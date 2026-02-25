Julio Comesaña y el mensaje de Luis Díaz: así reaccionó el técnico tras ser llamado su “mentor”

Julio Comesaña fue entrenador de Luis Díaz en Junior de Barranquilla - crédito Colprensa/Bayern Múnich

La llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich fue una de las grandes noticias del mercado europeo. Pese a la incertidumbre inicial y el altísimo nivel que mostró en el Liverpool de Inglaterra, el guajiro terminó por consolidarse como referente ofensivo del cuadro bávaro. Su adaptación fue inmediata y, partido tras partido, se convirtió en un pilar fundamental del ataque dirigido por Vincent Kompany.

La sociedad que ha construido con Harry Kane se ha transformado en una de las más letales del fútbol europeo. Juntos, en las diferentes competencias de la temporada, han participado en 62 goles, siendo el terror de las defensas rivales y la esperanza de los hinchas de Múnich de cara a la recta final del calendario.

El técnico uruguayo, figura fundamental en el despegue de la carrera de Luis Díaz

Julio Comesaña consiguió cinco campeonatos del fútbol colombiano como técnico de Junior - crédito @JuniorClubSA/X

En una reciente publicación de las redes sociales del Bayern Múnich, el exjugador de Junior de Barranquilla se refirió a Julio Avelino Comesaña como el “director de la película” de su carrera, reconociendo al técnico uruguayo como uno de sus grandes mentores. En un reel de preguntas rápidas, el extremo eligió también a su compañero de selección, Daniel Muñoz (hoy en el Crystal Palace), como el mejor socio futbolístico que ha tenido.

Ante estas palabras, Comesaña, hoy agente libre tras varios ciclos en el Junior de Barranquilla y otros equipos a nivel colombiano y sudamericano, respondió en entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio: “Lucho es un extraordinario ser humano, generoso, solidario y respetuoso. Quizás está devolviendo el agradecimiento por cosas que uno hizo con él, pero no le di un trato diferente al de otros. Es alguien sensible, y siempre digo que es un ser humano confiable”.

El entrenador uruguayo recordó una anécdota especial: “Una vez fui al apartamento donde vivía con una hermana, él no estaba y conversé con ella para saber qué necesidades tenían. El club en esa época estaba muy cerca de sus futbolistas y, quizás, esos detalles son los que él valora y otros pasan por alto”.

El camino del guajiro Díaz al profesionalismo y el salto a Junior

"Lucho" tuvo un paso importante por la segunda división del fútbol colombiano, antes de llegar al Junior - crédito @BarranquillaFC / X

El ascenso de Luis Díaz comenzó en el Barranquilla Fútbol Club bajo la dirección de Arturo Reyes. Sin embargo, fue la recomendación de Dulio Miranda, exjugador del Junior, la que impulsó su paso al primer equipo.

El timonel uruguayo en medio de la entrevista recordó que “Arturo quería tenerlo más tiempo en Barranquilla porque se divertía viéndolo jugar. Pero Dulio fue certero diciendo que ya estaba listo, y así llegó a Junior. Debutó en Copa ante Cerro Porteño y nunca más salió del equipo. Nunca le presioné ni le dije que era un fenómeno; siempre fue solidario y desafiante en la cancha. Cumplió sus etapas y eso lo llevó a lo que es hoy”.

Europa, el idioma y el desafío de crecer

Luis Díaz firmó contrato con Porto por cinco temporadas - crédito Manuel Fernando Araujo/EFE

Tras brillar en Junior, Díaz dio el salto a Portugal para jugar con Porto, “el mercado ideal en ese momento”, según Comesaña. Allí aprendió, creció y mostró condiciones que lo llevaron a la Premier League con el Liverpool, donde también superó la barrera del idioma y se consolidó como figura. Ahora en Alemania, el Bayern Múnich le exige aprender alemán para facilitar la comunicación y la integración dentro y fuera del campo, un requisito señalado por el diario Bild que parte del proceso de adaptación de los refuerzos internacionales del club.

Un presente de estrella y un futuro mundialista

Luis Díaz mantiene la humildad y la gratitud hacia quienes lo apoyaron en su camino, mientras sigue haciendo historia en el Bayern Múnich y la selección Colombia. Si nada extraordinario ocurre, el guajiro estará en la nómina para jugar su primer Mundial en 2026, llevando consigo el legado de sus raíces y el aprendizaje de cada etapa de su carrera.