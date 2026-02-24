Estos serían los 52 jugadores que integran la prelista de la selección Colombia para el la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con ello aumenta la expectativa de cuales serán los jugadores que integren la lista de 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para la cita orbital, en donde se espera se supere lo realizado en Brasil 2014, llegar hasta los cuartos de final del campeonato.
La Federación Colombiana de Fútbol tiene la obligación de entregar la prelista de convocados antes del 11 de mayo. Esta debe estar conformada por entre 30 y 55 jugadores y de allí se elegirán los 26 convocados, es por eso que toma especial importancia los nombres allí presentes.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
El periodista Felipe Sierra, en su programa por streaming del lunes 23 de enero, dio una lista de 52 jugadores que serían contemplados por el cuerpo técnico como seleccionables para la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio del presente año.
Néstor Lorenzo tiene en su órbita a seis porteros, en donde se destacan Juan Castillo y Jordan García, ambos con procesos en la divisiones menores de la selección Colombia y sumando minutos en el fútbol internacional,
Esta es la lista completa que conformarían la prelista de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026
Arqueros
- Camilo Vargas
- David Ospina
- Álvaro Montero
- Juan Castillo
- Devis Vásquez
- Jordan García
Laterales izquierdos
- Johan Mojíca
- Álvaro Angulo
- Deiver Machado
- Cristian Borja
Laterales derechos
- Daniel Muñoz
- Santiago Arias
- Andrés Felipe Román
- Mateo Castillo
Defensores centrales
- Yerry Mina
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Willer Ditta
- Yerson Mosquera
- Carlos Cuesta
- Juan Cabal
- Jhojan Romaña
Volantes de primer línea
- Jefferson Lerma
- Richard Ríos
- Juan Camilo Portilla
- Nelson Deossa
- Gustavo Puerta
- Kevin Castaño
- Jhon Solís
- Rafael Carrascal
- Jorman Campuzano
- Sebastián Gómez
- Eduard Atuesta
- Jorge Carrascal
Volantes ofensivos
- James Rodríguez
- Jhon Arias
- Juan Fernando Quintero
- Yaser Asprilla
- Johan Rojas
- Jordan Barrera
Extremos atacantes
- Luis Díaz
- Carlos Andrés Gómez
- Johan Carbonero
- Kevin Serna
- Jaminton Campaz
- Marino Hinestroza
Centrodelanteros
- Luis Suárez
- Jhon Córdoba
- Dayro Moreno
- Rafael Santos Borré
- Juan Camilo “Cucho” Hernández
- Roger Martínez