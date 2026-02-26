Junior recupera a Carlos Bacca: el delantero está listo para reaparecer tras su lesión

Carlos Bacca se encuentra entrenando para poder debutar en la Liga BetPlay 2026 - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla continúa con su preparación de cara a la recta final de la Liga BetPlay 2026 y, más allá del torneo local, enfoca sus esfuerzos en lo que será el debut en la Copa Libertadores, la máxima competencia de clubes en Sudamérica, donde también competirá Independiente Santa Fe como representante colombiano.

El equipo rojiblanco, caracterizado por reforzarse con nombres de peso en cada mercado de pases, apostó esta temporada por el fichaje de Luis Fernando Muriel. El experimentado delantero se sumó al plantel para aportar su experiencia internacional y competir por el puesto de titular junto a Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y el eterno referente del club, Carlos Bacca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Bacca, listo para volver: “En los partidos doy mi máximo”

Carlos Bacca ha sido múltiple campeón con Junior de Barranquilla -crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El atacante atlanticense está cerca de reaparecer tras una prolongada ausencia de casi ocho meses, consecuencia de una lesión en el tendón de Aquiles sufrida en el segundo semestre de 2025.

Ya recuperado, el delantero colombiano entrena a la par de sus compañeros y espera la oportunidad de sumar minutos bajo las órdenes de Alfredo Arias.

En diálogo con el diario El Heraldo, el futbolista nacido en Puerto Colombia expresó su ilusión por volver a jugar: “El profe me ha dicho que quiere contar conmigo en el ataque porque busca tener un delantero 9 de área, pero sabe que eso hay que mostrarlo en el terreno de juego”.

El Tiburón dejó claro que su verdadera exigencia aparece en los partidos: “No soy el mismo en los entrenamientos que en los partidos. En los entrenamientos me preparo bien, pero mi máxima exigencia la doy en la competencia. Hay que entrenar bien para jugar bien, pero mi verdadero nivel se ve en los partidos”.

El exjugador de la selección Colombia, que ha vestido las camisetas de clubes en Europa, confesó que espera regresar “con una victoria, que es por lo que trabajamos a diario. Ojalá sea con una asistencia o con gol, porque los delanteros vivimos de goles”.

Un proceso de recuperación exigente y paciente

El atacante atlanticense espera poder debutar con gol en su primer partido de la temporada - crédito @Junior FC/X

La recuperación de Carlos Bacca fue un proceso marcado por la paciencia, la resiliencia y el acompañamiento del cuerpo médico y los preparadores físicos del club.

“Cada día estoy mejor, es la realidad. Primero trabajé con el departamento médico, luego pasé a la parte física con el profe Nacho (Berriel) y el profe César Gaitán. Fueron tres semanas intensas, a veces una, dos y hasta tres jornadas de entrenamiento en la semana. Culminé el plan el 22 de enero y desde entonces estoy a disposición del profe para volver a la convocatoria”, relató el atacante.

El deseo de Bacca es claro: “Siempre quiero estar, pero la decisión la toma el profe, él sabe cómo estoy y lo que puedo aportar al equipo. Solo debo prepararme para cuando vuelva, poder dar lo mejor de mí. Si me toca aportar desde el banco, lo haré con la misma pasión, ya sea 20 minutos, 90, o incluso animando a mis compañeros. Mi compromiso con el club siempre será total”.

Competencia interna y el reto de la Libertadores

Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca son dos de los referentes de la historia de Junior de Barranquilla - crédito Junior FC

La competencia por el puesto de delantero en Junior de Barranquilla será máxima. Con la llegada de Muriel y la permanencia de referentes como Paiva y Teo, Bacca afronta un desafío importante para recuperar protagonismo y aportar a un equipo que tiene como principal objetivo avanzar en la Liga BetPlay y firmar una buena actuación en la Copa Libertadores. El cuerpo técnico del uruguayo Alfredo Arias espera contar con la mejor versión de sus atacantes de cara a los retos más exigentes del semestre.