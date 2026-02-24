Faustino Asprilla y la historia de su polémica expulsión de la concentración de la selección Colombia en el Mundial Francia 98

Faustino Asprilla fue el centro de la polémica durante la participación de la selección Colombia en el Mundial de Francia 98 - crédito Reuters

La participación de la selección Colombia en el Mundial Francia 98 es vista como una de las más decepcionantes de su historia.

Aunque ya existían dudas en la previa del certamen debido a la veteranía de sus referentes y la manera en que venía jugando el plantel dirigido por el “Bolillo” Gómez, el escándalo desatado en la concentración por Faustino “el Tino” Asprilla fue determinante para revelar las fracturas internas y generar un revuelo en el que hasta el presidente de la República intentó mediar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta es la historia de cómo el jugador colombiano de mayor proyección internacional del momento fue expulsado de la concentración y dejó a Colombia sin su principal referencia ofensiva.

Una eliminatoria de más a menos y la lesión de Asprilla que requirió trato preferencial

El "Tino" fue el más destacado de Colombia en el inicio de las eliminatorias de Francia 98, convirtiendo un triplete ante Chile - crédito Don Balón

La que a menudo es considerada como la primera gran generación de la selección Colombia tuvo su final en Francia en un hecho que se veía venir para la prensa deportiva desde incluso antes de que iniciaran su participación.

La veteranía de varios de sus referentes como Carlos “el Pibe” Valderrama o Freddy Rincón llevó a que la cuarta participación de la Tricolor en el certamen fuese una con más dudas que certezas, aún cuando tuvieron un buen arranque en las eliminatorias que inauguraron el “todos contra todos” como formato.

En el debut en Barranquilla vencieron a Paraguay por la mínima con un golazo de Asprilla de media distancia con el que batió al entonces mejor arquero de América, José Luis Chilavert; seguido de un empate a un gol con Perú en Lima, y una victoria como local ante Uruguay por 3-1 en la que el “Tino” convirtió uno de los goles.

Asprilla, ya en el Newcastle, completó su mejor actuación en dicha eliminatoria en el cuarto partido ante Chile, completando un triplete para la victoria por 4-1. Posteriores victorias ante Ecuador y Venezuela como visitante y un empate ante Bolivia en La Paz dejaron a la Tricolor en el liderato al terminar 1996.

Sin embargo, todo se vino abajo al año siguiente. La derrota con Argentina en Barranquilla lastró la moral de Colombia al punto que fue el inicio de una racha de cinco partidos sin ganar, sumando solo un punto como visitante ante Uruguay.

Los señalados no tardaron en aparecer en la prensa deportiva, poniendo en duda que los veteranos como Valderrama, Rincón o Leonel Álvarez pudiesen aguantar el ritmo competitivo que se esperaba para el Mundial. Tampoco convencía el rendimiento de Asprilla, que parecía volar en Newcastle pero con la Tricolor no encontraba los espacios y el ritmo que si tuvo en el inicio de la eliminatoria.

Por esos días, El Tiempo reportó que el “Tino” venía lidiando con molestias en su rodilla, pero el Newcastle decidió tratarlo con calmantes y hielo en vez de hacer una revisión más exhaustiva en vista del buen rendimiento que seguía mostrando. A la par, el medio señaló que “Bolillo” Gómez no lo ponía a entrenar como al resto de sus compañeros, sabiendo de las molestias físicas del atacante.

Finalmente, la clasificación se encarriló con tres victorias consecutivas ante Ecuador, Bolivia (donde Asprilla anotó uno de los goles del partido que terminó 3-0) y Venezuela (con asistencia del “Tino” para Wilmer Cabrera que convirtió el gol de la victoria y de la clasificación). Pero las alarmas no tardaron en prenderse cuando el “Tino” se lesionó.

