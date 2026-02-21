Deportes

Santa Fe y Junior tienen fecha para conocer a sus rivales en la Copa Libertadores: cuándo será el sorteo de la fase de grupos

Los dos conjuntos colombianos esperan que se definan los clasificados desde las fases previas, en las que se encuentran también Tolima y Medellín

Santa Fe y Junior esperan
Santa Fe y Junior esperan por el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores para saber sus rivales - crédito Colprensa

Avanza la Copa Libertadores a gran ritmo. Empezó la segunda fase previa con dos equipos colombianos soñando con pasar de ronda, en la que quedarán a un paso de verse con los mejores clubes del continente y empezará otro camino en la pelea por el título continental.

Junior y Santa Fe esperan por el sorteo de la fase de grupos, en la que aparecerán 32 conjuntos, varios de ellos llamados a pelear por el trofeo en Montevideo, además del premio económico por la participación y las victorias en esos seis encuentros para alcanzar los octavos de final.

Cabe recordar que el mismo día en que se definirán las zonas en la Libertadores, también se sorteará la Copa Sudamericana en su ronda de grupos, también con dos escuadras colombianas que saldrán de la fase previa, entre Atlético Nacional, Millonarios, Bucaramanga y América de Cali.

Sorteo de la Libertadores

Para muchos aficionados, la verdadera pelea del certamen sudamericano arranca en la fase de grupos, pese a que el torneo inicia con la primera ronda de clasificación, debido a que allí aparecen el campeón defensor y los candidatos al título, que casi siempre son de Argentina y Brasil.

La ronda de grupos de la Copa Libertadores se sorteará el jueves 19 de marzo, desde las 6:00 p. m., hora colombiana, para definir las ocho zonas y sus participantes, con dos conjuntos cafeteros sembrados y otros dos a la espera de alcanzar esa instancia del campeonato.

La Conmebol anunció que
La Conmebol anunció que el sorteo de la Copa Libertadores se realizará el 19 de marzo en Asunción - crédito Conmebol

Como novedad, la ceremonia será en horas de la noche y no en la mañana, mientras que el calendario ya está establecido para jugarse entre abril y mayo de 2026, previo al mundial de la FIFA y reanudarse hasta finales de julio con los octavos de final, además de que la final será en noviembre.

Para el sorteo, Junior y Santa Fe quedaron en el bombo tres, por lo que seguramente enfrentarán a conjuntos de mayor categoría e historia en los grupos, debido a su posición en el ranking de la Conmebol en la temporada 2025, dejando como cabezas de serie a Flamengo, Palmeiras, Boca, River, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

Por ser campeones de la
Por ser campeones de la Liga BetPlay, Junior y Santa Fe quedaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Finalmente, en caso de que Medellín y Tolima superen las dos rondas de clasificación, se ubicarán en el cuarto bombo junto a Universidad Central de Caracas, Platense y los debutantes Independiente Rivadavia y Mirassol de Brasil, además de otros dos clasificados.

La Sudamericana también se definirá

Por otro lado, la Confederación Sudamericana de Fútbol también dará a conocer los ocho grupos de la Copa Sudamericana, que solo tiene una fase previa, a un solo partido y con los cuatro representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Millonarios, América, Atlético Nacional y Bucaramanga luchan por entrar a la fase de grupos, debutarán el 4 y 5 de marzo y los dos ganadores de esas llaves pasarán de ronda, en la que ya están sembradas las escuadras de Argentina y Brasil, con seis para cada país.

Los cuatro equipos colombianos en
Los cuatro equipos colombianos en la Copa Sudamericana 2026 jugarán en marzo la fase previa - crédito Reuters

Cabe recordar que el formato de clasificación en esa ronda es el primero de cada zona pasará a octavos, mientras que los segundos accederán a unos playoffs contra los terceros de la Copa Libertadores, cuyos vencedores avanzarán a la instancia de los 16 mejores del certamen.

Sin embargo, una de las críticas de los aficionados es que la fase previa solo consta de un partido en una sede sorteada por la Conmebol, lo que deja a 16 conjuntos que quedaron por fuera del torneo con apenas una presentación internacional en todo el año.

