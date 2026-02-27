Figura de la selección Colombia reveló que Luis Díaz estuvo a punto de ser convocado para Rusia 2018

Luis Díaz jugará su primera Copa del Mundo en 2026 - crédito FCF

En la actualidad, la selección Colombia es una de las naciones que más llama la atención en la previa de la Copa del Mundo de 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Los cafeteros compartirán grupo con Portugal, Uzbekistán y el ganador de uno de los repechajes de la FIFA y se tiene la expectativa de que pueda avanzar como mínimo hasta los cuartos de final.

Entre las figuras de la Tricolor se encuentran el lateral Daniel Muñoz, el mediocampista Richard Ríos y el capitán James Rodríguez, pero el jugador más destacado es el extremo del Bayern Múnich, Luiz Díaz.

Con 29 años, el guajiro está en el mejor momento de su carrera para afrontar lo que será su primera experiencia en una Copa del Mundo, puesto que en 2022 la selección Colombia no clasificó al torneo de naciones.

Díaz pudo haber estado en Rusia 2018

Díaz es una de las figuras de la selección Colombia - crédito Adidas

Debido a que comenzó su carrera tarde, en comparación con otros jugadores que debutan antes de ser mayores de edad, Díaz no tuvo la oportunidad de ser parte de la selección antes de la Copa del Mundo de 2018; sin embargo, en diálogo con El Heraldo, Carlos Bacca, que fue uno de los delanteros convocados por José Pekerman en ese certamen, reveló que el extremo estuvo a punto de viajar con el resto del plantel a Rusia.

“Luis Díaz no nos deja de sorprender en todo lo que hace en Bayern. En Liverpool también lo hizo muy bien, pero hubo un momento en el que no se le valoraba. Ese cambio al club alemán a él le dio mucha motivación, porque allá sí le han dado toda la confianza que se merece, tanto el cuerpo técnico como sus compañeros”, afirmó Bacca, que está terminando su carrera en Junior de Barranquilla cuando le preguntaron por lo que representa el extremo.

Desconociendo que estaba hablando de un tema que no había sido expuesto hasta la fecha, Bacca aseguró que en 2018, cuando era jugador del Junior, Díaz iba a ser convocado para el mundial.

“No me cabe duda de que ‘Luchito’ te puede ganar un partido solo, es la realidad. Te desequilibra, te hace gol, te marca, te lucha, te pelea. Nosotros, lastimosamente, no lo pudimos tener para el mundial de Rusia 2018, porque el profesor José Néstor Pékerman lo tenía en los planes”.

Bacca es uno de los capitanes del Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

A pesar de que tenía poca experiencia en el fútbol profesional, Bacca aseguró que Luis Díaz iba a ser la sorpresa dentro de la convocatoria final para el torneo de naciones.

“Antes del partido amistoso contra Francia, Luis Díaz se lesionó y ahí no pudo estar. De pronto muchos no se acuerdan o no saben la anécdota, pero ‘Lucho’ estuvo muy cerca de ir a ese mundial. Esa era la última convocatoria antes de la definitiva”.

Al argumentar por qué Pekerman tenía tanta confianza por Díaz, el delantero reconoció que en los amistosos de entrenamiento, en los que se utilizan a juveniles, a Díaz no le importaba mostrar lo mejor de su talento frente a las estrellas de ese momento.

“A ‘Luchito’ no le dieron los tiempos para que el técnico lo pudiera ver con el grupo. El primero que lo convoca es el ‘profe’ Pékerman. Estuvimos con él en concentración; ya lo conocíamos. Recuerdo que cuando hacíamos fútbol contra el Barranquilla FC, al profe le gustaba pararlos como si fuera el rival, llámese Perú o Bolivia. Le decía haz esto y lo otro, y nos volvía nada, dañaba todo el plan del entrenador y le tocaba darle la camiseta de la selección para que jugara del lado de nosotros. Néstor Lorenzo lo conoce desde esa época, porque era la mano derecha de Pékerman”.

Bacca recordó cómo jugaba Luis Díaz cuando era un juvenil - crédito @BarranquillaFC / X