Esto ocurrió luego de un partido de Champions League entre Newcastle y el Dinamo de Kiev. Luego de cobrar un tiro libre, Asprilla cayó al suelo adolorido y tuvo que ser retirado en camilla. El diagnóstico fue una ruptura del aductor derecho por el que fue intervenido en Londres, pero la operación se hizo en ambos aductores, luego de que los especialistas determinaron que el otro estaba a punto de romperse.

Estuvo seis semanas fuera de las canchas, pero con el paso de los días el Newcastle se dio cuenta de que ya no era el mismo jugador que deslumbró con su explosividad y le había convertido tres goles al Barcelona, por lo que fue cedido al Parma al inicio de 1998. Había iniciado la cuesta abajo de su carrera.

El quiebre: el partido ante Rumania

La sustitución de Asprilla ante Rumania detonó las declaraciones del atacante en contra del "Bolillo" Gómez y su posterior expulsión de la concentración - crédito OTI captura de pantalla

Asprilla volvió a jugar con Colombia en los amistosos preparatorios de 1998. Jugó 45 minutos ante Yugoslavia, y disputó la totalidad de los juegos ante Escocia, Alemania y Bélgica. No convirtió gol, pero repartió dos asistencias en dichos encuentros.

Aunque no le tocó un grupo fácil a la Tricolor (Inglaterra, Rumania y Túnez serían sus rivales), se esperaba cumplir un digno papel. Sin embargo, había tensiones internas que en ese momento no eran de total conocimiento en la prensa deportiva. Los tres líderes del camerino, Valderrama, Rincón y Asprilla, parecían estar distanciados y cada uno por su lado.

Todo explotó el 15 de junio de 1998, cuando Colombia debutó por el grupo G ante Rumania en el estadio Gerland de Lyon. Los rumanos pese a tener una nómina igualmente envejecida, arreciaron en ataque desde el pitazo inicial, obligando a una doble parada de Faryd Mondragón. La falta de eficacia en ataque y las lagunas en defensa se hicieron evidentes, y al final del primer tiempo Adrian Ilie remató desde el costado izquierdo y colgó a Mondragón para darle la ventaja a los europeos.

Asprilla tuvo un partido deslucido, no tuvo participación en las acciones ofensivas (a diferencia del “Tren” Valencia o de Freddy Rincón, que fueron los más insistentes), llevando a que “Bolillo” Gómez lo sustituyera por Leider Preciado.

El “Tino” dejó el campo de juego por detrás de una de las porterías en vez de chocar manos con el tumaqueño, mientras las cámaras lo captaban visiblemente molesto.

Al día siguiente, el 16 de junio, aprovechando su día de descanso en París, el “Tino” habló con Javier Giraldo Neira de Caracol Radio recriminando al seleccionador nacional por el cambio y afirmando que había preferidos en la selección.

“Hernán Darío no me respetó. Yo he jugado partidos buenos y malos. No comparto la decisión del técnico porque en el juego contra Rumania hubo jugadores con bajo rendimiento y no los sacó y a mí, sí. En lugar de sacarme a mí, Bolillo debió arriesgar más metiendo otro delantero. Se empecina en jugar así y yo tuve que matarme con los centrales”, expresó, generando una tormenta mediática.

La decisión de Hernán Darío Gómez una vez conoció las palabras de Asprilla fue fulminante: lo expulsó de la concentración, ante la sorpresa de todo el país. Se sabe que incluso el presidente Ernesto Samper telefoneó a Álvaro Fina, responsable de la Federación Colombiana de Fútbol, para que intentara convencer al “Bolillo” de replantear su postura.

El día 17 de junio el entrenamiento siguió con normalidad, salvo por la ausencia de Asprilla. En la rueda de prensa posterior, el seleccionador nacional fue fulminante: “Aquí no se echa a nadie. La gente se va saliendo solita. Asprilla hizo unas declaraciones que no podía hacer y el reglamento de disciplina está para algo. A veces hablamos de estrellas con mucha facilidad. Estrella es Ronaldo y algún jugador brasileño”, declaró el seleccionador.

