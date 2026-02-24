Figura de la selección Colombia dijo que peleará por un puesto en el Mundial 2026: “No se las dejaré fácil”

Yerson Mosquera se consolidó como una de las grandes figuras del Wolverhampton, pese a su lesión en septiembre de 2025-crédito Luisa González/REUTERS

El defensor Yerson Mosquera, actualmente en el Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra, declaró el 24 de febrero de 2026 que luchará por un puesto en la selección Colombia para el Mundial 2026, desafiando abiertamente a figuras consolidadas como Dávinson Sánchez (Galatasaray de Turquía), Yerry Mina (Cagliari de Italia) y Jhon Janer Lucumí (Bolonia de Italia).

Su determinación se enmarca en un escenario de alta competitividad por la presencia de varios centrales de renombre con experiencia internacional.

Yerson Mosquera sufrió una grave lesión en septiembre de 2025, y volvió a sumar minutos en la temporada 2026-crédito Luisa González/REUTERS

La declaración de Mosquera se produce en un momento delicado para su club, el Wolverhampton, que enfrenta la amenaza de descender a la segunda división inglesa esta temporada.

Mosquera reconoció que esta situación “ha sido una temporada bastante difícil”, sin embargo, consideró que “son situaciones que lo fortalecen y ayudan” en el crecimiento profesional. El futbolista también subrayó la importancia de la convivencia con otros compatriotas en Inglaterra, entre ellos Jhon Solís, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, describiéndolo como “un pilar”.

En charla con el programa MorninGol de AS Colombia, el 24 de febrero de 2026, Mosquera puntualizó que el proceso de selección de Néstor Lorenzo estará marcado por la competencia entre defensores de distintas generaciones.

“Quiero seguir jugando porque si lo hago, tendré más chances de ir a la Selección. Para nadie es un secreto la calidad de jugadores que tengo en frente y no será nada fácil. He hablado con varios y les he dicho que no se las pondré fácil a ellos, voy a luchar mi puesto, ahí estaré peleando y que ellos sepan que estaré ahí tratando de ganarme mi lugar para llegar al Mundial”, expresó.

El jugador también enfatizó el valor de la unión entre los aspirantes a la última línea defensiva, pese a la rivalidad interna. Mosquera destacó el apoyo recibido por parte de los demás centrales en su ingreso al seleccionado nacional y consideró que la competencia es sana:

“Más allá de que hagamos parte de la Selección, tenemos una amistad también. Con todos me la llevo muy bien. Me brindaron un gran apoyo cuando llegué a la Selección y en todo este proceso me han ayudado y enseñado. Es una rivalidad sana. Ellos saben que hay que prepararse bien, que hay que llegar en perfectas condiciones y más si han tenido la oportunidad de jugar mundiales o Copas América. También saben que venimos jóvenes con esa ilusión de poder jugar, pero para poder ir al Mundial primero debes estar en la lista”.

En su análisis sobre el camino hacia el Mundial, Mosquera identificó como referentes a Luis Amaranto Perea y Mario Alberto Yepes, históricos centrales de la Selección Colombia. También valoró el aporte de los jugadores en actividad como Dávinson Sánchez y Yerry Mina: “Son jugadores activos y trato de aprender de ellos”.

El concepto de Mosquera sobre la salida de Jhon Arias de Inglaterra y su regreso a Brasil

Arias regresó al fútbol brasileño tras una temporada en Inglaterra- crédito @Palmeiras/X

Sobre su cotidianidad en el Wolverhampton, Mosquera explicó quela salida de Jhon Arias hacia Palmeiras, en el fútbol brasileño, respondió a decisiones personales ligadas a la búsqueda de regularidad de cara al Mundial.

“No soy quien para dar opiniones y menos sobre ‘Jhoncito’, como le digo de cariño. Creo que es un excelente jugador, de los mejores que he visto. él estaba acá y no lo ponían mucho, algo que conlleva a que tome su decisión, porque además tiene su Mundial cerca. Muchas veces tenemos que tomar decisiones con base a lo que nos ayude más adelante. él tiene un objetivo muy claro y para nadie es un secreto que puede aportar mucho tanto acá en el equipo marcando diferencia como a la Selección cuando va”, explicó Mosquera.

El central colombiano señaló además el impacto personal que tuvo la salida de Arias y la amistad que forjaron durante su estadía en Inglaterra:

“Me hace mucha falta, de hecho le mando mensajes saludándolo. Teníamos un grupo de jugadores del club con los que estábamos a diario, entonces extrañamos esa parte también, pero al final esto es fútbol: estamos acá y mañana no sabemos en dónde vamos a terminar”.