Estos serían los 52 jugadores que integran la prelista de la selección Colombia para el la Copa Mundial de la FIFA 2026

Radamel Falcao, del que se dice estaría en los planes de Néstor Lorenzo siempre y cuando tenga al menos tres partidos por mes, no integra la lista que sería pasada a la FIFA como requisito para jugar el torneo

James Rodríguez, Luis Díaz y
James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos son algunos de los jugadores fijos en la nómina de la selección Colombia - crédito FCF

Se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con ello aumenta la expectativa de cuales serán los jugadores que integren la lista de 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para la cita orbital, en donde se espera se supere lo realizado en Brasil 2014, llegar hasta los cuartos de final del campeonato.

La Federación Colombiana de Fútbol tiene la obligación de entregar la prelista de convocados antes del 11 de mayo. Esta debe estar conformada por entre 30 y 55 jugadores y de allí se elegirán los 26 convocados, es por eso que toma especial importancia los nombres allí presentes.

El periodista Felipe Sierra, en su programa por streaming del lunes 23 de enero, dio una lista de 52 jugadores que serían contemplados por el cuerpo técnico como seleccionables para la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio del presente año.

Néstor Lorenzo tiene en su órbita a seis porteros, en donde se destacan Juan Castillo y Jordan García, ambos con procesos en la divisiones menores de la selección Colombia y sumando minutos en el fútbol internacional,

Esta es la lista completa que conformarían la prelista de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026

Arqueros

  • Camilo Vargas
  • David Ospina
  • Álvaro Montero
  • Juan Castillo
  • Devis Vásquez
  • Jordan García

Laterales izquierdos

  • Johan Mojíca
  • Álvaro Angulo
  • Deiver Machado
  • Cristian Borja

Laterales derechos

  • Daniel Muñoz
  • Santiago Arias
  • Andrés Felipe Román
  • Mateo Castillo

Defensores centrales

  • Yerry Mina
  • Davinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Willer Ditta
  • Yerson Mosquera
  • Carlos Cuesta
  • Juan Cabal
  • Jhojan Romaña

Volantes de primer línea

  • Jefferson Lerma
  • Richard Ríos
  • Juan Camilo Portilla
  • Nelson Deossa
  • Gustavo Puerta
  • Kevin Castaño
  • Jhon Solís
  • Rafael Carrascal
  • Jorman Campuzano
  • Sebastián Gómez
  • Eduard Atuesta
  • Jorge Carrascal

Volantes ofensivos

  • James Rodríguez
  • Jhon Arias
  • Juan Fernando Quintero
  • Yaser Asprilla
  • Johan Rojas
  • Jordan Barrera

Extremos atacantes

  • Luis Díaz
  • Carlos Andrés Gómez
  • Johan Carbonero
  • Kevin Serna
  • Jaminton Campaz
  • Marino Hinestroza

Centrodelanteros

  • Luis Suárez
  • Jhon Córdoba
  • Dayro Moreno
  • Rafael Santos Borré
  • Juan Camilo “Cucho” Hernández
  • Roger Martínez