Gómez también dio detalles del diálogo que sostuvo con Asprilla luego de sus declaraciones. “Hubo respeto. Hubo un diálogo entre él y nosotros. Estaba todo el grupo.He sido tildado muchas veces de alcahueta con él. Llegamos a un punto en que le dije: ‘Solito te saliste’”, declaró.

La mediación de Samper, la votación de los jugadores y el escape del “Tino”

Ernesto Samper pidió a la Federación Colombiana de Fútbol hacer entrar al "Bolillo" en razón, pero su gestión para devolver al "Tino" no tuvo éxito - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Pese a la determinación del “Bolillo”, Asprilla continuaba en el hotel Relais la Tour donde se concentraba Colombia, cuando Álvaro Fina y Hernán Mejía Campuzano, integrante del comité ejecutivo de la Federación, llegaron para reunirse con el seleccionador nacional tras la petición realizada por Ernesto Samper.

Previamente, el “Pibe” capitán y máximo símbolo del combinado nacional, expresó su apoyo al “Bolillo” ante los medios de comunicación. En la conversación entre los directivos y el entrenador, de acuerdo con El Tiempo, este fue claro: si Asprilla era reintegrado al equipo, él renunciaba a su cargo.

Tras salir del hotel, Álvaro Fina fue abordado por los periodistas y confirmó la salida de ausencia de la concentración.

“La disciplina tiene que imperar. Estuvimos hablando con el cuerpo técnico, con los jugadores y el cuerpo directivo y tuvimos que llegar a esa decisión (...) Hablé con el Tino. Me dijo que deseaba continuar con la Selección. No me habló de arrepentimiento. Él quiere jugar. Pero la disciplina impera por encima de todo. Asprilla se va por circunstancias administrativas de disciplina, por su declaración, porque violó el reglamento interno. Además, el grupo se estaba desuniendo”, afirmó.

El "Pibe" Valderrama fue uno de los que rechazó el regreso de Asprilla a la concentración, apoyando públicamente al "Bolillo" Gómez - crédito Colprensa

Lo que no sabían los directivos es que, antes de su llegada, los jugadores y el cuerpo técnico ya habían decidido el destino de Asprilla en la sala de videos del hotel.

El cubrimiento realizado entonces por el diario señaló que Faryd Mondragón y Víctor Hugo Aristizábal, dos de sus amigos más cercanos del “Tino” en la selección, intentaron interceder por él, pero el resto del plantel rechazó cualquier posibilidad de que retornara.

Luego, “Bolillo” les habló de la petición de Samper para reintegrar al “Tino” y de la próxima visita de Fina y Mejía Campuzano. Pese a ello, nuevamente el grueso del plantel se negó.

Con la decisión tomada, decenas de periodistas, camarógrafos y fotógrafos buscaron cubrir las posibles salidas de Asprilla del hotel para abordarlo. Para garantizar su salida, Álvaro Fina concentró la atención de todos mientras que el “Tino” se iba por una puerta que no era vigilada por los reporteros gráficos.

Las consecuencias

Colombia afrontó sus partidos antre Tunez e Inglaterra sin Asprilla, despidiendose del Mundial de 1998 en primera ronda - crédito FCF Oficial

En ese ambiente Colombia tuvo que preparar el segundo partido ante Túnez, con Leider Preciado tomando el puesto de titular de Asprilla. En un partido espeso donde nada parecía funcionar, Valderrama habilitó al tumaqueño con un pase entre líneas faltando poco para terminar el partido y darle tres puntos a la Tricolor.

Pese a ello, el ambiente nacional era de fatalismo, pues el siguiente rival era Inglaterra y era improbable conseguir los tres puntos de la clasificación a octavos de final. Los “Tres Leones” con un David Beckham estelar se impusieron por 2-0, con Mondragón evitando lo que pudo ser una goleada histórica. Así terminó sus días la generación dorada de la selección Colombia de los 90.