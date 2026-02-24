Estos serían los 52 jugadores que integran la prelista de la selección Colombia para el la Copa Mundial de la FIFA 2026

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos son algunos de los jugadores fijos en la nómina de la selección Colombia - crédito FCF

Se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con ello aumenta la expectativa de cuales serán los jugadores que integren la lista de 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para la cita orbital, en donde se espera se supere lo realizado en Brasil 2014, llegar hasta los cuartos de final del campeonato.

La Federación Colombiana de Fútbol tiene la obligación de entregar la prelista de convocados antes del 11 de mayo. Esta debe estar conformada por entre 30 y 55 jugadores y de allí se elegirán los 26 convocados, es por eso que toma especial importancia los nombres allí presentes.

El periodista Felipe Sierra, en su programa por streaming del lunes 23 de enero, dio una lista de 52 jugadores que serían contemplados por el cuerpo técnico como seleccionables para la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio del presente año.

Néstor Lorenzo tiene en su órbita a seis porteros, en donde se destacan Juan Castillo y Jordan García, ambos con procesos en la divisiones menores de la selección Colombia y sumando minutos en el fútbol internacional,

Esta es la lista completa que conformarían la prelista de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026

Arqueros

Camilo Vargas

David Ospina

Álvaro Montero

Juan Castillo

Devis Vásquez

Jordan García

Laterales izquierdos

Johan Mojíca

Álvaro Angulo

Deiver Machado

Cristian Borja

Laterales derechos

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Andrés Felipe Román

Mateo Castillo

Defensores centrales

Yerry Mina

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Willer Ditta

Yerson Mosquera

Carlos Cuesta

Juan Cabal

Jhojan Romaña

Volantes de primer línea

Jefferson Lerma

Richard Ríos

Juan Camilo Portilla

Nelson Deossa

Gustavo Puerta

Kevin Castaño

Jhon Solís

Rafael Carrascal

Jorman Campuzano

Sebastián Gómez

Eduard Atuesta

Jorge Carrascal

Volantes ofensivos

James Rodríguez

Jhon Arias

Juan Fernando Quintero

Yaser Asprilla

Johan Rojas

Jordan Barrera

Extremos atacantes

Luis Díaz

Carlos Andrés Gómez

Johan Carbonero

Kevin Serna

Jaminton Campaz

Marino Hinestroza

Centrodelanteros

Luis Suárez

Jhon Córdoba

Dayro Moreno

Rafael Santos Borré

Juan Camilo “Cucho” Hernández

Roger Martínez