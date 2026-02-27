Deportes

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por avanzar de ronda en la Copa Libertadores: tiene una millonaria fortuna

El Pijao clasificó a la tercera fase previa del certamen de la Conmebol, en la que también se aseguró otro beneficio si no llega a la ronda de grupos

Deportes Tolima superó la tercera
Deportes Tolima superó la tercera ronda de la Copa Libertadores y sumó un nuevo premio económico - crédito Deportes Tolima

La Copa Libertadores mantiene a los dos equipos colombianos de la fase previa, que son Independiente Medellín, que eliminó a Liverpool de Uruguay, y Deportes Tolima por dejar en el camino al Táchira, todo eso en la segunda ronda de clasificación a la fase de grupos del torneo.

Los tolimenses también sumaron un nuevo premio económico, gracias a que pasaron de instancia y fueron merecedores de uno de los bonos entregados por la Confederación Sudamericana de Fútbol, que en los últimos años le ha dado miles de dólares a los conjuntos que llegan lejos en sus certámenes.

De otro lado, Deportes Tolima tiene partido en la fecha nueve de la Liga BetPlay, el domingo 1 de marzo contra nada menos que Atlético Nacional, en el estadio Manuel Murillo Toro y con los verdes rotando nómina porque el 4 de marzo disputarán la Copa Sudamericana contra Millonarios.

Más dinero para el Tolima en Libertadores

Los ibaguereños están cumpliendo con su objetivo principal del primer semestre de 2026, que es llegar a la fase de grupos y, por ahora, se instalaron en la tercera fase previa, a un paso de alcanzar la meta del técnico Lucas González, que desde 2025 ha figurado con los pijaos.

Tolima consiguió un premio de 600.000 dólares por llegar a la tercera ronda de clasificación en la Copa Libertadores, que se le entregan a los ocho conjuntos que llegan a esa ronda, que en pesos colombianos es una cifra aproximada de 2.200 millones para el Vinotinto y Oro.

Deportes Tolima quiere llegar a
Deportes Tolima quiere llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, a la que no accede desde la edición 2022 - crédito Deportes Tolima

De esta manera, el conjunto de Ibagué alcanza un total de 1,1 millones de dólares por el momento en el torneo internacional, pues iniciando la segunda fase previa había ganado 500.000 dólares solo por clasificar allí, producto de que fue el mejor en la reclasificación de la Liga BetPlay 2025.

Sumado a eso, Tolima aseguró lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en caso de quedar eliminado a manos de O’Higgins de Chile, pues una de las normas de la Conmebol en el torneo es que los eliminados en tercara fase previa pasen al otro certamen.

Deportes Tolima dominó el partido
Deportes Tolima dominó el partido de vuelta en Copa Libertadores sobre Táchira, pese a la caída 1-0 - crédito Alejandro Rodríguez/Infobae Colombia

Con respecto a la Sudamericana, el premio por jugar la ronda de grupos es de 900.000 dólares, así que los ibaguereños ya tienen premio económico asegurado después de la instancia actual, en la que se verán con los chilenos en las primeras semanas de marzo, a falta de confirmar fecha.

Clasificación agónica en Ibagué

Deportes Tolima avanzó a la tercera ronda de la Conmebol Libertadores 2026 tras imponerse en la tanda de penales a Táchira por 3-0, después de cerrar el tiempo reglamentario con una derrota 0-1 en Ibagué y empatar 1-1 en el marcador global.

Durante la primera mitad, apenas se generaron oportunidades claras; Tolima dominó la posesión, pero sus remates no ofrecieron peligro real al arquero Jesús Camargo. En el complemento, pese al impulso de su público, el equipo colombiano no logró abrir el marcador y desperdició su mejor ocasión cuando un gol de Jersson González fue anulado por una mano previa detectada por el VAR.

Deportes Tolima eliminó al Deportivo
Deportes Tolima eliminó al Deportivo Táchira en la Copa Libertadores, en serie de penales por 3-0 - crédito Deportes Tolima

Un penal sancionado por una infracción de Valencia permitió que Táchira igualara la serie en la agonía del encuentro y llevara la definición a penales. Tras vencer en la serie, Tolima enfrentará a O’Higgins en la siguiente fase del torneo.

La clasificación del conjunto vinotinto se selló luego de una serie de lanzamientos desde el punto penal en la que tres jugadores de Táchira fallaron sus disparos, incluido Luis ‘Cariaco’ González, quien había anotado el gol del empate global en el minuto 90+3.

