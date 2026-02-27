Este es el horario para el próximo partido de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: se juega todo ante Argentina

La selección Colombia femenina sub-20 se prepara para buscar la clasificación al mundial de Polonia - crédito FCF

La selección Colombia femenina sub-20 está muy cerca de clasificar a su tercer mundial juvenil consecutivo, luego del triunfo 2-0 sobre Venezuela que le dio vida en el hexagonal final y un salto enorme en la tabla de posiciones para ilusionarse con la clasificación en el certamen.

El combinado nacional ya tiene la hora para medirse con Argentina, el rival de la última fecha en la fase definitiva y que promete ser un partido lleno de emociones hasta el último minuto, pues las dos escuadras se juegan todo para entrar al campeonato de la FIFA en Polonia.

La Tricolor también hace cuentas de lo que necesita para ser una de las cuatro clasificadas, pues además de la victoria, tiene otras opciones que se revisan con la calculadora y dependiendo de lo que pase en los otros dos compromisos de esa jornada en el Sudamericano de Paraguay.

Horario para Colombia vs. Argentina

Las dirigidas por Carlos Paniagua han tenido una presentación irregular, debido a que fueron más los malos resultados en el hexagonal y se distancia mucho de cómo afrontaron la fase de grupos, en la que lideraron el grupo A, invictas y sin recibir goles en contra.

Colombia ahora se enfrentará a Argentina el sábado 28 de febrero desde las 4:00 p. m., luego de que la Conmebol confirmara los horarios de la última fecha del hexagonal en la tarde del jueves 26 de febrero, un día después de disputarse la cuarta fecha en territorio paraguayo.

Así quedó el horario y sede para el partido de Colombia y Argentina por el Sudamericano Femenino Sub-20 - crédito FCF

La Tricolor jugará en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, que tiene capacidad para 11.000 espectadores aproximadamente y donde previamente se midió con Venezuela, en el triunfo 2-0 con las anotaciones de Marian Sterling y un golazo de Juana Ortegón.

A la misma hora del partido Colombia vs. Argentina, Ecuador se medirá con Paraguay en el Centro de Alto Rendimiento del Fútbol Femenino, en Ypané, pues las guaraníes tienen opciones de llegar a la Copa del Mundo Sub-20, aunque en desventaja frente a las cafeteras y albicelestes en la diferencia de gol.

Estos son los horarios y sedes para los duelos de la última fecha del hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20 - crédito Conmebol

Finalmente, Brasil enfrentará a Venezuela a las 6:30 p. m., también en el llamado Carfem y sería la coronación de la Canarinha en el Sudamericano Femenino, dependiendo de que las ecuatorianas empaten o pierdan a primera hora, lo que le dejaría el camino libre a la Canarinha.

Las cuentas de la Tricolor

Después de la cuarta fecha en el hexagonal, las cosas cambiaron en la tabla de posiciones, porque lo que parecían dos selecciones prácticamente eliminadas, pasaron a ser las principales candidatas a quedarse con los últimos cupos para el mundial de Polinia, además de dejar al borde del abismo a otra escuadra.

Colombia necesita ganarle a Argentina para llegar a la Copa del Mundo, es el principal resultado que le ayudaría a quedarse con la clasificación sin depender de otros, debido a que ocupa la tercera casilla con cuatro puntos y diferencia de gol de 0, con la que supera a la Albiceleste y Paraguay.

Posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20, luego de la cuarta fecha del hexagonal final - crédito Conmebol

En caso de empatar, la Tricolor necesita que Ecuador le gane o empate con las paraguayas, lo que también beneficiaría a las argentinas porque, junto a las cafeteras, entrarían como tercera y cuarta al mundial, gracias a los resultados entre sí y la diferencia de anotaciones.

Por otro lado, si Colombia pierde ante Argentina, lo primero es que debe esperar a que Paraguay también pierda, sumado a que las dirigidas por Carlos Paniagua no pueden caer por cuatro o más goles, pues perderían la ventaja de la diferencia de goles con las guaraníes en la tabla.