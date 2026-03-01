Álvaro Montero habló sobre su futuro: dejó en duda el regreso a Millonarios y destacó el respaldo de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Álvaro Montero se convirtió pieza clave en el arco de Vélez Sarsfield de Argentina - crédito Millonarios FC

Álvaro Montero atraviesa un excelente momento con Vélez Sarsfield en la Liga Profesional Argentina. El arquero colombiano ha sido titular en los siete primeros partidos de la temporada, recibiendo apenas cuatro goles y logrando tres vallas invictas, lo que le ha permitido ganarse la confianza del técnico Guillermo Barros Schelotto y de la exigente hinchada del Fortín.

El guajiro, que llegó a territorio argentino en el segundo semestre de 2025, tuvo que esperar su oportunidad debido al gran nivel de Tomás Marchiori, figura en la campaña anterior. Sin embargo, Montero aprovechó la competencia interna y, gracias a su trabajo y perseverancia, se adueñó del arco, demostrando solidez bajo los tres palos y liderazgo en el vestuario.

Una temporada clave y la mira en la selección Colombia

Álvaro Montero ha hecho parte en la mayoría de partidos dirigidos por el entrenador Néstor Lorenzo con la selección Colombia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El inicio de la Liga AFA ha sido la plataforma perfecta para que Montero muestre sus condiciones y pelee, por primera vez, un lugar como titular en la selección Colombia de cara al Mundial FIFA 2026. En entrevista con El VBar de Caracol Radio, el portero recordó que, aunque al principio no sumó minutos en Vélez, siempre tuvo claro que debía mantenerse en forma y preparado para responder a cualquier llamado.

Montero destacó el acompañamiento del cuerpo técnico de la Tricolor, liderado por Néstor Gabriel Lorenzo: “Siempre están muy atentos y dispuestos para cualquier cosa que los jugadores necesitemos. Hasta en vacaciones me ayudaron con un plan de trabajo para no perder la condición física. Eso te llena de confianza para lo que pueda venir”.

Aseguró, además, que está “trabajando para poder ser parte de un grupo importante, que va a competir. Todos queremos jugar, estar, luchar por un puesto. Lo más importante es lo que beneficie a Colombia”.

En la interna de la selección nacional tienen claro que el objetivo es superar lo realizado en los últimos mundiales, donde Colombia llegó a cuartos de final en Brasil 2014 y a octavos en Rusia 2018.

La posibilidad de volver a Millonarios siempre está presente

Álvaro Montero consiguió tres títulos con Millonarios bajo la era Alberto Gamero - crédito Colprensa

En el fútbol colombiano, Montero se consolidó como figura en Millonarios bajo la dirección de Alberto Gamero, logrando títulos como la Liga BetPlay 2023, la Copa BetPlay 2022 y la Superliga BetPlay Dimayor 2024. Ese rendimiento le valió el cariño de la hinchada albiazul, que aún pide su regreso.

El propio arquero confesó que la falta de minutos iniciales en Vélez generó dudas sobre su continuidad y que la escuadra capitalina estuvo atento a su situación. “Millonarios estuvo muy presente, hubo otras posibilidades también. Confiaba en que aquí las cosas iban a salir bien. En ambas situaciones he disfrutado el lugar y el contexto en el que he estado”, afirmó.

Montero no cierra la puerta a un futuro regreso al club capitalino: “Millonarios es mi casa, mi familia se sintió muy cómoda allá, las amistades que hicimos… Vivimos muchos momentos agradables. Tengo muy buena relación con los dirigentes y no te puedo decir que no o que sí porque el fútbol es muy variable. Hoy solo puedo decir que me sentí muy feliz y disfruté mi paso por el club”.

Un arquero en ascenso, con la mira en Europa y la Tricolor

Álvaro Montero llegó a Vélez Sarsfield después de tres años y medio con Millonarios, que aún es dueño de sus derechos - crédito Vélez Sarsfield

Por ahora, Álvaro Montero se enfoca en mantener su nivel en Vélez Sarsfield, con la mirada puesta en despertar el interés de equipos europeos y seguir consolidándose como opción para la selección Colombia. Su regularidad en el arco argentino, la experiencia en el exterior y el respaldo del cuerpo técnico nacional lo posicionan como uno de los candidatos al puesto de titular en la próxima Copa del Mundo.

La competencia por el arco de la selección es intensa, pero el presente del guajiro en Argentina lo mantiene en la conversación y lo perfila como uno de los protagonistas a seguir en el fútbol colombiano e internacional.