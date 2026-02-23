Deportes

Sudamericano Femenino Sub20: así va la selección Colombia en la tabla de posiciones y las cuentas para clasificar al Mundial de Polonia

A la Copa del Mundo de la FIFA clasifican las cuatro mejores selecciones de la ronda final. Brasil y Ecuador tienen el cupo asegurado tras llegar a nueve y siete puntos, respectivamente, luego de la fecha 3

Isabella Díaz, jugadora de Independiente
Isabella Díaz, jugadora de Independiente Santa Fe, fue la autora del gol que tiene con vida a la selección Colombia - crédito Conmebol

Colombia logró un empate 1-1 ante Paraguay en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub20, resultado que mantiene vivas sus posibilidades de clasificación al Mundial. El conjunto dirigido por Carlos Paniagua necesitaba sumar para no quedar fuera de la lucha y ahora deberá ganar los próximos dos partidos para aspirar a un cupo en el torneo que se jugará en Polonia.

El duelo se inclinó a favor del conjunto guaraní, cuando Pamela Villalba adelantó a Paraguay desde el punto de penal tras una falta cometida por Lina Arboleda al inicio del segundo tiempo. El cobro fue ejecutado con fuerza, engañando a la portera Luisa Agudelo, que nada pudo hacer para evitar el gol en contra.

Juana Ortegón es una de
Juana Ortegón es una de las jugadoras con más experiencia del plantel - crédito Conmebol

Momentos más tarde, Colombia desaprovechó una oportunidad clara de igualar mediante un penal, luego de que el VAR confirmara una fuerte infracción sobre Maithe López, pero Juana Ortegón falló el lanzamiento y Tamara Amarilla detuvo el balón.

Previo al empate definitivo, Isabella Díaz y Maithe López se acercaron al gol; primero con un disparo de media distancia y después con un remate a puerta negado por el poste. La igualdad llegó en el cierre del partido gracias a un potente remate de Isabella Díaz, quien culminó una jugada colectiva, otorgando a Colombia su primer punto en esta fase.

Así va la tabla de posiciones y las cuentas de la selección Colombia para clasificar al Mundial Sub20

La selección Colombia, sin posibilidad
La selección Colombia, sin posibilidad de ser campeona, aspira por un cupo en el Mundial de Polonia - crédito Conmebol

En la tabla de posiciones, Colombia escaló una casilla, saliendo del fondo de la tabla, y se mantiene con chances de clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub20 Polonia 2026. Para ello, la Tricolor no tiene márgen de error y está obligada a ganar los dos partidos que le restan (Venezuela y Argentina), para así terminar entre las cuatro primeras de la ronda final.

Un empate y una victoria, también podría servirle a la Amarilla, siempre y cuando Venezuela, próximo rival de Colombia, no sume más de tres puntos en los dos partidos que le restan y que Argentina no sume los 6 puntos. Este mismo calculo aplica en caso de una derrota y una victoria. Dos empates podrían servir, siempre y cuando Venezuela no gane, ni empate en la última fecha ante Brasil.

Dos derrotas dejan a la selección Colombia sin cupo en la Copa Mundial de la FIFA, a la que ya tienen cupo asegurado Brasil y Ecuador.

  1. Brasil: 9 puntos / +7 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  2. Ecuador: 7 puntos / +2 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  3. Paraguay: 4 puntos / 0 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  4. Venezuela: 2 puntos / -2 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  5. Colombia: 1 punto / -2 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  6. Argentina: 0 puntos / -5 diferencia de gol / 3 partidos jugados.

Convocadas a la selección Colombia Femenina sub-20 para el Sudamericano

La selección Colombia Sub 20
La selección Colombia Sub 20 ha perdido los dos partidos en la fase final del Sudamericano - crédito Conmebol
  • Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Waves (USA)
  • Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional
  • Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)
  • Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe
  • María José Torres Cristancho – Independiente Medellín
  • Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc
  • Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf
  • Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe
  • Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe 
  • Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe 
  • Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC
  • Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe 
  • Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín
  • Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe 
  • Mariana Mosquera Herrera –  Atlético Nacional
  • Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe 
  • Maithe López Miranda – Vancouver Rise (CAN)
  • Isabel Weiner – Columbia University (USA)
  • Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe 
  • Marian Sterling – Atlético Nacional
  • Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali

