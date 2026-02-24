Así quedó la tabla del descenso, luego del empate del Deportivo Cali y la victoria de Cúcuta Deportivo en la fecha 8 de la Liga BetPlay

Juan Ignacio Dinenno marcó el gol del Deportivo Cali en la victoria contra Atlético Nacional - crédito Colprensa

La octava fecha de la Liga BetPlay cambió el panorama tanto en la tabla de posiciones como en la lucha por el descenso en el fútbol colombiano, marcando el primer triunfo de Cúcuta Deportivo este semestre y reacelerando la pelea por la permanencia.

Aunque el equipo del Norte de Santander sigue rezagado en la tabla del descenso, el respiro conseguido incrementa la presión sobre varios clubes históricos que, a menos de la mitad del campeonato, ya ven amenazado su lugar en la máxima categoría.

A pesar de sumar 6 puntos en 8 partidos con un promedio de 0,750, el conjunto motilón permanece último en la tabla del descenso. Sin embargo, este resultado acorta la brecha respecto a sus rivales directos, encendiendo las alarmas en instituciones como Boyacá Chicó (0,848) y Deportivo Cali (1,093), que aún no consiguen distanciarse del riesgo.

Juan David Valencia marcó el gol con el que Internacional de Bogotá derrotó a Deportivo Cali - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Otros equipos, como Alianza Valledupar FC (1,105) e Inter de Bogotá (1,116), quedan en situación precaria y necesitan regularidad para evitar complicaciones a futuro.

En el estadio General Santander, Cúcuta Deportivo derrotó a Deportes Tolima por 3-2 y celebró su primer éxito en el semestre. Los goles de Jhon Quiñones y el delantero Luifer Hernández, quien marcó un doblete y el tanto de la victoria, inclinaron la balanza después de que el visitante se fuera al descanso en ventaja con dos anotaciones de Kelvin Florez. El resultado representa un estímulo para el plantel dirigido por el entrenador que busca la permanencia, pero la situación aún es crítica en la tabla de promedios.

Mientras tanto, el duelo entre Internacional de Bogotá y Millonarios fue uno de los más intensos de la jornada. El equipo capitalino local se mantuvo en la cima de la clasificación tras imponerse 3-2, con dos goles de Leo Castro igualando el marcador en dos ocasiones y la anotación decisiva de Kevin Parra para asegurar la victoria.

Resultados de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026

El conjunto Santa Fe venció en el estadio El Campín 2-1 a Junior de Barranquilla - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Cúcuta Deportivo 3-2 Deportes Tolima

América de Cali 3-0 Jaguares FC

Boyacá Chicó 0-1 Águilas Doradas

Independiente Santa Fe 2-1 Junior FC

Internacional de Bogotá 3-2 Millonarios

Atlético Nacional 3-0 Alianza Valledupar FC

Atlético Bucaramanga 0-0 Deportivo Cali

Once Caldas 4-2 Fortaleza FC

Deportivo Pereira 2-2 Deportivo Pasto

Llaneros FC 2-2 Independiente Medellín

Así va la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026

Otro de los posibles motivos de la salida del Rolo Flórez se habría dado por una mala relación con los jugadores en el camerino, y el regreso del fútbolista argentino Lucas Ríos - crédito Schneyder Mendoza/Colprensa

Actualmente los dos clubes que perderían la categoría son Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó. El primero con apenas dos puntos en la sumatoria, mientras que el segundo si arrastra una mala campaña de apenas 70 puntos en los tres últimos años. Así va la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026:

20. Cúcuta Deportivo: 6 puntos / 8 partidos jugados / -4 diferencia de gol / 0.750 promedio.

19. Boyacá Chicó: 73 puntos / 86 partidos jugados / -6 diferencia de gol / 0.848 promedio.

18. Deportivo Cali: 94 puntos / 86 partidos jugados / +3 diferencia de gol / 1.093 promedio.

17. Alianza Valledupar FC: 94 puntos / 85 partidos jugados / -11 diferencia de gol / 1.105 promedio.

16. Internacional de Bogotá: 96 puntos / 86 partidos jugados / +2 diferencia de gol / 1.116 promedio.

15. Llaneros FC: 55 puntos / 48 partidos jugados / +1 diferencia de gol / 1.145 promedio.

14. Águilas Doradas: 105 puntos / 85 partidos jugados / +1 diferencia de gol / 1.235 promedio.

13. Deportivo Pasto: 112 puntos / 86 partidos jugados / +1 diferencia de gol / 1.302 promedio.

12. Deportivo Pereira: 111 puntos / 85 partidos jugados / -4 diferencia de gol / 1.305 promedio.