Harold Tejada finalizó cuarto en el UAE Tour 2026: así les fue a los otros colombianos

La edición 2026 del UAE Tour concluyó con una actuación destacada de los ciclistas colombianos, que una vez más consolidaron la presencia nacional en el circuito UCI World Tour.

La carrera, finalizada el 22 de febrero de 2026 en Abu Dhabi, reunió a los principales equipos y corredores del mundo y mantuvo la atención internacional sobre el rendimiento de los representantes tricolores, que supieron adaptarse a los exigentes perfiles de etapa y al clima del Medio Oriente.

La competencia se disputó en siete etapas y recorrió un total de 996 kilómetros, marcando el cierre de la gira asiática y sirviendo como plataforma para medir el nivel competitivo internacional antes de las grandes pruebas europeas.

El mexicano Isaac Del Toro se quedó con el título general, mientras que el colombiano Harold Tejada fue protagonista en las jornadas de montaña y finalizó en la cuarta posición de la clasificación general, ubicándose como el mejor de la delegación nacional.

Protagonismo colombiano en la montaña y regularidad en el pelotón

La nómina tricolor para el UAE Tour 2026 estuvo integrada también por Nairo Quintana, Sergio Higuita y Juan Sebastián Molano, corredores que aportaron experiencia y versatilidad al pelotón principal.

Los escarabajos Quintana e Higuita concluyeron en los puestos 34 y 33 respectivamente, mientras que Molano, especialista en sprints, terminó en la casilla 93. La presencia de estos ciclistas confirma el papel de Colombia como cantera de talento en el ciclismo de ruta global.

La organización del UAE Tour diseñó un recorrido variado, con jornadas de montaña, contrarreloj y etapas planas, lo que puso a prueba la capacidad de adaptación de los participantes a distintos escenarios.

La estrategia defensiva de los equipos en los días de viento y los ataques selectivos en los ascensos a Jebel Mobrah y Jebel Hafeet, dos de los puntos más exigentes del circuito. En ese contexto, Harold Tejada se mantuvo constante en el grupo de los favoritos, asegurando su lugar entre los protagonistas de la general.

Un podio que se escapó por detalles y la mirada en Europa

El pedalista colombiano Tejada finalizó a 1 minuto y 25 segundos del campeón mexicano, en una edición en la que las diferencias entre los principales favoritos se definieron en los ascensos de alta montaña. La participación de equipos como UAE Team Emirates, Ineos Grenadiers y Bora-hansgrohe elevó el nivel de la competencia y permitió medir la proyección internacional de los atletas latinoamericanos.

La regularidad mostrada por los ciclistas colombianos y su adaptación a las condiciones climáticas del desierto refuerzan la imagen del país como referente mundial en la formación de escaladores y velocistas. El UAE Tour cierra así un capítulo más en la historia reciente del ciclismo nacional, que sigue sumando actuaciones relevantes en el calendario World Tour.

Próximos retos: el calendario europeo y la proyección de los escarabajos

El cierre de la gira asiática da paso al inicio de la temporada europea para varios corredores colombianos, que buscarán mantener el protagonismo en las clásicas y las grandes vueltas.

La atención se centra ahora en carreras como París-Niza, Tirreno-Adriático, la Vuelta al País Vasco y las primeras pruebas de tres semanas, donde la presencia de los escarabajos será clave para Colombia en la lucha por podios y victorias de etapa.

El UAE Tour 2026 deja como balance la vigencia y la proyección de los ciclistas nacionales en el máximo nivel del ciclismo mundial, consolidando la confianza en la labor de equipos.

La expectativa crece en torno a las próximas competencias, en las que el ciclismo colombiano buscará extender su protagonismo y seguir construyendo una historia de grandes logros en la élite del deporte.