Hinchas de Atlético Nacional causaron estragos en El Campín: hubo choques con la Policía

Hinchas de Atlético Nacional causaron desmanes en la tribuna oriental norte, en el partido contra Santa Fe - crédito Colprensa

El encuentro estelar del fútbol colombiano en la noche del 25 de febrero, entre Santa Fe y Atlético Nacional, por poco sufre por la violencia entre aficionados, que durante años afecta los compromisos en el campeonato, tanto adentro como fuera de los escenarios deportivos.

En esta ocasión, hinchas de Nacional chocaron con las autoridades en El Campín, en un momento tenso del juego porque se temía que fuera a ser suspendido, como pasó en años anteriores, y también por la seguridad de los demás simpatizantes que asistieron al encuentro.

Por el momento, se espera un informe de la Policía sobre lo ocurrido con los aficionados de los verdolagas, además de las sanciones en el futuro y una de ellas sería que se les prohibiría el ingreso al estadio en los próximos encuentros del campeonato colombiano en la temporada 2026.

Los disturbios de hinchas de Nacional

En el Coloso de la 57, se realizó uno de los duelos más esperados en la temporada, entre los verdes de Antioquia y los cardenales por el nivel de las plantillas y una rivalidad que siempre es fuerte, sobre todo porque se han visto en instancias definitivas en los últimos años.

Santa Fe permitió que Atlético Nacional tuviera afición visitante, dejando entrar a cientos de personas con las camisetas del club en la tribuna oriental y lateral norte, con un fuerte esquema de seguridad para que no tuvieran choques con el resto de hinchas en las demás graderías.

Los hinchas de Nacional se ubicaron en todo el sector sur del estadio El Campín de Bogotá - crédito Colprensa

Sin embargo, con el paso de los minutos se presentó una situación en la que debió intervenir la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguamente conocida como Escuadrón Móvil Antidisturbios, debido a que un grupo de simpatizantes de los antioqueños causaron estragos.

Unos hinchas de Nacional empezaron a pasarse a la tribuna lateral norte, al parecer para enfrentarse con otros simpatizantes de los dirigidos por el técnico Diego Arias, así que la Policía apareció para retomar el control en la gradería y no permitir que dichas personas avanzaran.

Cientos de aficionados que trataban de pasar a la tribuna lateral norte, se enfentaron entre sí y después con las unidades antidisturbios en el escenario deportivo - crédito Cortesía

No se tiene más información sobre personas heridas o capturadas, además de los daños que causaron en la gradería del escenario deportivo, que previamente estaba en reparaciones de la gramilla por las constantes lluvias en la capital que obligaron el aplazamiento de algunos juegos a inicios de febrero.

Polémico triunfo del verde

Atlético Nacional logró una victoria por 2-1 como visitante ante Independiente Santa Fe este miércoles 25 de febrero en el estadio El Campín, durante el partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay I-2026. En el encuentro, destacó la polémica arbitral que marcó el desarrollo del juego.

Tras un primer tiempo en el que Santa Fe tomó la ventaja inicial con el gol de Omar Fernández al minuto 10, el conjunto local intentó mantener la fórmula defensiva para aguantar la presión visitante, pero no consiguió ampliar la diferencia antes del descanso. La presión ofensiva de Nacional se mantuvo, aunque sufrió con los intentos de contragolpe del rival.

Atlético Nacional superó a Santa Fe por 2-1 en El Campín, en duelo de la quinta fecha de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La remontada de Atlético Nacional llegó en la segunda mitad, impulsada por una gran actuación de Alfredo Morelos. El delantero anotó el empate 1-1 al minuto 63, ejecutando un penalti tras una falta de Daniel Torres sobre Milton Casco. Siete minutos después, el goleador volvió a marcar y selló el 2-1 definitivo a los 70 minutos.

En los minutos finales, el VAR anuló una anotación de Omar Fernández por supuesta falta de Hugo Rodallega en el área, lo que desencadenó una airada protesta de los rojos y la expulsión de uno de los colaboradores del técnico Pablo Repetto.