La selección Colombia femenina sub-20 busca el cupo al Mundial ante Argentina: estas son las cuentas en el Sudamericano

La selección Colombia femenina sub-20 viene de vencer a Venezuela por 2-0 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia femenina Sub 20 llega a la última jornada del Sudamericano de Paraguay con su clasificación al Mundial femenino de Polonia en juego. Un triunfo frente a Argentina le asegura el cupo, mientras que otros resultados obligarían a depender de terceros y de la diferencia de goles.

Es por eso que el combinado nacional hace cuentas para saber lo que necesita, tanto con el triunfo como con un empate o una derrota, además de la importancia de los otros dos encuentros en la quinta jornada del hexagonal final, pues allí también saldría beneficiada o afectada.

De otro lado, Argentina también va por el mismo objetivo, con posibilidades similares a la Tricolor e incluso en situaciones parecidas en la fase definitiva, lo mismo que Paraguay que tiene las mismas unidades, aunque una diferencia de gol pésima, mientras que Brasil y Ecuador definirán a la campeona.

Las cuentas de Colombia

Tras el triunfo 2-0 sobre Venezuela, la ‘tricolor’ se ubica tercera con cuatro puntos, ocupando provisionalmente el último cupo disponible para el certamen internacional. El formato del torneo estipula que hasta el cuarto lugar del hexagonal obtiene el pasaje a Polonia.

Colombia depende exclusivamente de su resultado: ganar a Argentina le lleva a 7 puntos y garantiza la clasificación sin esperar otros marcadores. Si empata, sumaría 5 puntos y requeriría que Paraguay empate o pierda con Ecuador, pues la diferencia de goles sería determinante: actualmente, las cafeteras tienen 0, mientras Argentina registra -1 y Paraguay, -4.

Posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20, luego de la cuarta fecha del hexagonal final - crédito Conmebol

En caso de caer contra la Albiceleste, la selección perdería el control de su destino y sólo una combinación poco probable de resultados, junto a una mejor diferencia de goles, podría darle el cupo. Es el escenario más desfavorable para el equipo dirigido por Carlos Paniagua.

Así va el hexagonal

Argentina y Paraguay aparecen como los principales rivales de Colombia por el último boleto al Mundial femenino Sub 20. La Albiceleste, que viene de golear 5-0 a las guaraníes, se fortalece y representa el obstáculo directo que debe superar la ‘tricolor’ en el partido clave.

El cuadro Albirrojo, por su parte, solo tendría opciones de clasificar si vence a Ecuador, aunque la diferencia de goles reduce sus posibilidades. En tanto, Brasil ya está clasificado y enfrentará a Venezuela en un duelo que podría incidir levemente en la tabla, pero que en principio no compromete las aspiraciones colombianas, según el medio.

Estos son los horarios y sedes para los duelos de la última fecha del hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20 - crédito Conmebol

Un empate de Colombia elevaría la incertidumbre, pues dependería de que Paraguay no la supere en puntos. En esa situación, la diferencia de goles sería la clave definitiva en el desempate, un aspecto que suele decidir estos torneos en la recta final.

El papel clave de Sintia Cabezas en la clasificación

La llegada de Sintia Cabezas, procedente del Olympique de Marsella y con experiencia en América de Cali y Levante, supuso un impulso inmediato para Colombia en la etapa decisiva. La jugadora aterrizó en Paraguay directo para el partido ante Venezuela y fue titular, aportando una asistencia en el primer gol y sumando 59 minutos en el campo.

Brasil y Ecuador llegarán a la última fecha del Sudamericano Femenino Sub-20 con opciones de pelear el título - crédito Conmebol

Además, el Marsella destacó en sus redes sociales los logros de la lateral caleña: campeona con América de Cali en 2022 y con 47 partidos disputados en dos temporadas. También jugó en el San Diego Wave FC y el Lexington SC antes de su paso por España.

La selección Colombia femenina sub-20 debe afrontar el partido ante Argentina sin margen de error, respaldada por la entrega de las jugadoras y el aporte internacional de Cabezas, que añade confianza al grupo en el momento clave del torneo.