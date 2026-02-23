Carlos Antonio Vélez pidió a Néstor Lorenzo aclarar si prometió a Falcao García un cupo con Colombia para el Mundial FIFA 2026

Carlos Antonio Vélez en su programa pidió la versión de Néstor Lorenzo sobre la posible convocatoria de Falcao García a la selección Colombia - crédito Infobae/Reuters

La posibilidad de que Radamel Falcao García integre la lista de convocados de la selección Colombia para el Mundial FIFA 2026 ha generado una ola de versiones y reacciones en el mundo del fútbol argentino y colombiano.

Las versiones que circulan desde territorio gaucho aseguran que Néstor Gabriel Lorenzo, técnico del combinado nacional, habría sostenido conversaciones con el delantero de Millonarios para discutir su eventual presencia en la cita orbital, lo que ha desatado opiniones encontradas y peticiones de mayor claridad por parte del propio entrenador.

El comentarista no ha visto con buenos ojos la posible convocatoria de Falcao a la selección Colombia - crédito Captura de pantalla / Colprensa

Entre las voces que se sumaron al debate destaca la del reconocido comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, que desde el programa Planeta Fútbol de Win Sports pidió a Lorenzo pronunciarse sobre el asunto: “Sería bueno que el técnico de Colombia, que suele hablar por ahí, salga y diga si realmente le hizo una promesa a Falcao, para ver si es o no verdad. Porque esto es un desgaste con él, con la selección y con el propio Lorenzo”, reclamando transparencia para evitar especulaciones y polémicas innecesarias.

El periodista fue más allá y sugirió que, en la búsqueda de experiencia y calidad goleadora, la selección podría abrirle las puertas a otros atacantes con presente destacado en el fútbol colombiano: “No se sabe si, dentro de esa temática de buscar a alguien con experiencia en buen momento futbolístico, por qué no pudo haber llamado a Hugo Rodallega, que lo merece un poco más, o a Dayro Moreno o al mismo Alfredo Morelos, que tiene números extraordinarios y no es tan veterano como los anteriores”.

Por el momento, el cuerpo técnico de la Tricolor no ha emitido una versión oficial sobre el tema, y la expectativa crece sobre el futuro de Falcao en la selección, especialmente porque el debate sobre su continuidad sigue abierto en los principales medios deportivos del país.

El rumor sobre la promesa a Falcao: ¿verdad o especulación?

Radamel Falcao estaría en contacto con Néstor Lorenzo para volver a la selección Colombia -crédito Colprensa

El periodista argentino Sebastián Srur alimentó la polémica al revelar en el programa Picado TV que Néstor Lorenzo habría contactado a Falcao para asegurarle que, si mantiene regularidad y juega al menos dos o tres partidos por mes, lo tendrá en cuenta para la Copa del Mundo.

Según Srur, la idea del DT sería contar con “un líder con experiencia que sepa manejar un grupo joven”, estrategia que fortalecería el vestuario de la Tricolor en la cita global de 2026.

Falcao, que regresó a Millonarios tras seis meses de inactividad, reapareció en la Liga BetPlay y rápidamente sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha durante el partido ante Llaneros.

El tiempo estimado de recuperación fue de ocho días, aunque el club capitalino aún no ha emitido un parte médico actualizado sobre su evolución. La incógnita sobre su estado físico y su capacidad para sumar minutos de calidad añade más suspenso a la discusión sobre su posible convocatoria.

La mirada de Dayro Moreno sobre la competencia y el sueño mundialista

Los dos delanteros compartieron camerino en la selección Colombia - crédito Colprensa

En este contexto, Dayro Moreno, máximo goleador en actividad de los jugadores colombianos, también se pronunció sobre la posibilidad de que Falcao sea convocado por la selección.

En la rueda de prensa posterior a su doblete en la victoria de Once Caldas ante Fortaleza, Dayro fue consultado por la competencia en la delantera nacional: “Con el “Tigre” hay una competencia sana. Cada uno de nosotros, en este caso los delanteros y goleadores, hacemos las cosas, trabajamos y nos preparamos para ello. Quién no quisiera estar en un Mundial con la camiseta de la selección Colombia, para eso se lucha en el día a día. Hay que darlo todo y esperar”.

Moreno, que se acerca a batir el récord de máximo artillero histórico del Once Caldas, reconoció el legado de Falcao y la motivación que representa competir por un lugar en la nómina de Néstor Lorenzo, que deberá elegir entre experiencia, regularidad y actualidad para confeccionar la lista definitiva rumbo a la Copa del Mundo.

Por ahora, el debate sobre el rol de Falcao en la selección y la “promesa” que habría recibido de Lorenzo sigue abierto. Las próximas semanas serán determinantes, tanto por la evolución física del delantero como para lo que serán los próximos encuentros y los minutos que logre sumar en Millonarios.