico de Alexander Arias, director técnico y videoanalista, para Infobae Colombia, identifica el modelo como un 4-2-3-1 agresivo, con una presión tras pérdida que ha marcado la diferencia. El equipo registra 8,4 pases por Acción Defensiva, el más bajo de la liga, señal inequívoca de una intensidad defensiva en cada sector del campo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La amplitud asimétrica es el sello de la propuesta de Ricardo Valiño. Por la izquierda, Kevin Parra abandona la banda para llegar al centro y habilitar la subida de Yulián Gómez. Así, el club genera el 62% de sus ataques por ese costado, con centros hacia atrás y no al área al voleo, estrategia que ha descolocado a los rivales.

Kevin Parra es el jugado con más goles + asistencias del Inter Bogotá en la Liga BetPlay I-2026 (6) - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Además, la apuesta por la juventud se traduce en un frente ofensivo imprevisible. “Hay que fortalecer el fútbol base y la dirección deportiva”, insiste Maya. El resultado es una plantilla con un promedio de edad de 25,2 años, la más joven entre los ocho primeros, y una delantera en la que Parra, de 23 años, y Dereck Moncada, de 18, suman ocho goles en ocho jornadas.

La eficiencia ofensiva en el análisis táctico del experto consultado por Infobae Colombia es sobresaliente: 14 goles convertidos frente a 11,2 esperados, lo que evidencia la calidad individual en la finalización. Sin embargo, la defensa es la más vulnerable del grupo de líderes, con 12 goles en contra, y el equipo recibe el 70% de los tantos después del minuto 70, síntoma del desgaste por la presión alta.

Cambio institucional y gestión: el impacto de la llegada de Tylis Porter Group

Internacional de Bogotá fue el nombre escogido por el Tylis Porter Group para el nuevo equipo de la capital - crédito Internacional de Bogotá

La llegada del Tylis Porter Group supuso un giro total en la gestión de Inter Bogotá. “Entramos en una institución fuerte, pero con oportunidad de crecer”, recuerda Maya, que recalca que la clave no ha sido “una solución mágica”, sino un trabajo sistemático en todos los frentes: administrativo, financiero, comercial y deportivo.

La inyección de capital permitió profesionalizar el entorno y atraer jóvenes promesas del Cono Sur, combinando calidad, energía y hambre de triunfo. El club se benefició de la sinergia directa con Necaxa y Wrexham, equipos con los que comparte mejores prácticas y procesos de scouting.

El cambio de nombre, aunque intangible en su efecto directo sobre los resultados, sí fue determinante para atraer una nueva base de hinchas. “La energía del nuevo nombre nos ayudó a traer todos estos hinchas, y eso todo sumado genera lo que estamos haciendo”, admite Maya, convencido de que la presión positiva de la afición ha elevado las exigencias internas.

Plantilla, jerarquía y scouting: los pilares humanos del éxito

Facundo Boné, Frabricio Sanguinetti y Wuilker Fariñez son algunos de los refuerzos extranjeros del Internacional de Bogotá para el 2026 - crédito Colprensa/Cristian Bayona.

El proyecto deportivo fue diseñado para balancear experiencia y juventud. En la portería, Wuilker Fariñez es el gran referente defensivo, habiendo evitado 3,4 goles claros según la métrica de goles esperados post-remate, destacada por Alexander Arias. La línea defensiva se sostiene con el liderazgo del argentino Agustín Irazoque, que mantiene adelantada la zaga hasta 40 metros del arco propio, destacó Alexander Arias.

En el frente de ataque, la sociedad entre Facundo Boné y Fabricio Sanguinetti —delanteros uruguayos de amplia experiencia— contribuye con goles y asistencias. El colombiano Larry Vásquez, campeón con Millonarios, regula los tiempos en el mediocampo, acelerando o frenando el juego según la necesidad.

El orden jerárquico es claro: los jugadores de más edad marcan la convivencia y sirven de referencia a los jóvenes, muchos de ellos extranjeros, que encuentran en el vestuario los límites y modelos de conducta.

El caso de Dereck Moncada es paradigmático. “Fue un esfuerzo de grupo, tanto desde Wrexham, Necaxa y nosotros, de encontrar el talento que necesitábamos”, explica el presidente. El delantero, de apenas 18 años, llegó tras un proceso de scouting que consideró incluso su salto a Necaxa, pero se optó por foguearlo en Colombia. Hoy, su proyección es uno de los activos más valiosos del club.

Riesgos y desafíos para la ronda final de la Liga BetPlay I-2026

Pese al éxito actual, el informe técnico advierte riesgos claros para los cuadrangulares. El primero es la fatiga: la presión alta exige un despliegue físico que, con una plantilla joven, puede generar agotamiento en los minutos finales. El equipo recibe la mayoría de sus goles tras el minuto 70.

Dereck Moncada es el jugador más importante en el frente de ataque de Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay I-2026 - crédito Colprensa/Cristian Bayona

La vulnerabilidad aérea es otro punto crítico: Inter solo gana el 46% de los duelos en el juego por arriba, lo que podría ser explotado por rivales con ataque directo.

Por último, el modelo de presión alta y defensa adelantada deja espacios entre volantes y defensores, exponiendo a la zaga a situaciones de uno contra uno si el rival logra superar la primera línea de presión.

La altura de Bogotá ha sido un factor a favor ante equipos del llano, pero el verdadero termómetro llegará en la fase final, cuando la intensidad y el rigor táctico serán puestos a prueba por rivales de mayor jerarquía.

Sobre como reducir el riesgo de sufrir una baja en el rendimiento en una eventual clasificación a las semifinales, Nicolás Maya dijo: “Es el torneo que tenemos y es el torneo que creo que a Colombia le ha hecho bien, porque si uno ve los últimos diez, quince años, pues tenemos muchos campeones.

Quizás si fuera simplemente dos rondas, tendríamos los mismos tres, cuatro campeones. Eso es lo que la evidencia dice y, y esto le da oportunidades a todos los equipos para ser campeón, de calentar y de, de ir construyendo su equipo y después despegar y, y es el torneo que tenemos“.